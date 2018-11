LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Gol annullato al Caen

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CAEN-MONACO 0-1

20.06 - Ritardo nel calcio d'avvio a Caen. Prima i supporter di casa hanno gettato dei rotoli di carta dietro la porta del Monaco e poi si è accesa l'irrigazione del campo.

20.07 - Inizia il match.

7' - Tchokounte!! L'attaccante del Caen colpisce di testa dopo un cross di Armougom, respinge la retroguardia del Monaco.

11' - Beauvue!! Occasione per il Caen!! Incornata dell'attaccante rossoblu su cross di Ninga, pallone che termina alto.

15' - Risponde il Monaco con una conclusione dalla distanza di Golovin che viene respinto dalla retroguardia del Caen.

19' - Diop!! Monaco pericoloso con il trequartista che parte in velocità, entra in area e calcia ma mette sul fondo.

26' - Tielemans!! Ancora biancorossi pericolosi con una conclusione dalla distanza del belga, sfera che esce sopra la traversa.

35' - Chadli!! Occasione per il Monaco!! Conclusione a giro dell'esterno belga, Samba si distende e para.

40' - Fajr!! Occasione per il Caen!! Calcio d'angolo battuto direttamente in porta dal numero 10 rossoblu, Pierre-Gabriel respinge sul primo palo.

20.53 - Squadre negli spogliatoi a Caen con i padroni di casa e il Monaco fermi sullo 0-0.

21.08 - Riprende il match.

52' - Intervento falloso di Baysse ai danni di Henrichs. Punizione per il Monaco e giallo per il giocatore del Caen.

55' - Gol di Falcao!! Monaco in vantaggio!! Calcio di punizione perfetto del colombiano, con il pallone che si insacca in rete.

63' - Pelé atterra Armougom. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Caen.

71' - Golovin!! Occasione per il Monaco!! L'esterno d'attacco colpisce di testa all'interno dell'area, Samba vola e salva.

78' - Poco più di dieci minuti di gioco a Caen. Monaco avanti 1-0 grazie a Radamel Falcao.

82' - Grandsir!! Sventola dell'esterno del Monaco, Samba salva la sua porta e tiene in piedi il Caen.

89' - Urlo del gol strozzato in gola per Tchokounte. L'attaccante del Caen, che aveva realizzato l'1-1, era in posizione irregolare.

91' - Dopo aver rivisto il VAR il direttore di gara conferma la scelta iniziale. Evidente la posizione irregolare di Tchokounte.

DIJON-BORDEAUX 0-0

20.00 - Fischio d’inizio.

8' - Ci prova il Bordeaux con un passaggio filtrante per Briand, ottimo l'intervento in anticipo da parte di Runarsson.

15' - Spinge ancora il Bordeaux con un cross basso per Kamano che non riesce ad arpionare la sfera.

18' - Abeid!! Occasione per il Dijon!! Conclusione precisa dell'esterno biancorosso dall'interno dell'area, Costil si distende e mette in corner.

25' - Gol di Kamano!! Bordeaux in vantaggio!! Punizione affidata a Plasil. Il suo traversone è per la testa dell'attaccante che insacca il vantaggio girondino.

26' - Gol annullato!! Torna in parità il punteggio a Digione. La rete di Kamano è stata rivista al VAR e successivamente annullata dal direttore di gara.

30' - Sliti!! Sventola da fuori area del numero 10 del Dijon, conclusione che si spegne sul fondo.

36' - Spinge il Bordeaux con un passaggio preciso di Kamano per Karamoh, ma la sua conclusione si perde alta.

42' - Abeid aggancia il pallone dal limite dell'area e calcia in porta di prima intenzione, conclusione che si spegna di molto a lato.

20.46 - Finisce senza reti il primo tempo del match fra Dijon e Bordeaux.

21.02 - Ripresa al via.

50' - Intervento con il braccio da parte di Kamano. Punizione per il Dijon e cartellino giallo per l'attaccante del Bordeaux.

57' - Bordeuax in avanti con una conclusione di Karamoh, si salva la retroguardia del Dijon.

61' - Sliti!! Occasione per il Dijon!! Passaggio filtrante di Rosier per il suo numero 10, la conclusione trova l'ottima riposta di Costil.

63' - Gol di Karamoh!! Bordeaux in vantaggio!! L'ex Inter entra in area e supera il portiere del Dijon con un preciso tocco.

64' - Ancora una volta gol annullato!! Il direttore di gara va nuovamente al VAR e annulla la rete del Bordeuax.

69' - Bordeaux che continua ad attaccare con un cross di Plasil per la testa di Cornelius, pallone sul fondo.

75' - Poundje prova a sorprendere la difesa del Dijon con una conclusione dalla distanza, si salvano gli ospiti.

81' - Loiodice!! Gran botta del neo entrato fra le file del Dijon, Costil vola e mette in corner.

87' - Spinge il Dijon con un cross di Sliti verso il centro dell'area, libera la difesa del Bordeaux.

21.51 - Il direttore di gara dice che può bastare. Finisce 0-0 il match fra Dijon e Bordeaux.

NANTES-ANGERS 1-1

20.01 - Battuto il primo pallone.

7' - Gol di Bahoken!! Angers in vantaggio!! Accelerazione dell'attaccante bianconero che entra in area e fredda Tatarusanu.

13' - Palo di Tait!! Angers ad un passo dal raddoppio!! Aggancio perfetto del centrocampista in area e conclusione in diagonale ma la sfera impatta contro il montante.

18' - Si fa vedere il Nantes ma la conclusione dalla distanza di Moutoussamy si perde abbondantemente a fondo campo.

26' - Sala!! Pericolosa la formazione gialloverde con un cross di Lima, in seguito ad un calcio di punizione, per il centravanti. Il suo mancino si spegne sul fondo non di molto.

32' - Boschilia!! Occasione per il Nantes!! Calcio di punizione perfetto quello calciato dal numero 12 gialloverde, Butelle mette in corner.

37' - Girotto interrompe un'azione dell'Angers toccando il pallone con la mano. Punizione per i bianconeri ospiti.

41' - Boschilia si incarica della battuta di un calcio di punizione. Conclusione che termina fra le braccia di Butelle.

20.47 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con l'Angers avanti 1-0 a Nantes.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

47' - Parte subito all'attacco il Nantes con una conclusione dai 25 metri di Touré che non inquadra lo specchio della porta.

53' - Sala!! L'attaccante del Nantes conclude dal limite dell'area di rigore, Butelle si distende e neutralizza il pallone.

54' - Pallois!! Occasione per il Nantes!! Il difensore centrale stacca di testa sugli sviluppi di un corner, Butelle salva tutto.

60' - Tait!! Conclusione dell'esterno dell'Angers dalla distanza. Pallone alto sopra la traversa.

66' - Nantes alla ricerca del pareggio. Ci prova dalla distanza Moutoussamy, Butelle non ha problemi e neutralizza.

70' - Padroni di casa in avanti con un cross di Lima per la testa di Fabio, respinge la retroguardia dell'Angers.

77' - Moutoussamy prova a scoccare un sinistro dalla distanza, sfera che termina alta.

81' - Limbombe!! Conclusione del giocatore del Nantes dalla distanza, sfera che si perde sopra la traversa.

89' - Gol di Waris!! Pareggia il Nantes!! Ripartenza della formazione di casa che trova il pareggio con un tocco preciso di Waris.

21.52 - Il direttore di gara dice che può bastare. Ad un minuto dalla fine del tempo regolamentare il Nantes trova l'1-1 contro l'Angers.

REIMS-GUINGAMP 2-1

20.00 - Il direttore di gara dà il via all’incontro.

2' - Gol di Chavalerin!! Reims in vantaggio!! Conclusione dalla distanza del centrocampista biancorosso e pallone che si infila nell'angolino alla sinistra di Johnsson.

11' - Spinge il Reims con un colpo di testa di Doumbia sugli sviluppi di un calcio da fermo, Johnsson blocca senza troppi problemi.

18' - Julan!! Occasione per il Guingamp!! Colpo di testa preciso dell'attaccante su cross di Rebocho, bella la risposta di Mendy che respinge.

27' - Continua ad attaccare il Reims con un cross di Chavalerin per la testa di Oudin, pallone che esce sul fondo senza impensierire Johnsson.

31' - Ancora Reims in avanti con l'ennesimo traversone di Chavalerin ma questa volta la difesa del Guingamp libera.

38' - Padroni di casa pericolosi con un destro di Cafaro respinta dalla difesa del Guingamp.

44' - Passaggio filtrante di Cafaro per gli attaccanti, si salva la retroguardia del Guingamp che riesce ad allontanare la minaccia.

20.46 - Reims e Guingamp vanno al riposo sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

21.01 - Il direttore di gara dà via alla ripresa.

48' - Azione sulla destra di Oudin, il suo traversone viene deviato da Sorbon in calcio d'angolo. Inizia subito forte il Reims.

53' - Coco!! Occasione per il Guingamp!! Dopo un'azione personale, l'esterno rossonero calcia in porta, Mendy si distende e neutralizza la sfera.

58' - Julan!! Occasione per il Guingamp!! Cross basso di Benezet per Juan che conclude di prima intenzione, Mendy si salva con una bella parata.

64' - Si fa vedere il Reims con un cross di Doumbia per la testa di Chavarria, sfera sul fondo.

69' - Gol di Dia!! Il raddoppio del Reims!! Passaggio filtrante di Chavarria per l'esterno d'attacco che entra in area e fredda Johnsson.

76' - Ancora padroni di casa pericolosi con una conclusione di Chavarria dalla distanza, blocca Johnsson.

80' - Calcio di rigore per il Guingamp!! Il VAR segnala un'entrata scorretta in area di Chavalerin ai danni di Phiri. Massima punizione per gli ospiti.

81' - Gol di Thuram!! Il Guingamp accorcia le distanze!! L'attaccante rossonero si presenta dal dischetto e riapre la sfida.

87' - N'Gbakoto!! Guingamp ad un passo dal pareggio!! Cross di Phaeton per la testa del neo entrato, pallone alto sopra la traversa.

21.49 - Finisce qui la difesa con il successo del Reims per 2-1.

STRASBURGO-NIMES 0-1

20.00 - Si parte.

2' - Ci prova subito lo Strasburgo con una conclusione dalla distanza di Lienard parata senza problemi da Bernardoni.

6' - Bouanga!! Destro dell'attaccante del Nimes su assist di Savanier, pallone che si spegne sul fondo di un niente.

11' - Propositivi gli ospiti con una conclusione di Valls dalla distanza ma il pallone termina largo sul fondo.

18' - Zohi!! Occasione per lo Strasburgo!! Colpo di testa dell'attaccante che stacca bene in area di rigore ma la sfera termina a lato.

26' - Paquiez!! Occasione per il Nimes!! Rasoiata dalla distanza dell'esterno ospite, Sels si allunga e mette in corner.

32' - Nimes in avanti con una conclusione dalla distanza di Ripart che termina alta sopra la traversa.

37' - Poco più di otto minuti alla conclusione del primo tempo. Reti bianche fra Strasburgo e Nimes.

41' - Martin!! Strasburgo ad un passo dal vantaggio!! Inserimento in area con i tempi giusti del centrocampista che conclude di prima intenzione, Bernardoni salva tutto.

20.47 - Finisce qua il primo tempo fra Strasburgo e Nimes con il punteggio sullo 0-0.

21.04 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

47' - Martin prova la conclusione dalla lunga distanza. Il pallone però si perde direttamente in curva.

54' - Lancio profondo di Thioub per Guillaume che scatta in profondità. E' tutto fermo per una posizione irregolare.

56' - Guillaume!! Il centravanti del Nimes conclude di sinistro dall'interno dell'area, sfera che termina alta.

62' - Guillaume!! Occasione per il Nimes!! Ancora il centravanti biancorosso che riceve un cross di Savanier, la sua incornata si spegna sul fondo.

68' - Spinge lo Strasburgo con una conclusione dalla distanza di Sissoko che non inquadra lo specchio della porta.

71' - Gol di Lybohy!! Nimes in vantaggio!! Calcio d'angolo affidato a Savanier, in area svetta Lybohy che gonfia la rete.

80' - Rosso per Mitrovic!! Strasburgo in dieci!! Espulso il centrale difensivo della formazione alsaziana, si mette in salita la strada per i padroni di casa.

85' - Cinque minuti al termine del match. Nimes avanti 1-0 sullo Strasburgo.

21.52 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Nimes espugna il campo dello Strasburgo 1-0.

19.55 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.35 - Alle 17 invece il Paris Saint-Germain ha superato 1-0 il Tolosa. Queste le gare della serata.

Caen-Monaco

Dijon-Bordeaux

Nantes-Angers

Strasburgo-Nimes

Reims-Guingamp

19.34 - Ieri sera si è aperto il turno di campionato con il derby del Rodano fra Lione e Saint-Etienne vinto 1-0 dai rossoblu.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle partite valide per la quattordicesima giornata di Ligue 1.