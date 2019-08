LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Raddoppia il Saint-Etienne a Digione

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ANGERS-BORDEAUX 0-1

20.00 - Si parte.

2' - Hwang!! Occasione per il Bordeaux!! Partono forte gli uomini di Paulo Sousa con Kalu che effettua uno slalom sulla sinistra e serve a rimorchio il sudcoreano. La sua conclusione a botta sicura si perde di un soffio sul fondo.

4' - Gol di De Preville!! Bordeaux in vantaggio!! Gran botta del numero 12 dei girondini su calcio di punizione dal limite e pallone alle spalle di Butelle.

11' - Risposta dell'Angers con Reine-Adelaide. L'esterno bianconero prova a prendere il tempo a Benito ma finisce per trascinarsi la sfera direttamente a fondo campo.

BREST-TOLOSA 0-0

20.00 - Fischio d’inizio.

8' - Si fa vedere subito il Brest con un traversone di Grandsir alla ricerca dell'area di rigore, ma la difesa del Tolosa riesce ad allontanare.

13' - Tolosa propositivo con Sangare. Il centrocampista viola si allarga sulla destra e prova un traversone che termina direttamente fra le braccia di Larsonneur.

DIJON-SAINT-ETIENNE 0-2

20.00 - Inizia il match.

6' - Gol di Hamouma!! Saint-Etienne in vantaggio!! Tocco delizioso di Khazri che libera l'esterno dei Verts sul secondo palo, abile a infilare nella porta di Runarsson.

10' - Grenier si incarica della battuta di un calcio di punizione. La sua conclusione si infrange sul muro e poi termina direttamente fra le braccia di Bertaud.

11' - Gol di Aholou!! Raddoppio del Saint-Etienne!! Boudebouz si incarica della battuta di un calcio di punizione dal versante destro. Il traversone è perfetto per la testa del centrocampista che supera Runarsson.

MONTPELLIER-RENNES 0-1

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

7' - Gol di Morel!! Rennes in vantaggio!! Calcio di punizione dal lato sinistro per i rossonero. Il pallone arriva al centrale che svetta più in alto di tutti e batte Bertaud.

13' - Lea-Sliki!! Occasione per il Rennes!! Conclusione di prima intenzione del numero 12 rossonero dalla distanza. Pallone che termina sul fondo di un soffio.

NIZZA-AMIENS 0-0

20.00 - Primo tremo al via.

6' - Calcio d'angolo per il Nizza affidato a Cyprien. Il suo traversone sul secondo palo viene allontanato dalla difesa dell'Amiens.

13' - Spinge il Nizza con una verticalizzazione di Cyprien per lo scatto di Ganago. Lefort è abile a ritornare sull'esterno rossonero e servire all'indietro Gurtner.

19.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo l'ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.35 - Questa sera saranno cinque le partite che si giocheranno. Calcio d'inizio alle ore 20.

Angers-Bordeaux

Brest-Tolosa

Dijon-Saint-Etienne

Montpellier-Rennes

Nizza-Amiens

19.34 - Si è aperto ieri il campionato transalpino con l'anticipo fra Monaco e Lione. Al "Louis II" i rossoblu hanno travolto i biancorossi di Jardim per 3-0 mentre oggi alle 17.30 l'Olympique Marsiglia di André Villas-Boas è caduto in casa 2-0 contro il Reims.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la prima giornata di Ligue 1.