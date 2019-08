LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Successo del Nantes nel finale, tris Nimes

Risultati e marcatori della 4a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la quarta giornata di Ligue 1.

21.55 - Domani andranno in scena tre partite: si aprirà alle 15 con Reims-Lille e Rennes-Nizza mentre alle 17 scenderanno in campo Strasburgo e Monaco. Alle 21 chiuderà la giornata il big match fra Olympique Marsiglia e Saint-Etienne.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Angers-Dijon 2-0

Nantes-Montpellier 1-0

Nimes-Brest 3-0

Tolosa-Amiens 2-0

ANGERS-DIJON 2-0

20.00 - Si parte.

7' - Ci prova l'Angers con Capelle che prova un suggerimento verso le punte senza però trovare nessun compagno di squadra.

9' - Capelle!! Lancio preciso per l'esterno dell'Angers che entra in area ma coglie soltanto l'esterno della rete.

14' - Ait Nouri serve la sovrapposizione di Mangani. Il centrocampista dell'Angers prova il cross che viene respinto da Alphonse.

20' - Problemi fisici per Marie. Il centrocampista del Dijon viene sostituto da Lautoa.

26' - Angers in avanti con Alioui che si allarga sulla sinistra, cerca la porta e calcia ma la sua conclusione è un passaggio per Runarsson.

30' - Palo di Alioui!! Occasione per l'Angers!! Mangani recupera palla ad Alphonse e serve in area l'attaccante che calcia di prima intenzione. Runarsson in tuffo devia il pallone sul palo.

36' - Nove minuti alla conclusione del primo tempo. Reti bianche fra Angers e Amiens.

40' - Calcio d'angolo per l'Angers affidato a Mangani. Il suo cross verso il centro dell'area termina direttamente fra le braccia di Runarsson.

20.48 - Squadre negli spogliatoi ad Angers con la formazione di casa e il Dijon ferme sullo 0-0.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

47' - Leggerezza di Ecuele Manga che serve un pallone sanguinoso per Runarsson, abile ad anticipare Pereira all'ultimo istante.

50' - Autogol di Muzinga!! Angers in vantaggio!! Pallone impennato da Pereira all'interno dell'area, il difensore colpisce di testa all'indietro ma non si intende con Runarsson che stava uscendo e combina la frittata.

56' - Sammaritano prova l'azione personale dalla zona sinistra del campo ma Traore non si fa sorprendere e riesce a recuperare il pallone.

62' - Traversone dalla sinistra per la testa di Ninga. Il neo entrato prova l'incornata ma la sfera termina fra le braccia di Runarsson.

64' - Balde!! Dijon ad un passo dal pareggio!! L'attaccante riceve in area di rigore e calcia in diagonale, Butelle salva la sua porta. Poi Thomas spazza prima che lo stesso numero 17 biancorosso arrivi sulla sfera.

70' - Spinge adesso l'Angers con Manceau che tenta un cross dal versante destro del campo ma la difesa del Dijon allontana.

73' - Gol di El Melaili!! Raddoppia l'Angers!! Manceau recupera un buon pallone sulla destra e crossa verso Ninga. Il suo colpo di testa si stampa sulla traversa ma il numero 28 bianconero è il più lesto a mettere in rete.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco più recupero con l'Angers in vantaggio 2-0 contro il Dijon.

85' - Dijon pericoloso con Mendyl che riceve all'interno dell'area di rigore ma viene chiuso da Thomas e Traore.

21.52 - Triplice fischio del direttore di gara. L'Angers supera 2-0 il Dijon.

NANTES-MONTPELLIER 1-0

20.00 - Fischio d’inizio del match.

1' - Montpellier subito in avanti con un suggerimento per Delort che però cicca la conclusione al volo. Pallone fra le braccia di Lafont.

8' - Calcio di punizione per il Montpellier affidato a Mollet. Il trequartista effettua un traversone verso il centro dell'area che Lafont allontana di pugno.

15' - Partita bloccata quella della Beaujoire con le occasioni che latitano fra Nantes e Montpellier.

19' - Toure!! Conclusione dalla lunga distanza da parte del centrocampista del Nantes con il pallone che viene respinto da Rulli.

25' - Nantes in avanti con Louza che prova a sorprendere Rulli dalla distanza ma la sua conclusione termina a fondo campo.

30' - Calcio di punizione per il Nantes affidato ad Abeid. Il suo tentativo di cross viene allontanato dalla difesa del Montpellier.

36' - Giallo in area del Nantes con Louza che cade al contatto con Congre, tutto regolare per l'arbitro.

41' - Delort!! Conclusione violenta ma centrale da parte dell'attaccante del Montpellier, Lafont respinge.

20.46 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con Nantes e Montpellier ferme sullo 0-0.

21.01 - Battuto il primo pallone della ripresa.

48' - Simon scambia con Coulibaly, entra in area e prova la conclusione ma è miracoloso il recupero di Mendes che mette in corner.

54' - Il Nantes prova a costruire una manovra ragionata ma i giocatori del Montpellier riescono a chiudere bene le linee di passaggio.

59' - Ancora Nantes in avanti con Louza che scocca un destro dalla distanza ma il pallone termina direttamente fra le braccia di Rulli.

63' - Accelerazione del Nantes con Abeid che tenta la conclusione dal limite dell'area senza inquadrare lo specchio della porta.

70' - Calcio d'angolo per il Nantes affidato ad Abeid. Il suo traversone è troppo su Rulli che riesce ad allontanare di pugno.

76' - Ci prova il Nantes su un calcio piazzato affidato a Toure. La sua conclusione sul primo palo viene allontanata da Hilton.

82' - Laborde propositivo all'interno dell'area di rigore. Pallois però fa ottima guardia e riesce a sradicargli il pallone dai piedi.

84' - Gol di Toure!! Nantes in vantaggio!! Il capitano gialloverde riceve al limite dell'area, manda al bar Congre con una finta e calcia mettendo alle spalle di Rulli.

87' - Simon!! Nantes vicino al raddoppio!! Conclusione ravvicinata dell'esterno gialloverde con Rulli che si supera e respinge.

21.50 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Nantes supera 1-0 il Montpellier.

NIMES-BREST 3-0

20.00 - Inizia la sfida.

2' - Gol di Ferhat!! Nimes in vantaggio!! Contropiede della formazione di casa con il suo numero 10 che parte da metà campo, entra in area e batte Larsonneur in diagonale.

6' - Alakouch!! Nimes vicino al raddoppio!! Assist al bacio di Duljevic per l'esterno che entra in area e calcia in diagonale, Larsonneur devia in calcio d'angolo.

7' - Duljevic!! Ancora Nimes ad un passo dal 2-0!! Sugli sviluppi dell'azione d'angolo, l'attaccante calcia con violenza ma ancora Larsonneur si supera alzando il pallone sopra la traversa.

11' - Inizio forte del Nimes che non solo si è portato in vantaggio con Ferhat ma ha sfiorato a più riprese il raddoppio. Brest che deve ancora entrare in partita.

17' - Calcio di punizione per il Nimes affidato a Ferhat. Il suo traversone verso il centro dell'area termina direttamente fra le braccia di Larsonneur.

23' - Duljevic!! Gran botta dalla distanza da parte dell'attaccante del Nimes con il pallone che si perde alto sopra la traversa.

25' - Philippoteaux!! Nimes vicino al raddoppio!! Ennesima occasione per la formazione di casa con l'esterno che taglia all'interno dell'area e calcia di prima intenzione ma il suo diagonale lambisce il palo alla sinistra di Larsonneur e termina sul fondo.

32' - Gran gol di Valls!! Il Nimes trova il raddoppio!! Philippoteaux serve in orizzontale il centrocampista che dal vertice sinistro dell'area si volta e calcia di prima intenzione con il pallone che termina sotto l'incrocio della porta di Larsonneur.

40' - Cinque minuti alla fine della prima frazione di gara con il Nimes in vantaggio per 2-0 sul Brest.

20.45 - Finisce il primo tempo con il Nimes avanti 2-0 contro il Brest.

21.01 - Ripresa al via.

50' - Calcio d'angolo affiato a Lasne per il Brest. Ma il suo traversone verso il centro dell'area viene allontanato da Briancon.

57' - Poche emozioni in questi primi dodici minuti di seconda frazione con il Nimes sempre avanti 2-0 sul Brest.

62' - Pallone profondo del Brest per lo scatto di Charbonnier ma l'attaccante ospite viene pescato in posizione irregolare.

68' - Cosa si è divorato Cardona!! Brest vicino al gol!! Il neo entrato riceve sul secondo palo e, tutto solo, calcia di prima intenzione mettendo clamorosamente sul fondo.

73' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Nimes con Ripart che prova la conclusione al volo, Chardonnet devia in corner di testa.

76' - Miguel!! Conclusione violenta dalla distanza del difensore del Nimes, Larsonneur respinge con i pugni.

81' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Valls riceve dal limite e calcia in porta. Ma il pallone si perde sul fondo.

87' - Ferhat!! Nimes vicino al tris!! Assist al bacio di Ripart per il suo numero 10 che conclude di prima intenzione verso Larsonneur, bravissimo a deviare sopra la traversa.

93' - Gol straordinario di Denkey!! Terzo gol del Nimes!! Rovesciata bellissima del neo entrato con il pallone che supera Larsonneur.

21.50 - Finisce qui. Il Nimes supera 3-0 il Brest.

TOLOSA-AMIENS 2-0

20.00 - Battuto il primo pallone dell’incontro.

3' - Occasione per l'Amiens!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Guirassy va verso il pallone e lo sfiora sul primo palo, ma Reynet ha un grandissimo riflesso e salva la sua porta.

9' - Si fa vedere ancora l'Amiens con un lancio profondo per Kakuta, Reynet calcola bene il tempo dell'uscita e blocca la sfera.

15' - Kakuta!! Conclusione dal limite dell'area del numero 10 dell'Amiens con il pallone che si perde sul fondo non lontano dalla porta di Reynet.

21' - Bell'imbucata per Dossevi. L'esterno del Tolosa entra in area e serve Makengo ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo.

28' - Sempre Kakuta al centro dell'azione per l'Amines. L'attaccante prova la conclusione ma il pallone sbatte addosso ad un avversario.

33' - Prova ad accelerare il Tolosa con un passaggio filtrante per Gradel. Il numero 7 viola però non riesce a tenere in campo la sfera.

37' - Rischio per il Tolosa. Cross di Aleesami dalla sinistra con Blin che, in scivolata, tocca il pallone con la mano. Il direttore di gara va al VAR. Tutto regolare.

42' - Buon inserimento di Kakuta sulla corsia di destra ma il suo traversone verso il centro dell'area non trova nessun compagno di squadra.

20.48 - Non c'è più tempo, il direttore di gara dice che può bastare. Reti bianche fra Tolosa e Amiens all'intervallo.

21.02 - Si riparte.

50' - Ma che gol ha fatto Makengo!! Tolosa in vantaggio!! Il centrocampista calcia dai 30 metri con il pallone che gira e si insacca alla destra di Gurtner.

56' - Spinge ancora il Tolosa con Sylla che si fa vedere sulla corsia di sinistra ma il suo cross per Koulouris è impreciso e l'azione sfuma.

59' - Gol di Koulouris!! Il raddoppio del Tolosa!! Contropiede letale di Gradel che taglia in due la difesa dell'Amiens e serve in area l'attaccante, abile a battere Gurtner con un delicato diagonale.

65' - Venti minuti sul cronometro in questa ripresa. Tolosa avanti 2-0 sull'Amiens.

70' - In avanti il Tolosa con un inserimento dalla destra di Dossevi, Lefort si oppone con il corpo e allontana la minaccia.

76' - Amiens in avanti con un colpo di testa di Kakuta al centro dell'area. Nessun problema per Reynet che blocca senza problemi.

80' - L'Iniziativa dell'Amiens passa sempre dai piedi di Kakuta. Questa volta il suggerimento del numero per Konate è impreciso.

87' - Gnahore!! Occasione per l'Amiens!! Il centrocampista ospite prova la conclusione dall'interno dell'area ma manca clamorosamente la porta.

21.50 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Il Tolosa supera 2-0 l'Amiens.

19.56 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.36 - Saranno quattro le gare che si giocheranno alle 20.

Angers-Dijon

Nantes-Montpellier

Nimes-Brest

Tolosa-Amiens

19.35 - La giornata si è aperta con il successo del Paris Saint-Germain per 2-0 sul campo Metz mente il match delle 17.30 fra Lione e Bordeaux si è concluso sull'1-1.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la quarta giornata di Ligue 1.