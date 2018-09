LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: trionfa il Caen, si ferma il Lione

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

22.00 - Sono terminate da poco le gare delle ore 20.00. Vediamo ora la nuova classifica: PSG 24, Saint-Étienne 15, Lione 14, Marsiglia 13 (*), Lille 13 (*), Montpellier 12 (*), Strasburgo 11, Bordeaux 11, Tolosa 11 (*), Caen 10, Angers 10, Dijon 10, Nizza 10, Nimes 9 (*), Reims 9, Amiens 7, Rennes 7 (*), Monaco 6, Nantes 6, Guingamp 6.

(*): una partita in meno

ANGERS - GUINGAMP 0-1

20.00 - PARTITI!

6' - Primo giallo del match: ammonito Bahoken (ANG).

8' - Reine-Adelaide prova la conclusione, ma Johnsson non si fa sorprendere.

24' - Ancora equilibrio tra le due squadre, i padroni di casa vogliono cercare di aumentare il ritmo.

27' - Secondo giallo del match, ammonito Thomas (ANG).

28' - Primo cambio in casa Guingamp: Julan entra al posto di Roux.

33' - Angers vicino al gol con Tait, ma Johnsson si oppone ancora una volta. Secondo salvataggio del portiere del Guingamp.

38' - Cartellino giallo anche per Benezet (GUI).

41' - Terzo giallo per l'Angers, ammonito anche Bamba.

47' - BENEZET!!! GUINGAMP CHE PASSA IN VANTAGGIO!!! Gran contropiede degli ospiti, Benezet anticipa Butelle e sblocca il punteggio!!!

20.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.03 - SI RIPARTE!

51' - Cartellino giallo per Rebocho (GUI).

56' - Primo cambio per i padroni di casa: in campo Capelle al posto di Bamba.

60' - Julan viene ammonito: il giocatore del Guingamo è il sesto ammonito di questo match.

62' - Kanga Aka entra al posto di Pajot: ancora un cambio per l'Angers.

72' - In campo anche Mangani: esce uno stremato Santamaria.

77' - PADRONI DI CASA VICINI AL GOL! Tait ci prova, pallone di poco alto sopra la traversa!

88' - In campo anche Coco, al posto di Blas.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

21.53 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importantissima per gli ospiti, che trovano i primi tre punti della stagione. Quarto stop per i padroni di casa, in undicesima posizione.

CAEN - AMIENS 1-0

20.00 - PARTITI!

22' - Bammou ci prova, ma il pallone viene ribattuto. Poche occasioni per entrambe le compagini.

25' - Primo ammonito del match, giallo per Eddy Gnahore (AMI).

34' - Oniangue ci prova, pallone deviato in corner. I padroni di casa alzano il ritmo della sfida.

38 ' - IL CAEN PASSA IN VANTAGGIO!!! Ninga, su calcio di rigore, non sbaglia!!!

20.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

46' - L'Amiens manda in campo Bodmer, esce Kurzawa.

48' - Cartellino giallo anche per Fajr.

67' - Doppio cambio in casa Caen: Crivelli e Khaoui entrano al posto di Beauvue e Tchokounte.

69' - Gnahore prende il doppio giallo, rosso per il centrocampista ospite!!!

73' - Secondo cambio in casa Amiens: esce El Hajjam, entra Krafth.

73' - In campo anche Ganso, che entra al posto di Ghoddos.

83' - Ultimo cambio anche per i padroni di casa: Peeters entra al posto di Ninga.

90 ' - Sono stati assegnati cinque minuti di recupero.

95' - Cartellino giallo per Crivelli (CAE).

21.50 - FINISCE IL MATCH!!! Secondo successo per il Caen, che si piazza in decima posizione.Quinta sconfitta per l'Amiens, vicino alla zona rossa.

LIONE - NANTES 1-1

20.00 - PARTITI!

5' - FEKIR! PRIMA OCCASIONE PER IL LIONE! Gran conclusione del trequartista francese, Tatarusanu devia!

11' - MIAZGA! OCCASIONE CLAMOROSA PER IL NANTES! Bella partita tra le due compagini, diverse occasioni da gol in questi primi minuti di gioco.

16' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Lima (NAN).

23' - AOUAR!!! IL LIONE PASSA IN VANTAGGIO!!! Confusione in mezzo all'area di rigore, il giocatore del Lione calcia e supera Tatarusanu!!!

29' - Primo giallo in casa Lione, ammonito Morel.

34' - Secondo giallo per quanto riguarda i padroni di casa, ammonito Cheik.

38 ' - ANCORA UN MIRACOLO DI TATARUSANU! Il Lione preme sull'acceleratore!

43' - GRANDISSIMO INTEVENTO DI LOPES! Il portiere del Lione salva un calcio di punizione pericolosissimo!

20.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

47 ' - PALO DI FEKIR! Gran diagonale del fantasista francese, il Nantes si salva!

62' - BOSCHILIA!!! IL NANTES PAREGGIA I CONTI!!! Gran conclusione dalla distanza, Lopes non ci arriva!!!

66' - AOUAR! LIONE VICINO AL GOL! Gran coordinazione, ma il suo colpo di testa sfiora la traversa!

70' - Doppio cambio per il Lione: Cornet e Ndombele sostituiscono Cheik e Dembele.

75' - In campo anche Rafael, che entra al posto di Marcal.

80' - CALCIO DI RIGORE PER IL LIONE!!! Il direttore di gara ha rivisto l'azione al Var!!!

80' - Miazga viene ammonito per il fallo commesso in area.

81' - TATARUSANU SALVA!!! GRAN PARATA PER IL PORTIERE DEL NANTES!!!

82' - Primo cambio per il Nantes: esce Boschilia, entra Limbombe.

87' - Giallo per Fekir (LIO).

90' - Cinque minuti di recupero, il Lione preme.

92' - Giallo anche per Fabio (NAN).

95' - Doppio cambio per il Nantes: Kwateng e Coulibaly entrano al posto di Fabio e Majeed.

21.55 - FINISCE IL MATCH!!! Si ferma il Lione, in un match dai mille volti. Buon punto per il Nantes, che dopo due sconfitte consecutive torna a muovere la classifica.

REIMS - BORDEAUX 0-0

20.00 - PARTITI!

16' - Ancora poche occasioni in questo match, i padroni di casa provano ad alzare il ritmo.

26' - Punteggio ancora bloccato sullo 0-0, poche emozioni allo Stade Auguste-Delaune.

39' - El Hadj estrae il primo giallo, ammonito Romao (REI).

44' - Cartellino giallo anche per Cornelius (BOR).

20.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

60' - Ancora poche emozioni in questo match, le due squadre non forzano.

61' - Kamano è il primo cambio del Bordeaux: esce dal terreno di gioco De Preville.

64' - Il Reims manda in campo Kamara, esce Martin.

69' - In campo anche Ojo, che entra al posto di Cafaro.

70' - Giallo per Tchouameni (BOR).

73' - KAMARA! CHE OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Pallone alto sopra la traversa!

74' - Secondo cambio anche per gli ospiti: in campo Karamoh al posto di Tchouameni.

81' - In campo anche Briand al posto di Youssouf.

84' - Oudin è l'ultimo cambio per il Reims: esce dal campo Suk Hyun-Jun.

86' - Quarto giallo del match, ammonito Chavalerin.

90' - Tre minuti di recupero in questo secondo tempo.

91' - Ammonito anche Poundje (BOR).

21.50 - FINISCE IL MATCH!!! Un punto a testa per le due compagini, che si dividono la posta in palio. Gli ospiti salgono in ottava posizione, Reims a 9 punti.

STRASBURGO - DIJON 3-0

20.00 - PARTITI!

8' - Ospiti che non sfruttano una buona occasione: Tavares ci prova, palla sul fondo.

13' - DA COSTA SBLOCCA IL MATCH!!! Grande assist di Thomasson dalla destra, Da Costa anticipa tutti e trova il gol del vantaggio!!!

22' - Primo cartellino giallo, ammonito Keita (DIJ).

31' - Yambere commette fallo, secondo cartellino giallo in casa Dijon.

32' - Cartellino giallo rimediato da Martinez (STR).

20.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

53' - Doppio cambio in casa Dijon: Said e Abeid entrano al posto di Tavares e Amalfitano.

63' - Cartellino giallo per Lautoa (DIJ).

68' - Ultimo cambio per il Dijon: esce Keita, entra Gourcuff.

74' - Mothiba è la prima scelta per Laurey: esce dal campo Zohi.

81' - MOTHIBA!!! LO STRASBURGO RADDOPPIA!!! Gran contropiede dei padroni di casa, Mothiba non sbaglia!!!

82' - Corgnet entra in campo al posto di Da Costa. Ancora un cambio per lo Strasburgo.

90' - Tre minuti di recupero.

92' - MARTIN!!! I PADRONI DI CASA DILAGANO!!! Contropiede pazzesco, Martin non sbaglia!!!

93' - Fofana entra al posto di Martin, autore del gol.

21.50 - FINISCE IL MATCH!!! Colpaccio dei padroni di casa che salgono in settima posizione. Secondo stop consecutivo per il Dijon, che ora dovrà reagire.

19.50 - Il Bordeaux vuole trovare la terza vittoria consecutiva, in casa del Reims. L'Amiens, invece, va in casa del Caen.

19.40 - Questa sera il Lione giocherà contro il Nantes, mentre l'Angers cerca ancora continuità contro il Guingamp.

19.35 - Il PSG ha vinto nell'anticipo delle ore 17.00. Doppietta di Neymar e rete di Nkunku: tracollo Nizza, che perde ancora.

19.29 - L'ottava giornata è iniziata con il Friday Night tra Saint Etienne e Monaco. Altro sconfitta per i monegaschi, che perdono 2-0.

19.25 - Siamo soltanto all'ottava giornata, ma i punti pesano. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale della Ligue 1. Insieme seguiremo i match delle ore 20.00.