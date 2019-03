LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pari Monaco-Bordeaux, vince l'Amiens

Risultati e marcatori della 28a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale dei recuperi della 28a giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.53 - Domani invece andranno in scena cinque partite: si aprirà alle 15 con Montpellier-Angers, Saint-Etienne-Lille e Tolosa-Guingamp mentre alle 17 toccherà Rennes e Caen. Alle 21 chiuderà la giornata il derby del sud della Francia fra Olympique Marsiglia e Nizza.

AMIENS-NIMES 2-1

FISCHIO D'INIZIO

6' - Amines in avanti con Krafth che prova un traversone dalla corsia di destra, ma Briançon, posizionato sul secondo palo, riesce ad allontanare.

11' - Ancora padroni di casa in avanti con un traversone di Konaté per Guirassy allontanato dalla difesa. Il pallone arriva a Pieters che calcia in porta trovando la respinta di Ripart.

16' - Spinge Ghoddos sulla corsia di sinistra, il suo traversone viene però allontanato dalla retroguardia del Nimes.

20' - Si fa vedere il Nimes con un cross dalla sinistra di Maouassa ma il suggerimento del terzino non trova nessun compagno di squadra.

24' - Ha preso coraggio adesso il Nimes sempre con Maouassa che crossa dal versante sinistro del campo, Pieters per non rischiare mette di petto in corner.

27' - Traversa di Guirassy!! Occasione per l'Amiens!! L'attaccante conclude verso la porta dalla distanza ma la sfera sbatte sul montante sopra la porta di Bernardoni.

30' - Konaté!! Occasione per l'Amiens!! L'attaccante si gira all'interno dell'area e calcia con violenza, Bernardoni si oppone con i piedi.

35' - Alakouch!! Occasione per il Nimes!! Contropiede della formazione ospite concluso dal difensore che entra in area e calcia di prima intenzione, Gurtner si oppone con un bel riflesso.

40' - Cinque minuti al termine del primo tempo. Partita che va a fiammate quella fra Amiens e Nimes e risultato fermo sullo 0-0.

45' - Ghoddos!! Occasione per l'Amiens!! Destro violento dalla distanza del numero 7 dei padroni di casa, Bernardoni si distende e mette in corner.

—INTERVALLO—

47' - Calcio di punizione in favore del Nimes con Savanier. Il suo traversone verso il centro dell'area viene deviato in corner da Lefort.

50' - Gol di Guirassy!! Amiens in vantaggio!! L'attaccante riceve un pallone deviato di testa da Briançon su rimessa laterale di Pieters, si volta e calcia di prima intenzione battendo Bernardoni.

53' - Gol di Alioui!! Pareggia il Nimes!! Ripart prolunga un cross di Savanier. Sul secondo palo sbuca il centravanti che anticipa di testa l'uscita di Gurtner.

58' - Azione in profondità di Ripart che insegue un pallone sull'out di destra ma il calciatore del Nimes non riesce ad evitare la rimessa dal fondo.

64' - Gol di Pieters!! Amiens in vantaggio!! Konaté si allarga sulla destra e crossa sul secondo palo dove c'è il terzino che di testa mette in rete.

70' - Timite!! Occasione per l'Amiens!! Mezza rovesciata dell'esterno della formazione di casa, il pallone viene deviato da Landre con la schiena e termina in corner.

74' - Traversa di Alioui!! Nimes ad un passo dal pareggio!! Sventola dell'attaccante ospite dalla lunga distanza, il pallone scavalca Gurtner e sbatte sul montante.

79' - Calcio di punizione per il Nimes affidato a Savanier, il suo traversone verso il centro dell'area termina però fra le braccia di Gurtner.

84' - Savanier si incarica ancora una volta della battuta di un calcio da fermo. Sul cross del centrocampista del Nimes svetta però Guirassy che allontana.

87' - Landre!! Conclusione dalla distanza del difensore del Nimes, il pallone esce non di molto sul fondo.

90' - Rosso per Guirassy!! Amiens in dieci!! L'attaccante abbatte Bouanga lanciato sulla corsia di destra, il direttore di gara lo manda anzitempo negli spogliatoi.

FISCHIO FINALE

DIJON-REIMS 1-1

FISCHIO D'INIZIO

3' - Subito un momento VAR a Digione: Dia parte in campo aperto e cade in area in seguito al contatto con Coulibaly. Il direttore di gara parla con gli arbitri davanti al monitor.

5' - Rosso a Coulibaly!! Dijon in dieci!! Dopo aver parlato con il VAR il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il difensore della formazione di casa, ma sarà solo calcio di punizione dal limite dell'area.

6' - Oudin!! L'esterno del Reims si incarica della battuta del calcio da fermo ma la sua conclusione si spegne sopra la traversa.

10' - Gol di Zeneli!! Reims in vantaggio!! Azione straordinaria di Dia che con una giocata si beve due avversari e calcia in diagonale. Il pallone sbatte sul palo alla sinistra di Allain e viene raccolto dall'esterno mancino che realizza il più facile dei tap in.

13' - Calcio di rigore per il Dijon!! il VAR richiama ancora l'attenzione del direttore di gara. Foket tocca nettamente il pallone con la mano su cross di Sliti. Massima punizione per i padroni di casa.

14' - Gol di Sliti!! Pareggia il Dijon!! Esecuzione impeccabile del numero 10 della formazione di casa, Mendy è battuto.

19' - Prova a pungere con le ripartenze il Dijon. Amalfitano accelera sulla fascia sinistra e prova a mettere un pallone teso verso l'area di rigore, allontana Engels.

24' - Palo di Oudin!! Reims ad un passo dal vantaggio!! Conclusione violenta dell'esterno ospite con il pallone che, impennato da un difensore, sbatte sul montante alla destra di Allain.

30' - Oudin!! Occasione per il Reims!! Ancora l'esterno che riceve di testa dal limite dell'area. Il pallone stava per Allain che vola a toglierlo dalla porta.

34' - Ancora Oudin!! Il numero 18 ospite calcia con violenza dalla distanza ma il pallone termina di un soffio sul fondo.

38' - Sliti!! Adesso è il Dijon che spinge con l'autore del pareggio che riceve sulla corsia di destra e prova un tiro cross, Mendy riesce a deviare in calcio d'angolo.

40' - Dia!! Occasione per il Reims!! Il centravanti, lasciato troppo solo dalla difesa di casa, si volta in area ma ciabatta la conclusione mettendo sul fondo.

—INTERVALLO—

47' - Parte all'attacco il Dijon con Sliti che prova un traversone verso il centro dell'area, Mendy è ben posizionato e blocca il pallone.

50' - Calcio d'angolo per il Dijon con Lautoa che stacca più in alto di tutti e colpisce di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

53' - Baba Rahman!! Conclusione in diagonale del terzino del Reims, ma la sfera si perde a fondo campo.

57' - Ospiti pericolosi con una conclusione tentata da Oudin, il pallone calciato in maniera sporca dall'esterno termina a lato senza creare problemi ad Allain.

64' - Accelerazione di Dia per vie centrali. L'attaccante del Reims cerca la conclusione a botta sicura ma Lautoa devia in calcio d'angolo.

66' - Pericoloso il Reims con una conclusione di Amalfitano respinta dalla difesa del Dijon. Si accende un flipper in area che però non porta risultati.

69' - Oudin!! Conclusione potente dell'esterno del Reims con il pallone che si perde alla sinistra di Allain.

73' - Dia si divora un gol clamoroso!! Contropiede dell'attaccante del Reims che arriva in area ma, invece che servire due compagni soli davanti ad Allain, prova a calciare trovando la riposta di Lautoa.

77' - Discesa di Foket sulla fascia destra. Il difensore del Reims prova un suggerimento profondo senza però trovare nessun compagno di squadra.

81' - Cafaro!! Il neo entrato conclude sul primo palo da ottima posizione ma mette direttamente a fondo campo.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco fra Dijon e Reims con il punteggio sempre fermo sull'1-1.

89' - Romao!! Occasione per il Reims!! Assist di Martin per il centrocampista che da pochi passi calcia alto sopra la traversa.

FISCHIO FINALE

MONACO-BORDEAUX 1-1

FISCHIO D'INIZIO

6' - Kamano!! Occasione per il Bordeaux!! Il numero 11 della formazione girondina stoppa con eleganza all'interno dell'area si gira ma viene chiuso i uscita dall'ottimo intervento di Subasic.

13' - Ancora Bordeaux in avanti sempre con Kamano che calcia in porta dalla distanza. Il suo rasoterra viene raccolto senza problemi da Subasic.

17' - Occasione Monaco!! Cross di Sidibé spezzato da Golovin verso Lopes ma il numero 7 biancorosso viene anticipato da De Preville con ottimo tempismo.

21' - Discesa sulla fascia sinistra di Lopes, il suo cross verso il centro dell'area viene allontanato molto bene da Poundje.

23' - Capovolgimento di fronte con un'accelerazione di Kamano che duella con Jemerson ma il centrale brasiliano riesce ad avere la meglio mettendo fallo laterale.

28' - Fabregas!! Conclusione violenta dalla distanza dello spagnolo ma il pallone termina sul fondo vicino alla porta di Costil.

32' - Adesso è il Bordeaux che spinge con Briand. L'attaccante si libera al tiro ma la sfera viene respinta da Jemerson.

40' - Lopes!! Occasione per il Monaco!! L'esterno biancorosso va via sulla destra, entra in area e calcia in diagonale mettendo di poco sul fondo.

—INTERVALLO—

48' - Gol di Falcao!! Monaco in vantaggio!! Cavalcata di Ballo Toure sulla sinistra e cross al bacio per la testa del colombiano che da pochi passi batte Costil.

53' - Koude!! Il difensore del Bordeaux riceve un cross su calcio di punizione di De Preville e colpisce di testa mettendo sul fondo.

56' - Lopes!! Occasione per il Monaco!! Conclusione a botta sicura dell'esterno biancorosso, Costil si distende e devia in calcio d'angolo.

61' - Ancora Bordeaux in avanti alla ricerca del pareggio ma il traversone di De Preville all'interno dell'area viene deviato in corner da Jemerson.

63' - Calcio di rigore per il Bordeaux!! Il direttore di gara, con l'ausilio del VAR, punisce l'intervento di mano di Falcao in area e assegna la massima punizione per i girondini.

65' - Gol di Briand!! Pareggia il Bordeaux!! L'attaccante si incarica della battuta del penalty, spiazza Subasic e trova l'1-1.

67' - Bordeaux pericoloso!! De Preville scatta sul filo del fuorigioco sulla corsia di destra e crossa per Kamano ma l'attaccante non arriva sul pallone.

73' - Vinicius!! Il brasiliano, entrato da poco, calcia all'interno dell'area di rigore trovando la risposta di Costil.

76' - Adrien Silva!! Conclusione a giro del portoghese dal limite dell'area, Costil vola e blocca il pallone.

80' - Gelson Martins!! Occasione per il Monaco!! Conclusione violenta del portoghese dall'interno dell'area, ottima ancora la parata di Costil.

83' - Proteste del Monaco per un tocco di mano di Pablo all'interno dell'area. Il VAR riguarda l'episodio e decide di non intervenire. Il braccio del difensore brasiliano è infatti aderente al corpo.

86' - Gol di Vinicius!! Monaco ancora in vantaggio!! Traversone dalla corsia di sinistra per Falcao. Torre del colombiano per l'attaccante brasiliano che da pochi passi supera Costil.

88' - Gol annullato!! Attenzione, il VAR, dopo aver rivisto l'azione, non convalida il gol per una posizione irregolare di Vinicius sul colpo di testa di Falcao.

92' - Spinge ancora il Monaco con Gelson Martins che scende sulla fascia sinistra e scodella un pallone morbido verso l'area bloccato in presa alta da Costil.

FISCHIO FINALE

19.56 - Le sei squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi campi.

19.35 - Questa sera saranno tre le gare che si disputeranno:

Amiens-Nimes

Dijon-Reims

Monaco-Bordeaux

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale dei match del sabato sera validi per la 28a giornata della Ligue 1.