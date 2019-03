LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Manita del Saint-Etienne, rimonta Nimes

Risultati e marcatori della 29a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta testuale dei recuperi della 29a giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.58 - Domani invece andranno in scena quattro partite: si aprirà alle 14.30 con Lione-Tolosa, alle 15 invece toccherà a Reims-Nantes mentre alle 17 scenderanno in campo Bordeaux e Rennes. Alle 21 chiuderà la giornata il big match, Le Classique fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia.

21.57 - Si sono concluse le gare delle ore 19. Questi i risultati finali:

Angers-Amiens 0-0

Caen-Saint-Etienne 0-5

Guingamp-Dijon 1-0

Nimes-Strasburgo 2-2

ANGERS-AMIENS 0-0

FISCHIO D’INIZIO

5' - Bahoken!! Conclusione sul primo palo dell'attaccante dell'Angers dal lato sinistro dell'area di rigore, Gurtner è attento e respinge in corner.

13' - Spinge l'Amiens con Krafth che guadagna il fondo e crossa verso il centro dell'area senza però trovare nessun compagno di squadra.

17' - Manceau!! Il terzino dell'Angers riceve in area di rigore e prova la conclusione ravvicinata in scivolata cogliendo solo l'esterno della rete.

23' - Buona discesa di Tait sulla fascia sinistra. Il terzino dell'Angers crossa verso il centro ma Gouano stacca con precisione e allontana di testa.

29' - Spinge l'Angers con Tait sulla fascia sinistra, il suo traversone verso il centro dell'area viene allontanato dalla difesa dell'Amiens.

35' - Dieci minuti al termine della prima frazione di gara: reti bianche fra Angers e Amiens, poche occasioni e tanto agonismo in campo.

39' - Otero!! Bolide dell'esterno alto dell'Amiens con il pallone che sorvola di poco la traversa.

—INTERVALLO—

50' - Fulgini!! Il numero 10 dell'Angers prova a girare in porta un traversone di Bamba ma la difesa dell'Amiens si oppone in corner.

53' - Angers in avanti con Fulgini che entra in area dal lato sinistro e prova un suggerimento teso verso il centro, Peters salva tutto.

59' - Otero!! Occasione per l'Amiens!! Il numero 11 ospite conclude un contropiede rapidissimo ma in area di rigore viene chiuso da Butelle in maniera provvidenziale.

65' - La posta in palio è davvero alta ad Angers e le due formazioni non si stanno risparmiando colpi proibiti ma le occasioni scarseggiano.

70' - Il neo entrato Mangani viene cercato con un passaggio in profondità, nessun problema per Pieters che recupera la sfera.

75' - Konate raccoglie un cross dalla corsia di sinistra e colpisce di testa mettendo fuori. L'attaccate dell'Amiens però era in posizione irregolare.

80' - Traversone insidioso di Mangani in seguito ad un calcio di punizione, Gurtner vede sbucare il pallone all'ultimo e lo blocca.

84' - Calcio di rigore per l'Angers!! Blin atterra Mangani all'interno dell'area, nessun dubbio per l'arbitro.

85' - Para Gurtner!! Lopez si incarica della battuta del tiro dagli undici metri, Gurtner intuisce e respinge.

FISCHIO FINALE

CAEN-SAINT-ETIENNE 0-5

FISCHIO D’INIZIO

5' - Gol di Hamouma!! Saint-Etienne in vantaggio!! L'esterno dei Verts riceve da Cabella, si accentra e calcia in porta trovando la complicità di Samba che si fa scivolare il pallone dalle mani.

13' - Calcio di punizione in favore del Saint-Etienne affidato ad Hamouma. Il suo cross verso il centro è preda però di Samba.

19' - Gol di Beric!! Raddoppio del Saint-Etienne!! Hamouma scatta sul filo del fuorigioco dal lato destro del campo e crossa al centro per il centravanti che batte Samba.

25' - Ancora Hamouma!! Sbanda la difesa del Caen, ne approfitta l'autore del momentaneo 1-0 che entra in area e calcia in porta trovando la parata di Samba.

31' - Gol di Nordin!! Terzo gol del Saint-Etienne!! Assist perfetto di Hamouma per il numero 18 ospite che stoppa e batte Samba da posizione ravvicinata.

36' - Polomat!! Occasione per il Saint-Etienne!! Rasoiata del terzino dei Verts con il pallone che esce di un soffio a lato.

40' - La curva del Caen ha voltato le spalle al campo in segno di dissenso contro i primi 40 minuti della formazione rossoblu e di una classifica che desta molte preoccupazioni.

—INTERVALLO—

50' - Spinge ancora il Saint-Etienne con Beric che si allarga sulla sinistra e prova un cross verso il centro, Zahary si oppone mettendo in corner.

56' - Hamouma!! Occasione per il Saint-Etienne!! Piattone dell'esterno dei Verts con Samba che respinge di piede.

61' - Fajr si incarica della battuta di un calcio di punizione: l'esterno del Caen crossa verso il centro, Ruffier allontana.

69' - Fa girare il pallone con tranquillità il Saint-Etienne che, visto il triplo vantaggio, si sta limitando ad amministrare il gioco.

75' - Buono scatto di Cabella sulla corsia di sinistra. Il numero 7 del Saint-Etienne si impegna a tenere il pallone in campo, tutto vano visto che il guardalinee ha sventolato la bandierina.

80' - Guilbert viene lanciato sulla fascia destra. Il terzino del Caen va al traversone, Ruffier riesce a bloccare in due tempi.

85' - Gol di Ghezzal!! Poker del Saint-Etienne!! Diagonale preciso del numero 31 dei Verts e pallone in fondo al sacco.

92' - Gol di Vada!! Quinto gol del Saint-Etienne!! Arriva la firma anche dell'argentino ex Bordeaux che arrotonda il risultato.

FISCHIO FINALE

GUINGAMP-DIJON 1-0

FISCHIO D’INIZIO

6' - Haddadi!! L'esterno rossonero riceve un cross dal lato destro e colpisce di testa spedendo alto sopra la traversa.

13' - Rebocho!! L'esterno del Guingamp conclude dalla distanza ma il pallone termina alto sopra la traversa.

19' - Spinge ora il Dijon con un cross di Haddadi per la testa di Siiti ma l'incornata è debole e termina sul fondo.

25' - Spinge Merghem sulla fascia destra. L'esterno alto del Guingamp guadagna il fondo e prova il cross che termina però fra le braccia di Allain.

31' - Break del Dijon con Sorbon che conclude dalla distanza ma la difesa del Guingamp è attenta e riesce a respingere.

40' - Cinque minuti al termine del primo tempo: reti bianche fra Guingamp e Dijon in un match delicatissimo per la zona salvezza.

—INTERVALLO—

47' - Subito uno spunto di Merghem sulla fascia sinistra. L'esterno guadagna il fondo e cross verso il centro ma Allain anticipa in uscita Benezet.

55' - Buona accelerazione di Sliti che entra all'interno dell'area e prova un cross verso il centro, Caillard è attento e neutralizza.

60' - Calcio di punizione per il Guingamp affidato a Rebocho, Il suo cross verso il centro è di facile lettura per Allain che blocca senza problemi.

65' - Spinge con convinzione il Guingamp ma il traversone di Traore dalla fascia destra è impreciso e termina fra le braccia di Allain.

66' - Thuram!! Conclusione in diagonale da parte dell'attaccante del Guingamp, Allain si distende e blocca a terra.

74' - Traoré prova a sfondare sulla fascia destra. Il terzino del Guingamp effettua un cross teso verso il centro, Yembere allontana la minaccia.

80' - Guingamp ancora in avanti con Rodelin ma la sua conclusione termina abbondantemente alta sopra la traversa.

84' - Calcio di rigore per il Guingamp!! Follia di Allain che atterra Thuram all'interno dell'area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, massima punizione per i padroni di casa.

85' - Gol di Blas!! Guingamp in vantaggio!! Conclusione precisa del numero 7 rossonero, nulla da fare per Allain.

89' - Tavares!! Dijon ad un passo dal pareggio!! Girata del numero 11 della formazione ospite pallone che esce di poco sopra la traversa.

91' - Adesso il Dijon attacca a testa bassa con il neo entrato Kwon che prova un tiro-cross dalla destra, Caillard devia in corner.

FISCHIO FINALE

NIMES-STRASBURGO 2-2

FISCHIO D’INIZIO

3' - Mothiba lavora un buon pallone e serve nello spazio Da Costa. L'attaccante dello Strasburgo entra in area ma viene chiuso in corner da Landre.

9' - Gol di Mothiba!! Strasburgo in vantaggio!! Scatto di Goncalves sulla fascia destra. Il centrocampista serve a rimorchio il centravanti che, dall'interno dell'area, non sbaglia.

15' - Tanto agonismo in campo, a farne le spese è Da Costa che finisce sul taccuino del direttore di gara.

19' - Strasburgo in avanti con Prcic che semina il panico in area di rigore ma il suggerimento verso Mitrovic è troppo potente. Occasione sfumata.

25' - Lybohy!! Colpo di testa del difensore del Nimes, subentrato a Landre, sugli sviluppi di un calcio da fermo. Pallone che sorvola la traversa.

31' - Avanza il Nimes con Savanier. Il centrocampista biancorosso calcia dalla distanza ma il pallone si perde abbondantemente sul fondo.

36' - Bouanga scende bene sulla fascia sinistra e prova un cross verso Alioui, Mitrovic è attento e allontana di testa.

40' - Alioui!! Destro di prima intenzione da parte dell'attaccante del Nimes, Sels blocca a terra.

—INTERVALLO—

48' - Bouanga!! Il numero 10 del Nimes stoppa di petto e calcia di prima intenzione dalla distanza, Sels riesce ad arpionare il pallone.

54' - Gol di Fofana!! Raddoppio dello Strasburgo!! Contropiede da manuale della formazione alsaziana con il centrocampista che riceve da Da Costa, entra in area e supera Bernardoni.

60' - Se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa. Strasburgo avanti 2-0 sul campo del Nimes.

64' - Gol di Goncalves!! Terza rete dello Strasburgo!! Da Costa raccoglie una respinta di Bernardoni e serve subito il suo centrocampista che segna da pochi passi.

66' - Gol annullato!! Il VAR richiama l'attenzione del direttore di gara che annulla il gol per un precedente fallo di Lala ai danni di Maouassa.

68' - Gol di Lybohy!! Il Nimes accorcia!! Sugli sviluppi del calcio da fermo, il pallone arriva al difensore che calcia di prima intenzione scavalcando Sels.

73' - Calcio di punizione per lo Strasburgo affidato a Goncalves, il suo cross viene allontanato dalla difesa del Nimes.

79' - Adesso il Nimes si sta riversando in avanti alla ricerca del pareggio, ma si espone alle ripartenze dello Strasburgo.

84' - Alioui!! Occasione per il Nimes!! Colpo di testa dell'attaccante di casa, Sels si supera e respinge.

91' - Calcio di rigore per il Nimes!! Follia di Kone che tocca il pallone con la mano in area. Massima punizione per i padroni di casa.

92' - Gol di Savanier!! Pareggia il Nimes!! Freddissimo il centrocampista biancorosso che spiazza Sels e trova il pareggio.

FISCHIO FINALE

19.57 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.36 - Alle 20 si disputeranno quattro incontri:

Angers-Amiens

Caen-Saint-Etienne

Guingamp-Dijon

Nimes-Strasburgo

19.32 - Il 29° turno è iniziato ieri con due anticipi. Alle 19 Nizza e Tolosa hanno chiuso sull'1-1 mentre nella serata il Monaco ha violato il campo del Lille con una rete a tempo scaduto di Vinicius.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 29a giornata di Ligue 1.