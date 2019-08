LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Tris Angers, vittorie per Bordeaux e Brest

Risultati e marcatori della 3a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

AMIENS-NANTES 1-2

20.00 - Inizia il match.

8' - Occasione per il Nantes!! Cross basso di Fabio dalla destra per la botta in diagonale di Coulibaly che non inquadra lo specchio della porta.

14' - Amiens in avanti con Aleesami. L'ex Palermo effettua un cross verso il centro ma la retroguardia gialloverde respinge.

20' - Girotto, sugli sviluppi di un calcio da fermo, riceve e conclude verso la porta. Il pallone viene deviato in calcio d'angolo.

25' - Nantes propositivo con Bamba che prova un tiro-cross che però non impensierisce Gurtner e pallone sul fondo.

33' - Rosso per Dibassy!! Amiens in dieci!! Intervento rude e in ritardo del difensore della formazione di casa ed espulsione sacrosanta.

40' - Abeid cerca la conclusione dalla distanza ma il centrocampista del Nantes calcia alto sopra la traversa.

20.48 - Dopo tre minuti di recupero l'arbitro manda le squadre al riposo: 0-0 fra Amiens e Nantes ma i padroni di casa sono in dieci uomini.

21.04 - Ripresa al via.

48' - Spinge il Nantes con Fabio che scende sulla destra ma l'esterno colpisce con troppa forza e il pallone si perde direttamente in fallo laterale.

55' - Gol di Coulibaly!! Nantes in vantaggio!! Colpo di testa dell'attaccante gialloverde sugli sviluppi di un corner e pallone alle spalle di Gurtner.

62' - Coulibaly!! Occasione per il Nantes!! Gioco di prestigio di Bamba che fa passare il pallone sotto le gambe dei difensori e trova il suo attaccante che calcia in diagonale ma trova l'opposizione di Gurtner.

68' - Lima prova ad esplodere il sinistro dalla lunga distanza ma il difensore del Nantes non inquadra lo specchio della porta.

71' - Gol di Zungu!! Pareggia l'Amiens!! Accelerazione di Guirassy in area e pallone profondo per il neo entrato che calcia da posizione defilata e fa passare il pallone sotto le gambe di Lafont.

80' - Ultimi dieci minuti di gara ad Amiens con i padroni di casa che hanno pareggiato contro il Nantes grazie a Zungu.

85' - Gol di Simon!! Nantes in vantaggio!! Rongier pesca l'esterno nigeriano in area di rigore. Il neo entrato è bravissimo ad aspettare l'uscita di Gurtner per batterlo con un delizioso tocco sotto.

90' - Doppia traversa del Nantes!! Tocco sotto delicato dell'esterno gialloverde, il pallone viene respinto dalla traversa sulla destra di Simon che coglie nuovamente il montante.

21.51 - Non c'è più tempo. Finisce la sfida con il successo del Nantes per 2-1 sul campo dell'Amiens.

ANGERS-METZ 3-0

20.00 - Si parte.

4' - Gol di El Melali!! Angers in vantaggio!! Traversone al bacio di Ait Nouri dal lato sinistro del campo per la testa dell'esterno bianconero, abile di testa a superare Oukidja.

12' - Santamaria!! Angers ad un passo dal raddoppio!! Colpo di testa del centrocampista bianconero sugli sviluppi di un corner, Oukidja ha un grande riflesso e respinge.

21' - Ancora Angers in avanti sempre con Santamaria che scocca una conclusione dalla distanza. Il pallone però si perde sul fondo.

27' - Palo di Bahoken!! Occasione per l'Angers!! Girata in area dell'attaccante bianconero con il pallone che impatta sul montante della porta di Oukidja.

30' - Passaggio filtrante di Bahoken alla ricerca di un compagno, si chiude bene la retroguardia del Metz.

39' - Bahoken prova ad infilarsi fra le maglie della difesa del Metz sfruttando la sua velocità, Boye però è abile a usare il corpo e a recuperare regolarmente.

44' - Gol di Santamaria!! Raddoppia l'Angers!! Capelle serve in orizzontale il centrocampista bianconero che calcia dalla distanza e non lascia scampo a Oukidja.

20.46 - Il direttore di gara manda le squadre al riposo. Angers avanti 2-0 sul Metz.

21.01 - Inizia il secondo tempo.

51' - Diallo!! Occasione per il Metz!! Accelerazione dell'attaccante granata che entra in area dal lato sinistro e calcia in diagonale, Butelle respinge.

58' - Ci prova il Metz con Delaine ma la sua conclusione dalla distanza finisce direttamente fra le braccia di Butelle.

62' - Traversa di Pereira!! Angers ad un passo dal tris!! Contropiede bianconero con il portoghese che entra in area e calcia con violenza ma il pallone sbatte sul montante della porta di Oukidja.

66' - Accelerazione di Nguette dal lato destro del campo. L'esterno d'attacco si dirige verso la porta di Butelle ma viene fermato da Traore.

68' - Gol di Alioui!! Terzo gol dell'Angers!! Azione personale in area di Capelle che mette un pallone a rimorchio per il neo entrato, abile a superare Oukidja.

75' - Mezzora della ripresa ad Angers. Padroni di casa avanti 3-0 sul Metz.

77' - Tifosi di casa col fiato sospeso per le condizioni di Santamaria. Il centrocampista dell'Angers è stato toccato duro da Centonze, giallo per il difensore del Metz.

80' - Punizione per il Metz affidata a Cohade, il suo cross al centro viene respinto da Thomas.

85' - Ancora Metz in avanti con Gakpa ma la sua conclusione dalla distanza è completamente fuori dallo specchio della porta difesa da Butelle.

21.49 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. L'Angers supera 3-0 il Metz.

BREST-REIMS 1-0

20.00 - Fischio di inizio.

5' - Avanza il Reims con Doumbia che prova un passaggio filtrante verso Dia, ma la retroguardia del Brest fa ottima guardia e recupera.

9' - Oudin!! Occasione per il Reims!! L'esterno biancorosso riceve in area e calcia di prima intenzione senza inquadrare lo specchio della porta.

16' - Autret!! Brest vicino al vantaggio!! L'attaccante si avventa sul pallone per tentare il tap in ma Rajkovic con un grande intervento salva la sua porta.

21' - Dia!! Occasione per il Reims!! L'attaccante riceve palla in area di rigore e prova a girare verso Larsonneur ma il pallone si perde sul fondo.

28' - Spinge il Brest con Charbonnier che percorre la corsia di destra e prova un suggerimento verso Autret ma Disasi fa ottima guardia e libera.

35' - Perraud!! Occasione per il Brest!! Conclusione ravvicinata del difensore biancorosso ma è ottima la parata di Rajkovic.

39' - Chavalerin!! Il centrocampista del Reims si trova al tiro dall'interno dell'area ma strozza troppo la conclusione. Pallone sul fondo.

20.45 - Senza recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Reti bianche fra Brest e Reims.

21.00 - Il direttore di gara dà il via alla ripresa.

50' - Disasi!! Occasione per il Reims!! Calcio di punizione affidato a Chavalerin per la testa del difensore biancorosso che mette alto da posizione ravvicinata.

54' - Risponde il Brest con una conclusione potente dalla distanza di Balde che però non inquadra lo specchio della porta.

60' - Giallo in area del Reims con Disasi che aggancia Charbonnier all'interno dell'area. Dopo un silente check con il VAR il direttore di gara fa proseguire.

65' - Calcio di punizione per il Brest affidato a Diallo ma il suo traversone viene bloccato senza problemi da Rajkovic.

70' - Venti minuti alla conclusione del match fra Brest e Reims con il risultato che non si sblocca.

78' - Traversone di Disasi alla ricerca dell'area di rigore, libera la retroguardia della formazione padrona di casa.

82' - Suk!! Il neo entrato fra le file del Reims stacca più in alto di tutti in area ma il suo colpo di testa si spegne sopra la traversa.

87' - Gol di Charbonnier!! Brest in vantaggio!! Traversone dalla destra di Faussurier per la testa dell'attaccante che in tuffo supera Raikovic.

21.49 - Finisce qui. Il Brest supera 1-0 il Reims e conquista i primi tre punti della stagione.

DIJON-BORDEAUX 0-2

20.00 - Comincia il primo tempo.

3' - Coulibaly!! Occasione per il Dijon!! Gran botta del difensore da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio da fermo, grande parata di Costil.

11' - Gol di Hwang!! Bordeaux in vantaggio!! L'attaccante sudcoreano riceve all'interno dell'area di rigore e con una conclusione chirurgica mette alla spalle di Runarsson.

18' - Attacca il Bordeaux con De Preville che effettua un traversone verso il centro ma la retroguardia di casa riesce ad allontanare.

22' - Calcio d'angolo per gli ospiti con Pablo che stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa si perde sul fondo.

27' - Kalu prova un suggerimento profondo verso Hwang, è perfetto l'anticipo di Coulibaly che interrompe l'azione.

33' - Balde!! Colpo di testa dell'attaccante del Dijon sugli sviluppi del corner. Pallone che termina alto sopra la traversa.

40' - Ora è il Bordeaux che spinge sempre con Kalu. Il numero 10 ospite entra in area e calcia ma Coulibaly si oppone e mette in corner.

20.47 - Finisce qui il primo tempo con Bordeaux avanti 1-0 sul campo del Dijon.

21.04 - Si riparte.

48' - Gol di Benito!! Il raddoppio del Bordeaux!! Girata volante dell'esterno ospite con il pallone che si perde alle spalle di Runarsson.

55' - Prova a reagire il Dijon con Sammaritano che entra in rea ma Costil sceglie bene il tempo dell'uscita e blocca il pallone.

60' - Qualche problema per Ecuele Manga colpito al ginocchio da una conclusione violenta da parte di Kalu.

67' - Intervento falloso di Kwateng ai danni di Keita. Ci sarà un calcio di punizione per il Dijon e un cartellino giallo per il terzino del Bordeaux.

70' - Calcio di punizione per il Dijon affidato ad Amalfitano. Il suo cross viene respinto dalla retroguardia del Bordeaux.

75' - Ultimo quarto d'ora di match a Digione. Bordeaux avanti 2-0 sulla formazione di casa.

81' - Dijon in avanti con Balde che prova la conclusione ma il pallone si perde direttamente in curva.

86' - Punizione per il Bordeaux affiata a De Preville ma il suo cross viene respinto da Coulibaly.

21.53 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre sotto la doccia. Successo esterno del Bordeaux che supera 2-0 il Dijon.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la terza giornata di Ligue 1.