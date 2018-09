LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: tris Lione, quante emozioni a Marsiglia

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20.51 - Terminano tutti i match!

AMIENS-RENNES 2-1

19.00 - PARTITI!

8' - Rennes pericoloso. Siebatcheu arriva prima di tutti su un pallone di Sarr e calcia, ma Gurtner risponde di no.

17' - Arriva il primo giallo della partita: l'arbitro lo sventola in faccia a Gelin.

20' - Traversa Amiens! Ghoddos si rende pericoloso su punizione: la sua soluzione però trova soltanto il legno.

32' - Gnahore spedisce un cross in mezzo all'area. Lo spiovente dell'ex Palermo viene però spazzato da un avversario.

43' - Konaté si libera per il tiro sul limite e va alla conclusione: tentativo da dimenticare.

19.46 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

51' - GOL DELL'AMIENS! VANTAGGIO DI GNAHORE'! Ghoddos fa partire un traversone al bacio per Gnahoré, ci mette il piede e riesce a battere l'estremo difensore avversario!

61' - Rennes in dieci uomini: espulso Gelin!

66' - GOL DI GOUANO! RADDOPPIA L'AMIENS! Ghoddos fa partire un traversone da calcio d'angolo, pesca Gouano, che di testa spedisce la palla nell'angolo alto della porta!

71' - Da Silva si fa trovare pronto su un corner arrivato all'altezza del dischetto, non riesce tuttavia di testa a mandare in rete il pallone.

82' - GOL DI GRENIER! ACCORCIA IL RENNES! Imbucata perfetta per il trequartista ospite, che controlla e incrocia la conclusione che non dà scampo al portiere!

20.50 - FINE PARTITA!

BORDEAUX-LILLE 1-0

19.00 - PARTITI!

7' - GOL DEL BORDEAUX! KAMANO SIGLA IL VANTAGGIO! Ottimo contropiede architettato dai girondini. Pallone lavorato sulla destra, Kalu serve Kamano nello spazio e il tiro di quest'ultimo non dà scampo al portiere!

15' - Costil non si fa sorprendere dal colpo di testa di Rui Fonte: troppo centrale, facile per l'estremo difensore del Bordeaux.

26' - Otavio calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio.

35' - Grande occasione per il Lille: ci prova prima Ikoné, che sbatte su Costil. Poi Pepe, che però finisce a terra. L'azione sfuma e per l'arbitro è tutto regolare.

19.46 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

55' - Cartellino giallo per Soumaoro.

61' - Viene ammonito anche Kalu.

70' - Pepe manca una grande occasione per trasformare la punizione dal limite dell'area.

83' - Infortunio per Kamano, costretto ad uscire anticipatamente dal terreno di gioco.

85' - Imbucata per Pepe, che controlla al limite dell'area ed incrocia il tiro. Il portiere però si supera e dice di no.

20.50 - FINE PARTITA!

CAEN-MONTPELLIER 2-2

19.00 - PARTITI!

10' - GOL DI KHAOUI! CAEN AVANTI! Spinge sulla destra la formazione di casa, cross al centro ribattuto così così dal portiere. La sfera arriva a Khaoui, che controlla e incrocia il mancino. Il portiere non può arrivarci, è 1-0!

21' - Mollet spreca una buona occasione con un tiro dal limite: soluzione invitante ma troppo centrale.

25' - Palo Montpellier! Skuletic svetta sugli sviluppi di un angolo. Il suo colpo di testa finisce però sul legno.

37' - ECCO IL PAREGGIO DEL MONTPELLIER! SEGNA DELORT! Sugli sviluppi di un corner è Delort a saltare più in alto di tutti e schiacciare il pallone in fondo al sacco!

19.46 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

52' - SORPASSO MONTPELLIER! CI PENSA LE TALLEC! Florent Mollet si incarica della battuta di un angolo e pesca Le Tallec in area. Colpo di testa perfetto di quest'ultimo, vantaggio per gli ospiti!

62' - Giallo per Mollet.

64' - GOL DEL CAEN! BAMMOU PAREGGIA! Fajr ci prova da punizione, bella conclusione che sbatte sulla traversa. Sulla ribattuta c'è Bammou, il più lesto ad arrivare sulla sfera e ribadirla in rete!

70' - Delort supera elegantemente tutta la difesa ma al momento della conclusione manca un po' di lucidità. Il tiro da distanza ravvicinata termina di poco largo sulla destra.

80' - Giallo per Ninga.

88' - Palo Caen! Fajr ci prova con una punizione dalla lunga distanza ma il pallone torna indietro dopo aver sbattuto sul palo destro!

20.50 - FINE PARTITA!

DIJON-OLYMPIQUE LIONE 0-3

19.00 - PARTITI!

8' - Aouar va vicino al gol. Arriva prima di tutti sul cross e impatta di testa, spedendo però alto di poco sopra la traversa.

16' - GOL DEL LIONE! A SEGNO DEMBELE'! Ndombelé imbuca il pallone in area verso Dembelé, che di prima intenzione esplode un destro che non dà scampo al'estremo difensore!

19' - RADDOPPIO LIONE! DOPPIETTA DI DEMBELE'! Aouar va in progressione, scambia con Dembelé e calcia. Il portiere respinge, ma sulla ribattuta c'è lo stesso Dembelé che alza il piede e deposita nel sacco!

30' - Palla in profondità per Traoré, beccato però in offside.

35' - IL LIONE CALA IL TRIS! CI PENSA TERRIER! Spiovente verso il centro, da posizione scomodo Terrier riesce ad incornare, mette potenza e sigla il 3-0!

19.46 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

56' - Cartellino giallo per Loiodice.

64' - Dembele parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione.

75' - Qualche problema fisico per Loiodice, fermo a terra. Ma non pare nulla di grave.

85' - Depay riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte appena a lato sulla destra.

93' - Il Dijon resta pure in dieci uomini: cartellino rosso per Loiodice!

20.50 - FINE PARTITA!

OLYMPIQUE MARSIGLIA-STRASBURGO 3-2

19.00 - PARTITI!

10' - Comincia meglio il Marsiglia. E' la formazione di Garcia, come prevedibile, a fare la partita.

17' - Thauvin aggancia un passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro. Ma Sels risponde presente.

27' - GOL DELLO STRASBURGO! A SEGNO LALA! Contropiede diabolico dello Strasburgo. L'OM perde palla sulla trequarti avversaria, Corgnet va in progressione e vede lo scatto di Lala. Ha una prateria quest'ultimo, che arrivato a tu per tu col portiere lo scavalca col pallonetto vincente!

39' - Calcio di rigore per il Marsiglia: fallo di Grimm e nessun dubbio per l'arbitro!

41' - PAREGGIO MARSIGLIA! PAYET TRASFORMA IL RIGORE! Esecuzione perfetta dell'esterno francese: palla da un lato, portiere dall'altro ed è 1-1!

45' - SORPASSO OM! SANSON SIGLA IL VANTAGGIO! Al limite dell'area Sanson è il più scaltro a fiondarsi sul pallone e far partire una rasoiata che termina all'angolino basso!

19.46 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

50' - Fallo di Amavi: il Var richiama l'arbitro, potrebbe essere da rosso.

52' - Espulso Amavi! Olympique Marsiglia in dieci uomini!

60' - Viene ammonito Sanson.

65' - Zohi ci prova dalla lunga distanza, ma il portiere è attento e respinge.

76' - Germain aggira i difensori e prova a battere il portiere calciando da due passi verso l'angolino basso di sinistra. Il portiere però si supera e dice di no.

81' - Giallo per Grimm.

89' - PAREGGIA LO STRASBURGO! DI DA COSTA LA FIRMA! Palla in area per Da Costa, bravo a controllare in velocità e battere il portiere con una bella sassata!

91' - MARSIGLIA DI NUOVO AVANTI! SEGNA GERMAIN! All'interno dell'area lo stop perfetto di Germain, che da posizione ravvicinata spedisce il tiro all'angolino!

20.50 - FINE PARTITA!

NIMES-GUINGAMP 0-0

19.00 - PARTITI!

9' - Sorbon crossa in area ma la difesa è attenta ed allontana il pericolo.

21' - Palla sui venti metri per Traoré. Sassata da fuori, ma Bernardoni si allunga e ribatte via.

32' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Eboa Eboa.

45' - Calcio di rigore per il Guingamp! Fallo di Thuram, che viene ammonito.

48' - BOZOK SBAGLIA IL PENALTY! La sua esecuzione sbatte sul palo destro: si resta con il risultato di 0-0.

19.46 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

55' - Didot sbaglia la conclusione sul palo sinistro di un soffio con un tentativo dalla media distanza.

65' - Paquiez manda la palla in area dal fondo, ma il suo cross viene intercettato.

77' - Bobichon crossa bene ma Karl-Johan Johnsson coi pugni respinge.

82' - Giallo per Paquiez.

20.50 - FINE PARTITA!

18.40 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Ligue 1, la cronaca testuale della settima giornata del campionato francese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.