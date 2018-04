LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: ribaltone Bordeaux, poker Guingamp

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

AMIENS-CAEN 3-0

20.00 - PARTITI!

8' - Si fa vedere in avanti il Caen. Bessat scende sulla fascia sinistra, poi fa partire il cross che però non trova compagni.

15' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Konaté.

19' - GOL DELL'AMIENS! SEGNA DIBASSY! Cross proveniente da destra verso il secondo palo. Dopo il contrasto tra due avversari la palla resta lì, in area. C'è Dibassy, che calcia subito col sinistro e sorprende il portiere!

29' - RADDOPPIO AMIENS! GOL DI GAKPE'! Monconduit riceve al limite dell'area, spostato leggermente sulla destra. Pallone basso verso il secondo palo, tutta la difesa è tagliata fuori e sul secondo palo l'ex Genoa, in spaccata, trova la zampata vincente!

38' - Bessat serve Santini in area, ma quest'ultimo non riesce a girarsi e perde palla.

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

52' - GOL DELL'AMIENS! KONATE' CALA IL TRIS! Kakuta chiede l'uno-due a Dibassy ed entra in area dalla sinistra. Slalom in mezzo a due difensori e palla per Konaté, che da due passi spinge nel sacco!

62' - Feret recupera palla a centrocampo e va in break fino al limite dell'area. Apre poi per Kouakou, ma è impreciso: palla in fallo laterale.

72' - Giallo per Dibassy.

82' - Calciond'angolo interessante per il Caen. Palla per Peeters, che calcia col sinistro ma spedisce a lato.

21.52 - FINE PARTITA!

ANGERS-STRASBURGO 1-1

20.00 - PARTITI!

6' - GOL DELL'ANGERS! A SEGNO TOKO-EKAMBI! Mangani innesca in area Toko-Ekambi, che va al tiro e batte il portiere al primo tentativo: 1-0!

17' - Lienard batte un angolo dalla destra. Butelle esce e anticipa di un soffio Pablo Martinez tutto solo alle sue spalle.

27' - Lienard serve Terrier in profondità, ma quest'ultimo viene beccato in posizione irregolare.

36' - Giallo per Mangani.

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

49' - Giallo per Martinez.

55' - S'infortuna Terrier. Il giocatore dello Strasburgo è costretto a lasciare il campo: al suo posto Foulquier.

65' - Tait serve in profondità Reina-Adelaide, ma la sua posizione di partenza è irregolare.

70' - Rigore per lo Strasburgo!

71' - PAREGGIA LO STRASBURGO! A SEGNO MARTIN! Martin va alla battuta del rigore: palla da un lato e portiere dall'altro, è 1-1!

83' - Lienard batte un angolo e spedisce la palla verso il secondo palo, ma l'arbitro fischia subito fallo in attacco.

21.52 - FINE PARTITA!

BORDEAUX-LILLE 2-1

20.00 - PARTITI!

8' - Mendyl guida il contropiede del Lille. Percussione sulla fascia, ma Sabaly in tackle chiude in fallo laterale.

14' - GOL DEL LILLE! A SEGNO MOTHIBA! Malcuit vede il movimento di Mothiba e lo premia. Quest'ultimo controlla e spedisce nel sacco!

19' - Pillola statistica. Terzo gol in questa Ligue 1 per Mothiba: dopo Nantes e Monaco, ecco la rete al Bordeaux.

28' - Benzia va alla battuta di un corner. Sabaly liscia il pallone sul primo palo, ma per sua fortuna nessuno riesce ad approfittarne.

37' - Lancio in profondità per Malcom, fermato in fuorigioco.

42' - GOL DEL BORDEAUX! PAREGGIA KAMANO! Cross al centro, erroraccio di Koffi che sbaglia l'intervento in uscita. La sfera arriva a Kamano, che a porta sguarnita non sbaglia!

45' - ANCORA KAMANO IN GOL! SORPASSO BORDEAUX! Imbucata in area per Braithwaite, leggermente defilato a destra. Cross basso per Kamano, che arriva puntuale all'appuntamento con la doppietta!

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

53' - Araujo fa partire lo spiovente dalla fascia sinistra. Sul primo palo devia Costil, poi ribattuta di Malcuit, toccata da Lerager.

63' - Espulso Thiago Mendes! Lille in dieci uomini.

72' - Giallo per Poundjé.

84' - Malcom fa partire il cross e pesca Koundé in area. Il colpo di testa di quest'ultimo è salvato sulla linea da Koffi.

21.52 - FINE PARTITA!

GUINGAMP-TROYES 4-0

20.00 - PARTITI!

4' - Subito in cartellino giallo: se lo becca Diallo.

14' - Walter si tocca una gamba visibilmente dolorante: non ce la fa a proseguire, subito un infortunio.

16' - Eccolo il primo cambio forzato del Troyes: al posto di Walter entra Khaoui.

23' - GOL DEL GUINGAMP! A SEGNO BENEZET! Clement Grenier batte un angolo e sul secondo palo pesca l'accorrente Benezet. Quest'ultimo calcia al volo e batte l'estremo difensore all'angolino!

26' - Giallo per Traoré.

37' - Lanciato in profondità, Briand arriva fino al limite dell'area con il suo controllo in testa. Herelle però torna in maniera superba e recupera la sfera.

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

47' - GOL DEL GUINGAMP! BLAS RADDOPPIA! Cross al centro per Blas, che sul primo palo colpisce con la zampata ma il portiere respinge. Sulla ribattuta c'è lo stesso Blas, che a porta sguarnita ribadisce in rete!

56' - Ngbakoto batte veloce un angolo e fa partire il traversone. Briand si batte per la deviazione, alla fine Ngbakoto si ritrova il pallone e calcia su Zelazny.

66' - Imbucata centrale per Briand, scattato con un attimo d'anticipo: è fuorigioco.

79' - TRIS DEL GUINGAMP! A SEGNO NGBAKOTO! Khaoui perde palla sui trenta metri. Didot va così al tiro, ma il portiere respinge. Sulla ribattuta c'è Ngbakoto che ribadisce in rete!

92' - ANCORA GOL GUINGAMP! BRIAND CALA IL TRIS! Palla in area per Briand, che con un tiro di prima piazza la palla nel sacco!

21.52 - FINE PARTITA!

TOLOSA-DIJON 0-1

20.00 - PARTITI!

10' - GOL DEL DIJON! A SEGNO KWON! Gran conclusione di Kwon, che riesce a piazzare il pallone dove il portiere non può arrivare: è 1-0!

19' - Somalia appoggia a Sylla sulla fascia. Il suo traversone viene allontanato dalla difesa.

27' - Ancora Sylla prova a seminare il panico. Arriva sulla trequarti e va al cross, ma sul secondo palo non ci sono compagni.

35' - Giallo per Rosier.

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

55' - Ritmi bassi in quest'avvio di ripresa. Tanti errori sia da un lato che dall'altro.

65' - Diop serve Gradel in profondità, ma l'ivoriano sbaglia il controllo fuori area e l'azione sfuma via.

75' - Gradel pesca Sanogo in area, ma il colpo di testa di quest'ultimo è facile preda del portiere.

85' - Ritmi bassi in questo finale.

21.52 - FINE PARTITA!

