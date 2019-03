LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pareggio su rigore dei Dijon

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AMIENS-NIMES 0-0

FISCHIO D'INIZIO

6' - Amines in avanti con Krafth che prova un traversone dalla corsia di destra, ma Briançon, posizionato sul secondo palo, riesce ad allontanare.

11' - Ancora padroni di casa in avanti con un traversone di Konaté per Guirassy allontanato dalla difesa. Il pallone arriva a Pieters che calcia in porta trovando la respinta di Ripart.

16' - Spinge Ghoddos sulla corsia di sinistra, il suo traversone viene però allontanato dalla retroguardia del Nimes.

20' - Si fa vedere il Nimes con un cross dalla sinistra di Maouassa ma il suggerimento del terzino non trova nessun compagno di squadra.

DIJON-REIMS 1-1

FISCHIO D'INIZIO

3' - Subito un momento VAR a Digione: Dia parte in campo aperto e cade in area in seguito al contatto con Coulibaly. Il direttore di gara parla con gli arbitri davanti al monitor.

5' - Rosso a Coulibaly!! Dijon in dieci!! Dopo aver parlato con il VAR il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il difensore della formazione di casa, ma sarà solo calcio di punizione dal limite dell'area.

6' - Oudin!! L'esterno del Reims si incarica della battuta del calcio da fermo ma la sua conclusione si spegne sopra la traversa.

10' - Gol di Zeneli!! Reims in vantaggio!! Azione straordinaria di Dia che con una giocata si beve due avversari e calcia in diagonale. Il pallone sbatte sul palo alla sinistra di Allain e viene raccolto dall'esterno mancino che realizza il più facile dei tap in.

13' - Calcio di rigore per il Dijon!! il VAR richiama ancora l'attenzione del direttore di gara. Foket tocca nettamente il pallone con la mano su cross di Sliti. Massima punizione per i padroni di casa.

14' - Gol di Sliti!! Pareggia il Dijon!! Esecuzione impeccabile del numero 10 della formazione di casa, Mendy è battuto.

19' - Prova a pungere con le ripartenze il Dijon. Amalfitano accelera sulla fascia sinistra e prova a mettere un pallone teso verso l'area di rigore, allontana Engels.

MONACO-BORDEAUX 0-0

FISCHIO D'INIZIO

6' - Kamano!! Occasione per il Bordeaux!! Il numero 11 della formazione girondina stoppa con eleganza all'interno dell'area si gira ma viene chiuso i uscita dall'ottimo intervento di Subasic.

13' - Ancora Bordeaux in avanti sempre con Kamano che calcia in porta dalla distanza. Il suo rasoterra viene raccolto senza problemi da Subasic.

17' - Occasione Monaco!! Cross di Sidibé spezzato da Golovin verso Lopes ma il numero 7 biancorosso viene anticipato da De Preville con ottimo tempismo.

21' - Discesa sulla fascia sinistra di Lopes, il suo cross verso il centro dell'area viene allontanato molto bene da Poundje.

23' - Capovolgimento di fronte con un'accelerazione di Kamano che duella con Jemerson ma il centrale brasiliano riesce ad avere la meglio mettendo fallo laterale.

19.56 - Le sei squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi campi.

19.35 - Questa sera saranno tre le gare che si disputeranno:

Amiens-Nimes

Dijon-Reims

Monaco-Bordeaux

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale dei match del sabato sera validi per la 28a giornata della Ligue 1.