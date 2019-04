LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pari del Monaco, spettacolo a Strasburgo

Risultati e marcatori della 32a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

21.55 - Domani invece andranno in scena quattro partite: si aprirà alle 15 con Montpellier-Tolosa e Rennes-Nizza mentre alle 17 scenderanno in campo Saint-Etienne e Bordeaux. Alle 21 chiuderà la giornata il big match fra Lille e Paris Saint-Germain.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 19. Questi i risultati finali:

CAEN-ANGERS 0-1

20.00 - Inizia la sfida.

7' - Intervento falloso di Thomas ai danni di Khaoui. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione in favore del Caen.

13' - Prova a pungere l'Angers con Tait che si fa vedere sulla sinistra, Guilbert vince però il duello e recupera la sfera.

20' - Scontro all'altezza del limite dell'area dell'Angers fra Lopez e Deminguet. E' necessario l'intervento dei rispettivi staff sanitari.

26' - Doppia occasione per il Caen!! Khaoui entra in area di rigore dal lato destro e calcia con potenza. Butelle respinge con i piedi, sulla ribattuta Crivelli mette di poco a lato.

33' - Manceau!! Angers vicino al gol!! Conclusione al volo in diagonale del difensore bianconero con il pallone di poco sul fondo.

40' - Cinque minuti alla conclusione della prima frazione di gara. Reti bianche fra Caen e Angers.

20.48 - Non c'è più tempo. Squadre al riposo con il punteggio di 0-0 fra Caen e Angers.

21.04 - Si riparte

47' - Fajr si incarica della battuta di un calcio di punizione da ottima posizione. La conclusione del numero 10 del Caen viene respinto dalla barriera.

51' - El Melali!! Colpo di testa dell'attaccante sugli sviluppi di un calcio di punizione. La traiettoria è insidiosa ma il pallone si perde alto di un soffio.

57' - Intervento falloso di Ninga ai danni di un avversario. Cartellino giallo per il calciatore del Caen.

63' - Gol di Reine-Adelaide!! Angers in vantaggio!! Azione favolosa di Capelle che va via sulla fascia sinistra e mette un pallone a rimorchio per l'esterno che supera Samba.

70' - Fischi copiosi arrivano dalle gradinate del "Michel d'Ornano". Il Caen è sotto 1-0 contro l'Angers.

75' - Siamo giunti alla mezzora di gioco a Caen. Spinge la squadra di casa per cercare di ribaltare il punteggio.

81' - Continua a far giare il pallone la formazione padrona di casa ma l'Angers fa un ottimo lavoro di pressione.

85' - Ultimi scampoli di match a Caen con l'Angers sempre in vantaggio sui rossoblu.

93' - Crivelli!! Occasione per il Caen!! Batti e ribatti in area con l'attaccante che indirizza verso la porta, Butelle si supera.

21.53 - Finisce qui. L'Angers supera 1-0 il Caen.

MONACO-REIMS 0-0

20.00 - Il direttore di gara dà via al match.

5' - Ci prova subito il Reims con Oudin che prova la conclusione dal limite dell'area, nessun problema per Subasic che blocca il pallone.

8' - Cafaro!! Occasione per il Reims!! Conclusione potente e angolata dell'esterno biancorosso con il pallone che si perde di un soffio sul fondo.

15' - Brutte notizie per Jardim. Fabregas alza bandiera bianca e lascia il posto ad Aholou.

20' - Se ne sono andati i primi venti minuti di gioco a Montecarlo. Ret bianche e poche occasioni fra Monaco e Reims.

26' - Jovetic!! Conclusione potente dell'attaccante ex Fiorentina e Inter dal limite dell'area. Mendy blocca centralmente.

28' - Glik!! Occasione per il Monaco!! Stacco di testa dell'ex difensore del Toro sugli sviluppi di un corner. Pallone di poco alto.

33' - Ancora Monaco vicino al vantaggio!! Lopes segue l'azione e prova la conclusione in porta, Mendy respinge ma sul tap in Jovetic si fa ribattere la conclusione in corner.

39' - Cafaro!! Occasione per il Reims!! Conclusione a botta sicura del calciatore biancorosso con Subasic che respinge di piede molto bene.

40' - Palo di Dia!! Reims ad un passo dal vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante svetta di testa ma la sfera impatta sul montante alla sinistra di Subasic.

20.47 - Finisce qui il primo tempo: reti bianche fra Monaco e Reims.

21.02 - Inizia il secondo tempo.

49' - Si fa vedere il Reims con un'azione in velocità sulla destra di Dia. L'attaccante viene però fermato molto bene dal recupero di Glik.

51' - Aholou!! Occasione per il Monaco!! Colpo di testa dell'ivoriano sugli sviluppi di un corner. Pallone che si perde di un soffio a lato.

57' - Ci prova ancora il Monaco con Glik ma questa volta il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta.

63' - Sempre padroni di casa in avanti. Questa volta è Lopes a ricevere dal limite e calciare in porta. Conclusione alta sopra la traversa.

70' - Proteste del Monaco per un tocco di gomito di Abdelhamid dopo un colpo di testa di Falcao. Il direttore di gara fa proseguire.

75' - Spinge il Monaco con Gelson Martins ma il suo traversone viene allontanato dalla difesa del Reims.

78' - Glik!! Occasione per il Monaco!! Ennesimo colpo di testa del difensore polacco sugli sviluppi di un corner ma il pallone sorvola di un niente la traversa.

80' - Lopes si divora il vantaggio!! Monaco pericoloso!! Il numero 7 biancorosso si invola verso l'area di rigore, prova a scavalcare Mendy ma finisce per colpire l'estremo difensore.

87' - Forcing del Monaco con Lopes che effettua un traversone verso l'area di rigore, si chiude però la retroguardia del Reims.

94' - Gelson Martins!! Occasione per il Monaco!! Conclusione del neo entrato dal limite dell'area, ottima a risposta di Mendy.

21.53 - Il direttore di gara dice che può bastare. Reti bianche fra Monaco e Reims al "Louis II" nonostante il forcing della squadra di Jardim.

STRASBURGO-GUINGAMP 3-3

20.00 - Si parte.

5' - Thuram!! Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, l'attaccante del Guingamp colpisce di testa ma il suo tentativo viene respinto.

10' - Partenza più decisa del Guingamp che cerca punti salvezza contro uno Strasburgo certo di giocare la prossima Europa League.

18' - Discesa di Lala sulla corsia di destra. L'esterno dello Strasburgo prova il cross verso il centro dell'area ma la sfera si perde sul fondo. C'è deviazione, sarà corner.

24' - Ci prova ancora il Guingamp con Didot che si allarga sulla destra e prova a mettere un pallone al centro per Roux, chiuso da tre avversari.

28' - Partita molto divertente giocata su ritmi alti. Risultato però che non si sblocca.

34' - Ajorque!! Occasione per lo Stasburgo!! Colpo di testa dell'attaccante della formazione di casa, la sfera si perde sul fondo non di molto.

38' - Gol di Thuram!! Guingamp in vantaggio!! Sugli sviluppi di un calcio da fermo, l'attaccante svetta più in alto di tutti e di testa supera Sels.

40' - Gol di Ajorque!! Pareggia lo Strasburgo!! L'attaccante è il più lesto all'interno dell'area a colpire e mettere alle spalle di Caillard.

20.45 - Si chiude qua il primo tempo fra Strasburgo e Guingamp: botta e risposta nel giro di due minuti e 1-1 il punteggio.

21.00 - Riprende il match.

50' - Ci prova lo Strasburgo Prcic che cambia gioco verso Gonçalves, suggerimento errato e sfera che termina a lato.

57' - Ancora padroni di casa propositivi con un calcio da fermo alla ricerca di Mitrovic, Sorbon anticipa tutti e allontana la minaccia.

61' - Ajorque!! Occasione per lo Strasburgo!! Rasoterra dell'attaccante biancoblu con il pallone che si spegne di poco sul fondo.

64' - Gol di Deaux!! Guingamp in vantaggio!! Discesa sulla sinistra di Rebocho che serve il centrocampista, abile a realizzare il più facile dei tap in.

69' - Gol di Prcic!! Pareggia lo Strasburgo!! Il centrocampista della formazione alsaziana aggancia dal limite dell'area una respinta della difesa del Guingamp e calcia di prima intenzione superando Caillard.

74' - Gol di Ajorque!! Sorpasso Strasburgo!! Pallone teso dalla destra che taglia in due l'area di rigore. L'attaccante va in scivolata e mette alle spalle di Caillard.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco a Strasburgo con i padroni di casa avanti 3-2 contro il Guingamp.

84' - Calcio di punizione per lo Strasburgo affidato a Da Costa. La sua conclusione colpisce però la barriera.

89' - Gol di Sorbon!! Il pareggio del Guingamp!! Ad un minuto dal termine ci pensa il difensore rossonero a ristabilire la parità con un colpo di testa all'interno dell'area.

21.49 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Spettacolare 3-3 a Strasburgo fra la formazione di casa e il Guingamp.

19.56 - Le sei squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.37 - Saranno invece tre le sfide che si giocheranno alle 20:

Caen-Angers

Monaco-Reims

Strasburgo-Guingamp

19.35 - Nella giornata di ieri Dijon e Amiens hanno pareggiato per 0-0 mentre nel match delle 20.45 il Nantes ha battuto il Lione per 2-1. Alle 17 invece L'Olympique Marsiglia ha battuto 2-1 il Nimes.

