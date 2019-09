LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: trionfa il Bordeaux, cade il Nizza

Premi F5 per aggiornare la pagina

22:00 - Ecco la classifica aggiornata dopo le gare di questa sera: PSG 12, Rennes 10, Lille 9, Nizza 9, Angers 9, Lione 8, Bordeaux 8, Reims 7 (*), Nantes 7 (*), Montpellier 7, Marsiglia 7 (*), Tolosa 7 (*), Brest 6, Nimes 5, Amiens 4, Saint Etienne 4 (*), Metz 4, Strasburgo 3, Monaco 2 (*), Dijon 1.

21:56 - Sono terminate le gare delle ore 20:00. Ecco i risultati delle gare giocate e le sfide di domani:

Lille-Angers 2-1 (giocata ieri)

Amiens-Lione 2-2 (giocata ieri)

PSG-Strasburgo 1-0

Bordeaux-Metz 2-0

Brest-Rennes 0-0

Dijon-Nimes 0-0

Montpellier-Nizza 2-1

Nantes-Reims (domani ore 15:00)

Saint Etienne-Tolosa (domani ore 17:00)

Monaco-Marsiglia (domani ore 21:00)

BORDEAUX-METZ 2-0

20:00 - SI PARTE!

4' - Ritmi subito alti, i padroni di casa vogliono subito alzare il ritmo della sfida.

7' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Briand sblocca il match con un gran gol!!! Confusione in area di rigore, poi il numero 7 si coordina e batte il portiere ospite!!!

9' - RADDOPPIO DI DE PREVILLE!!! Follia difensiva da parte del Metz che regala il pallone ai padroni di casa: autostrada che si apre per il numero 12, diagonale imparabile per Oukidja!!!

21' - I padroni di casa, dopo il doppio vantaggio, stanno gestendo al meglio il possesso del pallone.

32' - Briand prova a coordinarsi di testa, ma non trova lo specchio della porta.

20:46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21:02 - SI RIPARTE!

55' - OCCASIONE PER IL BORDEAUX! Gran conclusione dalla distanza, ma Oukidja si oppone!

55' - Adli entra al posto di Briand, autore del primo gol del match.

59' - Primo giallo del match, ammonito De Preville (BOR).

60' - Giallo anche per N'Doram (MET).

66' - Primo cambio per gli ospiti, Ambrose entra al posto di Nguette.

66' - Cambia anche Paulo Sousa, Kamano entra al posto di De Preville.

67' - Il neo entrato viene subito ammonito, il tecnico dei padroni di casa non la prende benissimo.

80' - I due allenatori hanno terminato i cambi, mancano circa dieci minuti al termine del match.

90' - Si giocherà ancora per 5'.

21:52 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importantissima per il Bordeaux che sale a quota 8. Terza sconfitta consecutiva per il Metz, che deve assolutamente riprendersi.

BREST-RENNES 0-0

20:00 - SI PARTE!

11' - Poche emozioni al Francis-Le Blé, al momento le due squadre stanno ancora prendendo le misure.

21' - Primo giallo del match, ammonito Da Silva (REN).

20:46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21:02 - SI RIPARTE!

50' - Autret (BRE) viene ammonito, secondo giallo del match.

68' - RAPHINA SBLOCCA IL MATCH!!!

70' - Niente da fare, il VAR annulla il gol a Raphina. Si rimane sullo 0-0.

82' - Grenier esce dal campo, spazio a Martin. Punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

90' - Raphina ci prova ancora, ma Larsonneur intuisce tutto. Tra poco verrà ufficializzato il recupero.

90' - Saranno 6' i minuti di recupero.

21:53 - FINISCE IL MATCH!!! Termina senza troppe emozioni il match tra Brest e Rennes. Buon pareggio per gli ospiti che riscattano parzialmente la sconfitta contro il Nizza.

DIJON-NIMES 0-0

20:00 - SI PARTE!

12' - Nessuna emozione in questi primi minuti del match, le due squadre continuano a studiarsi a vicenda.

23' - Continua la fase di studio, entrambe le squadre stanno gestendo il possesso del pallone.

31' - Zero conclusioni verso la porta, poche azioni pericolosi. Tutto fermo al Gaston Gérard, il Dijon cerca di sbloccare il match.

35' - Cartellino giallo per Mendyl (DIJ).

20:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21:03 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio del match, Paquiez entra al posto di Alakouch.

55' - Prima sostituzione anche per i padroni di casa, in campo Chouiar al posto di Balmont.

78' - Gli ospiti cambiano, Ben Amar entra al posto di Philippoteaux.

90' - Poche emozioni fino a questo momento, ma si giocherà ancora per 5'.

21:53 - FINISCE IL MATCH!!! Nessuna rete nella sfida tra Dijon e Nimes, le due squadre si accontentano di un punto a testa, ma i padroni di casa rimangono sempre all'ultimo posto in classifica.

MONTPELLIER-NIZZA 2-1

20:01 - SI PARTE!

17' - Nessun gol anche tra le due compagini, la squadra di Vieira sta cercando di sbloccare subito la sfida. Ma i padroni di casa non lasciano molti spazi in attacco.

21' - Arriva il primo cartellino giallo del match, ammonito Atal.

35' - TAMEZE SBLOCCA IL MATCH!!! Gran destro di prima intenzione dalla distanza, Rulli non può farci nulla!!!

37' - DELORT!!! I PADRONI DI CASA PAREGGIANO SUBITO I CONTI!!! Sugli sviluppi di un corner succede di tutto, poi il direttore di gara assegna la rete grazie alla Goal-line technology!!!

39' - Secondo giallo della sfida, ammonito Mendes (MON).

42' - Altro ammonito, si tratta di Coly (NIZ).

20:48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21:04 - SI RIPARTE!

48' - Cozza entra al posto di Congre, primo cambio per i padroni di casa.

56' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! MOLLET PORTA AVANTI I PADRONI DI CASA!!! Grandissima azione in velocità del Montpellier: Delort libera Mollet con un gran colpo di testa, l'attaccante francese batte il portiere ospite con una gran diagonale!!!

58' - Cartellino giallo per Mollet, secondo ammonito in casa Montpellier.

61' - Doppio cambio per gli ospiti: Ganago e Claude Maurice entrano al posto di Ounas e Coly.

81' - Cambi terminati per gli ospiti, che vogliono assolutamente trovare il gol del pareggio.

90' - Assegnati ben 4' di recupero.

21:53 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria fondamentale per il Montpellier che conquista la seconda vittoria in campionato, mentre il Nizza trova la prima sconfitta stagionale fuori dalle mura amiche.

19:50 - Manca pochissimo all'ingresso in campo delle squadre, tra poco si comincia!

19:39 - Si chiude l'anticipo di giornata con il Paris Saint-Germain che ha trovato i tre punti contro lo Strasburgo grazie alla rovesciata messa a segno da Neymar.

19:20 - Questa sera seguiremo ben quattro gare del campionato francese, che si chiuderà domani con il match tra Monaco e Marsiglia.

19:15 - Si torna in campo dopo la sosta delle nazionali, ora i punti valgono moltissimo soprattutto per il morale. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta Ligue 1 delle ore 20:00.