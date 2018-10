LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Subito occasione per lo Strasburgo

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Juve, problema nel riscaldamento per Chiellini: a Empoli gioca Rugani

Campanello d'allarme crociato. Per salvarsi servono meno errori

Empoli, Butti: "Noi non siamo lo United, ma faremo il massimo"

Otto gol in sei giorni, zero dal centravanti. La prossima sfida di Gasp

Caputo buca Szczesny! Empoli in vantaggio contro i Campioni d'Italia

Juve opaca, Caputo non perdona. Empoli in vantaggio dopo 45'

Pari Juve dal dischetto: Cristiano Ronaldo non sbaglia

Napoli, adesso non bastano 90 milioni per comprare Insigne

Milan, i convocati di Gattuso: torna Conti, out Caldara

Fiorentina, sorpresa Pioli: attacco rivoluzionato per ritrovare i tre punti

Udinese, Velazquez: "Le prestazioni ci sono: non mi sento in discussione"

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per l'undicesima giornata di Ligue 1.

19.56 - Le dieci squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Fra poco al via le gare delle ore 20.

TOLOSA-MONTPELLIER 0-0 20.01 - Primo tempo al via.

GUINGAMP-STRASBURGO 0-0 20.00 - Si parte. 1' - Da Costa!! Subito Strasburgo in avanti con un diagonale dell'attaccante che si perde di un soffio sul fondo.

AMIENS-NANTES 0-0 20.00 - Fischio d’inizio. 3' - Spinge il Nantes con Sala che innesca la rapidità di Limbombe. Tutto fermo però per una posizione irregolare di partenza.

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy