LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Nizza ko con il Caen, tris del Montpellier

21.55 - Domani invece andranno in scena quattro partite: si aprirà alle 15 con Nantes-Amiens e Tolosa-Lille mentre alle 17 scenderanno in campo Reims e Saint-Etienne. Alle 21 chiuderà la giornata il big match fra Paris Saint-Germain e Monaco.

20.00 - Fischio d’inizio.

3' - Primo squillo del Nimes con una conclusione di Bouanga che si perde lontano allo specchio della porta di Costil.

9' - Calcio di punizione dal lato sinistro del campo per il Nimes affidato a Savanier. Il suo traversone viene allontanato di testa sul secondo palo da De Preville.

13' - Gol di Maja!! Bordeaux in vantaggio!! Sabaly scatta sul filo del fuorigioco sulla corsia di sinistra. Il suo cross basso viene raccolto dall'attaccante che sbuca alle spalle della difesa del Nimes e supera Bernardoni.

16' - Calcio di rigore per il Nimes!! Tocco di mano netto di Otavio all'interno dell'area di rigore e massima punizione per la formazione di casa confermata anche dal VAR.

17' - Gol di Savanier!! Pareggia il Nimes!! Il numero 11 biancorosso spiazza Costil e lo supera con un delicatissimo cucchiaio.

20' - Palo clamoroso di De Preville!! Bordeaux ad un passo dal nuovo vantaggio!! Calcio di punizione affidato al numero 12 dei girondini. Il pallone scende al momento giusto ma si stampa sul palo alla sinistra di Bernardoni e scorre tutta la linea di porta per poi terminare sul fondo.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco a Nimes con la formazione padrona di casa e il Bordeaux ferme sull'1-1.

36' - Spinge il Nimes con Ripart che conclude dalla lunga distanza, pallone che sorvola la traversa della porta di Costil.

40' - Palo di Otavio!! Bordeaux ad un passo dal vantaggio!! Kamano serve in orizzontale il centrocampista che calcia dalla distanza cogliendo il montante alla destra di Bernardoni. Lo stesso colpito da De Preville.

20.48 - Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre al riposo. 1-1 fra Nimes e Bordeaux.

21.05 - Riprende il match.

50' - Il Bordeaux prova a pungere sulla corsia di sinistra con Sabaly che accelera ma viene fermato molto bene da Ripart.

57' - Pasticcio in area di rigore del Bordeaux che per poco non favoriva Bouanga. Il numero 10 del Nimes, sbilanciato, calcia in curva.

63' - Gol di Ripart!! Nimes in vantaggio!! Stacco di testa sul primo palo del terzino biancorosso che gira e insacca nella porta di Costil.

66' - Spinge ancora il Nimes con un cross di Bouanga dal versante destro del campo, Lauray prolunga di testa mettendo in calcio d'angolo.

72' - Poundje!! Occasione per il Bordeaux!! Il neo entrato riceve una conclusione di Kamano deviata da un giocatore del Nimes e calcia di prima intenzione. Ripart salva tutto in scivolata e mette sul fondo.

77' - Kamano raccoglie un passaggio a rimorchio di De Preville e conclude verso la porta. Il pallone termina alto sopra la traversa.

82' - Calcio d'angolo per il Bordeaux con De Preville che prova ad agganciare sul secondo palo ma il tentativo di Otavio fa perdere il tempo all'attaccante e l'azione sfuma.

89' - Ultimi istanti per il Bordeaux di Paulo Sousa di trovare il gol del pareggio. I girondini però, inevitabilmente, si espongono al contropiede del Nimes.

21.53 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Nimes ha battuto 2-1 il Bordeaux.

NIZZA-CAEN 0-1

20.00 - Inizia il primo tempo.

5' - Il Caen parte forte e si fa vedere dalle parti di Benitez ma Khaoui calcia malamente sul fondo una conclusione da buona posizione.

7' - Lees-Melou!! Occasione per il Nizza!! Sugli sviluppi di un calcio da fermo, il centrocampista rossonero conclude al volo mettendo sul fondo.

12' - Prova a spingere il Caen sfruttando la velocità di Ninga ma il lancio per l'attaccante viene intercettato da Burner che di testa serve Benitez.

18' - Possesso palla favorevole al Nizza ma la formazione rossonera padrona di casa fatica a trovare gli spazi giusti per fare male.

23' - Proteste vibranti del Nizza per un mani in area sugli sviluppi di un calcio di punizione di Saint-Maximin. Si attende la visione degli addetti al VAR.

25' - Dal replay si vede come Djiku abbia allargato nettamente il braccio intercettando la punizione di Saint-Maximin. Silent check in corso.

26' - Calcio di rigore per il Nizza!! L'arbitro va a rivedere l'episodio e decide immediatamente di assegnare la massima punizione per i padroni di casa.

28' - Che parata di Samba!! Walter si incarica della battuta del calcio di rigore, il portiere del Caen si distende sulla destra e con la mano richiamo mette in corner.

34' - Discesa sulla corsia di destra di Saint-Maximin. Il suo traversone verso il centro è impreciso e non viene agganciato da Atal.

40' - Partita bloccata quella dell'Allianz Riviera con il Nizza che ha fallito la palla gol del vantaggio fallendo un rigore con Walter.

20.48 - Non c'è più tempo. Finisce la prima frazione di gara con Nizza e Caen che vanno al riposo sullo 0-0.

21.05 - Si riparte.

49' - Deminguet raccoglie una respinta della difesa del Nizza sugli sviluppi di un corner. La conclusione del centrocampista del Caen si perde in curva.

51' - Srarfi!! Conclusione violenta dalla distanza dell'esterno del Nizza, Samba alza il pallone sopra la traversa.

56' - Nizza pericoloso con un cross basso di Saint-Maximin dal lato destro dell'area, Gradit anticipa tutti e mette in corner.

62' - Calcio di punizione battuto corto dal Nizza con Saint-Maximin che sguscia sulla fascia destra ma Crivelli, perfetto in fase di ripiegamento, riesce a bloccare l'avversario al suo ingresso in area.

69' - Doppia parata di Samba!! Nizza ad un passo dal vantaggio!! Conclusione di Saint-Maximin calcia dalla distanza trovando la risposa a mano aperta del portiere del Caen che si supera ancora sulla ribattuta di Lees-Melou.

74' - Gol di Djiku!! Caen in vantaggio!! Il difensore rossoblu raccoglie un invito di testa di Tchokounte sugli sviluppi di un corner e mette alle spalle di Benitez.

78' - Il Nizza prova ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio ma non riesce a trovare il varco giusto per fare male alla formazione rossoblu.

83' - Lees-Melou!! Cross dalla sinistra di Jaziri per la testa del centrocampista che salta più in alto di tutti ma la sua incornata termina sopra la traversa.

87' - Ancora Jaziri molto attivo sulla sinistra. Il neo entrato tenta l'ingresso in area ma Djiku riesce a sbarrargli la strada.

21.54 - Non c'è più tempo. Il Caen coglie tre punti importantissimi per la salvezza superando il Nizza 1-0.

STRASBURGO-MONTPELLIER 1-3

20.00 - Si parte.

3' - Prova l'azione manovrata il Montpellier ma il pallone che arriva dalle parti di Delort non viene controllato dall'attaccante arancioblu.

8' - Delort!! Colpo di testa dell'attaccante del Montpellier su cross che arriva dalla destra di Aguilar. Pallone che però termina abbondantemente sul fondo.

14' - Scontro fortuito fra Aguilar e Da Costa. Ad avere la peggio è l'attaccante dello Strasburgo che rimane a terra e viene soccorso dallo staff sanitario.

21' - Gol di Delort!! Montpellier in vantaggio!! Laborde pesca Mollet che calcia dalla distanza. Sels respinge sui piedi del numero 11 arancioblu che realizza il più facile dei tap in.

29' - Gol di Mollet!! Raddoppio del Montpellier!! Assist al bacio di Laborde per il numero 25 arancioblu che calcia di prima intenzione e supera Sels.

34' - Gol di Martinez!! Accorcia le distanze lo Strasburgo!! Corner perfetto battuto da Prcic per la testa del difensore biancoblu che colpisce con potenza piegando le mani a Lecomte.

38' - Adesso spinge lo Strasburgo con Gonçalves che crossa dal versante destro del campo, il suggerimento dell'esterno biancoblu è impreciso.

20.48 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Montpellier avanti 2-1 sul campo dello Strasburgo.

21.03 - Inizia la ripresa.

49' - Prcic si incarica della battuta di un calcio di punizione dal lato sinistro del campo. Il traversone del centrocampista dello Strasburgo è fuori dalla portata dei compagni e il pallone termina sul fondo.

55' - Ancora un errore di valutazione di un giocatore dello Strasburgo. Questa volta è Gonçalves che scende sulla destra ma sbaglia completamente il cross calciando in curva.

61' - Laborde!! Conclusione in diagonale da buona posizione del numero 10 del Montpellier con la sfera che esce a lato.

68' - Avanza il Montpellier con Delort che prova la conclusione dalla distanza, pallone che termina sul fondo con deviazione. Sarà corner.

72' - Delort!! Occasione per il Montpellier!! L'attaccante entra in area dal lato destro del campo e calcia sul primo palo cogliendo l'esterno della rete.

76' - Oyongo!! L'esterno della formazione arancioblu conclude all'interno dell'area di rigore ma il pallone si perde sul fondo.

80' - Dieci minuti al termine del match con il Montpellier avanti 2-1 sul campo dello Strasburgo.

86' - Gol di Delort!! Il Montpellier cala il tris!! Grande giocata di Oyongo che manda al bar Gonçalves in area di rigore e calcia in porta. Sels respinge ma ancora una volta l'attaccante è lesto a ribadire in rete.

21.54 - E' finita a Strasburgo. Il Montpellier si impone 3-1.

19.39 - Nella serata di ieri il Dijon ha conquistato i tre punti battendo in casa 3-2 il Rennes così come il Lione che si è imposto 2-1 sull'Angers. Nel match delle 17 l'Olympique Marsiglia ha violato 3-1 il campo del Guingamp.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle sfide valide per la 33a giornata di Ligue 1.