LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Il Nantes vince ancora, bene Montpellier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

21.57 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Ligue 1!

RISULTATI FINALI:

Brest-Metz 2-0

Dijon-Strasburgo 1-0

Montpellier-Monaco 3-1

Nantes-Nizza 1-0

Tolosa-Bordeaux 1-3

Brest-Metz 2-0

1' - Comincia la partita!

9' - Metz che si sbilancia subito in avanti.

12' - GOL! GOL! GOL! FAUSSURIER! Gran cross dalla sinistra di Court, Faussurier scarica il piattone vincente! 1-0!

29' - Court si becca il giallo.

41' - Cohade! Conclusione potente verso la porta, ci arriva Leon!

45' - GOL! GOL! GOL! CASTELLETTO! Incornata vincente e Brest che si porta sul 2-0!

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Cohade si becca l'ammonizione.

61' - Metz propositivo in questa ripresa.

82' - Diallo! Che occasione! Arriva in area e scavalca il portiere, calcia ma manca lo specchio della porta!

21.49 - Fine partita.

Dijon-Strasburgo 1-0

1' - Comincia la partita!

9' - Sels si becca il giallo.

19' - Nessuna delle due squadre riesce ad imporsi in questo avvio di partita.

29' - Arriva il primo cartellino giallo del match, se lo becca Pereira per il Dijon.

33' - Mendy si fa avanti, prova la conclusione ma la palla termina sul fondo.

35' - Ammonito Mendyl.

38' - GOL! GOL! GOL! MAVIDIDI! Avanti il Dijon! Mischia in area, ne approfitta proprio Mavididi che infila in porta sorprendendo il portiere!

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Mavididi! Gran conclusione da posizione ravvicinata, palla alta!

62' - Lo Strasburgo aumenta l'intensità in campo.

65' - Scatta il giallo per Djiku.

73' - Il Dijon controlla bene la partita rischiando pochissimo.

78' - Ammonito anche Sissoko per lo Strasburgo.

87' - Gara tesa in questo finale, scatta il giallo anche per Mitrovic.

21.49 - Fine partita.

Montpellier-Monaco 3-1

1' - Comincia la partita!

11' - Sostanziale equilibrio in avvio.

17' - Golovin! Incornata a due passi dalla porta, blocca il portiere!

31' - GOL! GOL! GOL! MOLLET! Il giocatore del Montpellier fa partire l'azione, cede sulla destra per poi scattare verso il centro, riceve nuovamente palla in area e di testa incorna in porta! 1-0!

39' - GOL! GOL! GOL! MENDES! Sugli sviluppi di un corner il giocatore del Montpellier si fionda su una ribattuta ed infila il portiere! 2-0!

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Scatta il giallo per Cozza.

56' - GOL! GOL! GOL! DELORT! Arriva anche il terzo gol del Montpellier! Gran palla dalla destra di Mollet, sul pallone si avventa che sul secondo palo impatta e scarica di potenza in porta! 3-0!

59' - Ammonito Golovin.

70' - GOL! GOL! GOL! BEN YEDDER! Accorcia le distanze il Monaco che prova a riaprire la partita!

82' - Espulso Golovin! Arriva il doppio giallo per il giocatore del Monaco che lascia i suoi in inferiorità numerica.

21.49 - Fine partita.

Nantes-Nizza 1-0

1' - Comincia la partita!

12' - E' il Nizza la squadra più propositiva in questi primi minuti.

20' - Coulibaly! Dal limite prova la conclusione, palla che termina di poco alta sopra la traversa!

33' - Poche emozioni in questo primo tempo.

38' - Si fa avanti il Nizza, ci prova Maurice ma il tiro e debole e finisce tra le braccia del portiere.

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Simon prova la conclusione, tiro ribattuto. Si va avanti adesso il Nantes!

67' - Poche conclusioni e ritmi davvero blandi.

76' - Ammonito Giotto.

86' - GOL! GOL! GOL! SIMON! La sblocca il Nantes! Bamba dal fondo scodella dentro, sul pallone c'è Simon che incorna e trova la rete! 1-0!

21.49 - Fine partita.

Tolosa-Bordeaux 1-3

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! DE PREVILLE! Vantaggio Bordeaux! Gran conclusione dalla destra, palla all'angolo e ospiti in vantaggio!

19' - GOL! GOL! GOL! PABLO! Zampata vincente in una mischia nel pieno dell'area, raddoppio Bordeaux!

27' - Bordeaux in pieno controllo della partita.

36' - Benito si becca il giallo.

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Ammonito Vainqueur.

53' - GOL! GOL! GOL! TRIS BORDEAUX! Golazo di Hwang! Gran conclusione dalla sinistra, palla sul secondo palo e portiere leggermente fuori dai pali! Sorpreso e battuto, 0-3!

56' - Gara nervosa, giallo anche per Sylla.

61' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL TOLOSA! Azione personale di Koulouris che si infila tra i difensore e firma l'1-3!

66' - Ammonito Moreira.

74' - Traversa di Morel! Giocata veloce dal limite per smarcarsi, conclusione e palla che tocca la traversa!

83' - Scatta l'ammonizione per Pablo.

85' - Il match si innervosisce, ammonito anche Ismat-Mirin.

87' - Gradel! Prova la conclusione verso l'angolo, blocca Costil!

21.49 - Fine partita.

19.57 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Brest-Metz

Dijon-Strasburgo

Montpellier-Monaco

Nantes-Nizza

Tolosa-Bordeaux

19.50 - Gentili lettori di Tmw, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale della Ligue1, seguiremo in contemporanea i match delle 20 del campion ato francese!