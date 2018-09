LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Lille corsaro, solo un pari per il Monaco

Risultati e marcatori della 5a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare della quinta giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.55 - Domani sera si concluderà il turno con Nantes-Reims, in programma alle 15, Bordeaux-Nimes, in campo alle 17, e Olympique Marsiglia-Guingamp alle 21.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Lille 2-3

Dijon-Angers 1-3

Montpellier-Strasburgo 1-1

Tolosa-Monaco 1-1

AMIENS-LILLE 2-3

20.00 - Si parte.

3' - Intervento falloso di Krafth ai danni di Samba. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Lille.

7' - Si fa vedere in avanti l'Amiens con un lancio profondo di Blin per Konaté ma l'attaccante viene colto in posizione irregolare.

12' - Il Lille si fa vedere in avanti con un sinistro dalla distanza di Pepe parato senza problemi da Gurtner.

14' - Bamba! Ancora Lille in avanti con l'attaccante che conclude dall'interno dell'area di rigore neutralizzata sotto la traversa da Gurtner.

18' - Avanza l'Amiens con Bodmer che serve in area Gnahore. La sua conclusione non crea problemi a Maignan.

26' - Ci prova il Lille con una conclusione dall'interno dell'area di Ikone, pallone che si perde di molto sul fondo.

30' - Xeka cerca di sorprendere Gurtner dalla distanza. Il portiere dell'Amiens non ha problemi nel neutralizzare il pallone.

33' - Doppia occasione per il Lille! Prima Lui fonte di destro su assist di Xeka, poi Celik. In entrambi i casi le conclusioni vengono murate dalla difesa dell'Amiens.

40' - Rui Fonte! Occasione per il Lille! Colpo di testa di Cui Fonte su cross di Pepe, pallone di un soffio sul fondo.

45' - Calcio di rigore per il Lille! De Prince atterra Pepe all'interno dell'area. Nessun dubbio per il direttore di gara che concede la massima punizione per gli ospiti.

46' - Gol di Pepe! Lille in vantaggio! Esecuzione perfetta dell'attaccante biancorosso, Gurtner spiazzato e Lille avanti.

20.47 - Arriva il duplice fischio del direttore di gara. Lille avanti 1-0 sul campo dell'Amiens.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

47' - Celik! Occasione per il Lille! Pepe serve Celik all'interno dell'area, la sua conclusione viene respinta sotto la traversa da Gurtner.

53' - Calcio di rigore per il Lille! Intervento falloso di Dibassy ai danni di Pepe, massima punizione per gli ospiti.

55' - Gol di Pepe! Raddoppio del Lille! Ancora l'attaccante del Lille dal dischetto e pallone ancora una volta in rete.

60' - Konaté! Conclusione violenta dell'attaccante dell'Amiens, si salva la difesa del Lille che respinge.

66' - Ci prova l'Amiens con un lancio lungo di Adenon per Konaté che però è in posizione irregolare.

70' - Capovolgimento di fronte con Pepe che tenta di sorprendere Gurnter dalla distanza, pallone abbondantemente a lato.

76' - Gol di Pepe! Terzo gol del Lille! Chiude il match la formazione biancorossa ancora con Pepe che riceve da Ikone e conclude superando Gurtner.

80' - Gol di Kurzawa! L'Amiens accorcia le distanze! Pallone filtrante di Ganso per Kurzawa che supera i portiere del Lille.

85' - Calcio di rigore per l'Amiens! Intervento falloso di José Fonte ai danni di Konaté, massima punizione per i padroni di casa.

87' - Para Maignan! Konaté si presenta dal dischetto ma il portiere del Lille respinge.

93' - Gol di Ghoddos! Accorcia l'Amiens! Calcio di punizione favoloso di Ghoddos che aggira la barriera ed entra in rete.

21.51 - Finisce qui. L'Amiens si sveglia troppo tardi. Vince il Lille 3-2.

DIJON-ANGERS 1-3

20.00 - Inizia il match.

2' - Subito Angers! Tait pennella su calcio di punizione verso Pavlovic, il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa.

10' - Intervento falloso di Ciman ai danni di Tait, ci sarà un calcio di punizione per l'Angers.

13' - Gol di Said! Dijon in vantaggio! Calcio di punizione affidato a Said, la sua conclusione mette fuori causa Butelle.

19' - Gol di Bahoken! Il pareggio dell'Angers! Conclusione dalla distanza dell'attaccante bianconero, pallone che si insacca nella porta di Runarsson.

25' - Grande inizio di match a Digione. I padroni di casa e l'Angers sono già sull'1-1.

28' - Avanzano i padroni di casa con Sliti che pesca in area Keita, ma la sua conclusione è completamente fuori bersaglio.

30' - Gol di Tait! Angers in vantaggio! I bianconeri ribaltano il punteggio con un cross di Manceau per Tait, la sua conclusione al volo si insacca in rete.

35' - Ancora Angers in avanti con una conclusione di Bahoken che viene respinta dalla difesa del Dijon.

39' - Gol di Santamaria! Arriva il tris dell'Angers! Cross al bacio di Tait per la testa di Santamaria che mette il pallone nell'angolino.

20.47 - Il direttore di gara manda le squadre al riposo. Angers avanti 3-1 sul campo del Dijon.

21.02 - Battuto il primo pallone della ripresa.

50' - In avanti l'Angers che guadagna un calcio di punizione per un intervento falloso di Rosier su Capelle.

52' - Capelle! Occasione per l'Angers! Ancora ospiti pericolosi con un mancino di Capelle dall'interno dell'area, messo in corner da Runarsson.

59' - Ancora Anger pericoloso con Tait, la sua conclusione su assist di Traoré è completamente fuori dallo specchio della porta.

62' - Spinge il Dijon con Sliti che serve Keita all'interno dell'area, la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa dell'Angers.

66' - Lancio profondo di Manceau per Bahoken, ma il giocatore dell'Angers viene colto in posizione di fuorigioco.

71' - Intervento falloso di Kanga ai danni di Yemberé, ci sarà un calcio di punizione per il Dijon.

76' - Meno di un quarto d'ora alla fine del match. Angers avanti 3-1 sul campo del Dijon.

80' - Kanga! Fulgini pennella un cross perfetto per la testa di Kanga, il pallone si perde sopra la traversa.

85' - Avanza Capelle che serve al centro Fulgini, la sua conclusione viene bloccata da Runarsson.

90' - Ultimi scampoli del match, Sammaritano crossa al centro verso Rosider, la sua incornata non inquadra lo specchio della porta.

21.51 - Non c'è più tempo. L'Angers espugna il campo del Dijon per 3-1.

MONTPELLIER-STRASBURGO 1-1

20.00 - Ecco il fischio d’inizio.

2' - Ci prova subito il Montpellier con una conclusione di Lasne completamente fuori dallo specchio della porta.

6' - Tegola per il Montpellier: fuori per infortunio Dolly, dentro Le Tallec.

11' - Intervento falloso di Ajorque ai danni di Pedro Mendes. Ci sarà un calcio di punizione per il Montpellier.

18' - Lancio lungo di Sambia per Delort. L'attaccante del Montpellier viene però colto in posizione irregolare.

25' - Lasne atterra fallosamente Martinez nella propria metà campo. Punizione in favore dello Strasburgo.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco a La Mosson. Reti bianche fra Montpellier e Strasburgo.

34' - Strasburgo pericoloso con una conclusione dalla distanza di Da Costa. Pallone che esce sul fondo.

40' - Spinge il Montpellier con un cross di Oyongo per la testa di Laborde, la sfera si perde di molto a fondo campo.

20.48 - Non c'è più tempo e squadre al riposo. Non si sblocca il punteggio fra Montpellier e Strasburgo.

21.04 - Ripresa al via.

48' - Intervento falloso di Hilton ai danni di Ajorque. Ci sarà un calcio di punizione per lo Strasburgo.

51' - Gol di Le Tallec! Montpellier in vantaggio! Calcio di punizione per i padroni di casa affidato a Sambi. Le Tallec stacca di testa e supera il portiere dello Strasburgo.

56' - Spinge Sambia sulla corsia di destra, ottimo il ritorno di Martin che mette il pallone in calcio d'angolo.

61' - Caci! Occasione per lo Strasburgo! Ospiti ad un passo dal pareggio con un calcio da fermo di Lala per Caci, il suo mancino esce di un soffio a lato.

64' - Ancora Strasburgo con Martin che serve Da Costa ma la sua conclusione è direttamente sul fondo.

65' - Risponde il Montpellier con Delort che calcia da fuori area ma il pallone è completamente fuori bersaglio.

70' - Delort! Occasione per il Montpellier! Gran botta con il mancino dell'attaccante arancioblu su assist di Lasne, ottima la risposta di Sels.

74' - Martin atterra Delort nella metà campo difensiva. Calcio di punizione in favore del Montpellier.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco a Montpellier con i padroni di casa avanti 1-0 sullo Strasburgo.

86' - Intervento falloso di Da Costa ai danni di Congré. Calcio di punizione per il Montpellier.

93' - Gol di Mothiba! Pareggia lo Strasburgo! All'ultimo respiro gli ospiti pareggiano un cross di Zohi per la testa di Mothiba, pallone alle spalle di Lecomte.

21.53 - Finisce qui. All'ultima curva lo Strasburgo trova il pareggio sul campo del Montpellier.

TOLOSA-MONACO 1-1

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

4' - Gradel viene cercato in profondità ma Sidibé gli taglia la strada conquistando anche un calcio di punizione a favore.

10' - Occasione Tolosa! Mischia all'interno dell'area di rigore risolta da Sangaré ma la sua concisione si perde direttamene sul fondo.

12' - Risponde il Monaco con un colpo di testa di Sylla su cross di Tielemans. Il pallone si perde abbondantemente sul fondo.

17' - Intervento falloso di Sidibé ai danni di Gradel. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Tolosa.

22' - Spinge il Tolosa con Dossevi che serve Gradel, la sua conclusione è centrale nessun problema per Benaglio.

28' - Ci siamo avviando verso la mezzora di gioco, reti inviolate fra Tolosa e Monaco.

32' - Monaco in avanti con Tielemans. Il pallone viene respinto dalla retroguardia della formazione di casa.

40' - Cinque minuti alla conclusione del primo tempo a Tolosa. Poche occasioni e 0-0 fra i padroni di casa e il Monaco.

20.46 - Poche occasioni e reti bianche all'intervallo fra Tolosa e Monaco.

21.01 - Si riparte.

46' - Subito Monaco in avanti con una conclusione col mancino dalla distanza di Aholou che si perde abbondantemente sul fondo.

50' - Ancora Monaco pericoloso con Aholou che riceve da Chadli e calcia di prima intenzione, sfera fuori dallo specchio della porta.

56' - Gol di Tielemans! Monaco in vantaggio! Cross al bacio di Ait Bennasser per il centrocampista, il suo sinistro supera Reynet.

60' - Ancora Monaco in avanti con una conclusione di Ait Bennasser che viene respinto dalla retroguardia del Tolosa.

63' - Gradel! Occasione per il Tolosa! Destro dall'interno dell'area di rigore di Gradel, pallone di poco a fondo campo.

68' - Lancio profondo di Durmaz per Gradel, tutto fermo però per una posizione irregolare di quest'ultimo.

70' - Ancora Monaco in avanti con Tielemans che tenta la conclusione dalla distanza con il destro, pallone che esce a lato.

73' - Iseka! Tolosa pericoloso con Iseka che riceve da Sangaré e conclude in porta, ottima la risposta di Benaglio in corner.

76' - Durmaz! Ancora Tolosa pericoloso con un destro da fuori area di Durmaz di poco a lato.

80' - Gol di Iseka! Pareggia il Tolosa! Leya Iseka conclude di prima intenzione dall'interno dell'area superando Benaglio.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco a Tolosa. Il risultato è nuovamente di parità fra i padroni di casa e il Monaco.

91' - Siamo nel recupero. Il Tolosa spinge con un colpo di testa di Leya Iseka che però si spegne sul fondo.

21.51 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Tolosa e Monaco si spartiscono la posta in palio, finisce 1-1.

19.55 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.40 - Alle 17 di oggi invece Caen e Lione si sono divisi la posta in palio pareggiando per 2-2. Questa sera saranno invece quattro le gare che si disputeranno:

Amiens-Lille

Dijon-Angers

Montpellier-Strasburgo

Tolosa-Monaco

19.38 - Nella giornata di ieri si sono disputate due gare. Alle 17 il Nizza ha battuto in rimonta 2-1 il Rennes mentre alle 20.45 il Paris Saint-Germain ha travolto 4-0 il Saint-Etienne dando il via alla prima fuga del campionato.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale della quinta giornata di Ligue 1.