LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Lille e Montpellier, pari del Monaco

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Nantes 1-2

Guingamp-Strasburgo 1-1

Lille-Caen 1-0

Monaco-Dijon 2-2

Tolosa-Montpellier 0-3

AMIENS-NANTES 1-2

20.00 - Fischio d’inizio.

3' - Spinge il Nantes con Sala che innesca la rapidità di Limbombe. Tutto fermo però per una posizione irregolare di partenza.

11' - Risponde l'Amiens con una conclusione di Otero dalla distanza, il pallone esce di molto alla sinistra di Tatarusanu.

15' - Gol di Boschilia!! Nantes in vantaggio!! Destro da fuori area di Touré respinto da Gurtner. Il più lesto ad avventarsi sul pallone è Boschilia che sblocca il match.

20' - Konaté prova a sorprendere Tatarusanu dalla distanza, il pallone viene respinto dalla retroguardia gialloverde.

26' - Ci prova l'Amiens con una conclusione di Monconduit che viene però respinta dalla retroguardia del Nantes.

32' - Touré!! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Nantes che si perde sul fondo.

40' - Si fa vedere ancora in avanti il Nantes con una conclusione di Limbombe che viene ribattuta da un giocatore dell'Amiens.

43' - Gnahore!! Occasione per l'Amiens!! Cross di Bodmer per l'ex Perugia che conclude in porta, Tatarusanu salva.

20.46 - Il direttore di gara manda le squadre al riposo. Nantes avanti 1-0 sul campo dell'Amiens.

21.01 - Inizia il secondo tempo.

47' - Subito Amiens in avanti con Konaté che serve Otero, ma la sua conclusione si perde sul fondo.

50' - Bodmer!! Occasione per l'Amiens!! Padroni di casa pericolosi con Krafth che serve Bodmer in area, la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

53' - Rongier!! Adesso è il Nantes che si fa vedere con Boschilia che appoggia per Rongier. Il pallone termina alto.

57' - Gnahore!! Amiens ad un passo dal pareggio!! Ancora padroni di casa pericolosi con un gran tiro dell'ex Perugia, alzato sopra la traversa da Tatarusanu.

61' - Ronger!! Bellissima partita in corso ad Amiens. Conclusione del centrocampista dalla distanza, Gurtner si allunga e mette in corner.

69' - Continua a premere il Nantes con un tiro di Touré che viene respinto dalla difesa dell'Amiens.

71' - Gol di Sala!! Raddoppio del Nantes!! Assist di Boschilia per l'attaccante gialloverde che supera Gurtner.

76' - Pronta la reazione dell'Amiens con un destro dalla distanza di Krafth, pallone che si perde sul fondo.

81' - Gol di Bodmer!! L'Amiens accorcia le distanze!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bodmer colpisce di testa e batte Tatarusanu.

85' - Ultimi cinque minuti di match con l'Amiens che cerca con insistenza la rete del pareggio. Si difende il Nantes.

21.51 - Non c'è più tempo. Il Nantes conquista tre punti importanti: battuto 2-1 l'Amiens.

GUINGAMP-STRASBURGO 1-1

20.00 - Si parte.

1' - Da Costa!! Subito Strasburgo in avanti con un diagonale dell'attaccante che si perde di un soffio sul fondo.

6' - Gol di Benezet!! Guingamp in vantaggio!! Traversone dalla sinistra di Didot per la testa del numero 10 rossonero che supera Sels.

12' - Mothiba riceve palla in attacco ma commette fallo ai danni di Blas. Ci sarà un calcio di punizione per il Guingamp.

20' - Carole!! Occasione per lo Strasburgo!! Pallone a rimorchio di Lala per l'esterno biancoblu, Johnsson si distende e respinge il pallone.

27' - Continua ad attaccare il Guingamp alla ricerca del gol del raddoppio. I rossoneri hanno collezionato tre calci d'angolo in due minuti.

35' - Didot difende il pallone dall'attacco di Martin che commette fallo. Ci sarà una punizione per il Guingamp.

20.47 - Finisce qui il primo tempo. Guingamp avanti 1-0 sullo Strasburgo.

21.01 - Riprende il match.

46' - La prima occasione è del Guingamp con Julan che serve Rebocho, nessun problema per Sels che blocca centralmente.

54' - Ci prova il Guingamp con una conclusione di Julan, respinta dalla difesa dello Strasburgo.

59' - Gli ospiti si fanno vedere in attacco con una conclusione di Carole che però non inquadra lo specchio della porta.

61' - La risposta del Guingamp non si fa attendere ma il destro di Rodelin su assist di Didot si spegna a lato.

70' - Destro di Benezet dall'interno dell'area di rigore. Il pallone termina docile fra le braccia di Sels.

76' - Calcio di rigore per lo Strasburgo!! Tocco di mano in area di Tabanou, nessun dubbio per il direttore di gara. Massima punizione per gli alsaziani.

77' - Para Johnsson!! Lala si presenta dal dischetto, la sua conclusione viene respinta dal numero uno del Guingamp.

83' - Si fa vedere ancora il Guingamp con una conclusione di Fofana che si spegne di molto a lato.

88' - Gol di Zohi!! Pareggia lo Strasburgo!! Arriva il pari degli ospiti con una zampata di destro di Zohi.

21.52 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Lo Strasburgo trova in extremis l'1-1 sul campo del Guingamp.

LILLE-CAEN 1-0

20.01 - Inizia la sfida.

3' - Celik serve Ikon all'interno dell'area di rigore. La conclusione del numero 12 del Lille viene però neutralizzata da Samba.

11' - Il Caen si fa vedere con una conclusione dalla distanza di Fajr che viene respinto dalla retroguardia della formazione di casa.

14' - Ancora ospiti in avanti con Djiku ma la sua conclusione è completamente fuori bersaglio.

20' - Risponde il Lille con una conclusione potente di Pepe, ma la difesa rossoblu riesce a ribattere.

25' - Intervento falloso di Imorou ai danni di Thiago Mendes. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Lille.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco. Reti inviolate fra Lille e Caen.

35' - Intervento falloso di Oniangue ai danni di Bamba. Calcio di punizione in favore del Lille.

40' - Ultimi cinque minuti di match con Lille e Caen ferme ancora sullo 0-0.

20.47 - Finisce senza reti il primo tempo fra Lille e Caen.

21.02 - Battuto il primo pallone della ripresa.

50' - Molto attivo Celik sulla corsia di destra. L'esterno del Lille viene fermato in calcio d'angolo da Mbengue.

56' - Gol di Leao!! Lille in vantaggio!! Passaggio filtrante di Pepe per il centravanti biancorosso che, da buona posizione, non sbaglia.

62' - Continua a premere il Lille nel tentativo di trovare il raddoppio ma sul cross di Touré, Djiku mette in calcio d'angolo.

68' - Traversa di Bamba!! Lille ad un passo dal raddoppio!! L'attaccante conclude con il destro dalla distanza, il pallone sbatta sul montante della porta di Samba.

73' - Padrone del campo il Lille nel tentativo di chiudere il match. Prova a difendersi e ad attaccare con la ripartenze il Caen.

79' - Xeka!! Destro da fuori area del centrocampista del Lille, Samba respinge.

87' - Spinge adesso il Caen con un mancino violento di Beauvue dalla distanza, respinto dalla retroguardia del Lille.

21.52 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Lille batte 1-0 il Caen.

MONACO-DIJON 2-2

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

2' - Il primo acuto è del Dijon con Jeannot che riceve da Amalfitano e conclude verso la porta, si chiude la retroguardia monegasca.

7' - Adesso il Monaco prova a fare la partita. La formazione di Thierry Henry ha già collezionato due tiro dalla bandierina senza successo.

13' - Gara molto equilibrata con pochi acuti quella del "Louis II" con la posta in palio già altissima nonostante siamo all'inizio della stagione.

16' - Tielemans!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista belga calcia con violenza. Pallone alto sopra la traversa.

24' - Intervento falloso di Henrichs ai danni di Jeannot. Ci sarà un calcio di punizione per il Dijon.

29' - Gol di Henrichs!! Monaco in vantaggio!! Assist di Barreca per il tedesco che di destro supera Runarsson.

33' - Gol di Alphonse!! Pareggio del Dijon!! Pallone a rimorchio di Balmont per Alphonse, la sua conclusione si spegne alle spalle di Benaglio.

40' - Nuovamente Monaco in avanti con Barreca che crossa per la testa di Sylla, il pallone esce abbondantemente sul fondo.

20.47 - Non c'è più tempo. Il direttore di gara dice che può bastare e fischia la fine del primo tempo fra Monaco e Dijon con le due squadre in parità: 1-1 al "Louis II".

21.04 - Fischio iniziale del secondo tempo.

48' - Spinge subito il Monaco che usufruisce di un calcio di punizione per un intervento di Lautoa ai danni di Tielemans.

55' - Molto propositivo Barreca sulla sinistra. Il suo cross è per la testa di Sylla che mette sul fondo.

57' - Gol di Abeid!! Dijon in vantaggio!! Si mette male per il Monaco. Rosier inventa per il centrocampista che entra in area e sentenzia Benaglio.

63' - La classifica adesso fa paura per il Monaco. Se le cose dovessero restare così i biancorossi di Henry sarebbero ultimi da soli.

70' - Con la forza della disperazione adesso il Monaco prova a pungere ma il tiro di Sylla viene respinto.

76' - Jeannot!! Fa male quando spinge il Dijon. Destro dalla distanza di Jeannot che si perde alto sopra la traversa.

78' - Gol di Glik!! Pareggia il Monaco!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Traoré trova l'ex Toro che di testa riequilibra il match.

82' - Calcio di punizione per il Dijon affidato ad Alphonse ma la sua conclusione si perde a fondo campo.

89' - Ultimi tentativi del Monaco con una conclusione dalla distanza di Bennasser, parato centralmente da Runarsson.

21.53 - Fischio finale al "Louis II". Il Monaco non sa più vincere. I biancorossi di Henry pareggiano 2-2 contro Dijon.

TOLOSA-MONTPELLIER 0-3

20.01 - Primo tempo al via.

4' - Padroni di casa in avanti con una conclusione dalla distanza di Gradel. Il pallone viene bloccato senza problemi da Lecomte.

12' - Delort!! Occasione per il Montpellier!! Congré appoggia all'indietro per il proprio attaccante, ma la sua conclusione con il destro esce di un soffio sul fondo.

19' - Ospiti propositivi ancora con una botta dalla distanza di Laborde, il pallone però si perde senza creare problemi alla porta del Tolosa.

21' - Gol di Laborde!! Montpellier in vantaggio!! Mancino dalla distanza del numero 10 arancioblu che si insacca nell'angolino alla destra di Reynet.

24' - Gol di Delort!! Raddoppio del Montpellier!! Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante colpisce di destro superando ancora Reynet.

31' - Tolosa in avanti con Sylla ma la sua conclusione si perde abbondantemente sul fondo.

35' - Aguilar!! Occasione per il Montpellier!! Conclusione potente dell'esterno arancioblu, Reynet alza il pallone sopra la traversa.

42' - Mollet si allarga sulla sinistra. Il suo cross è per la testa di Le Tallec che mette però sul fondo.

45' - Manu Garcia!! Pallone interessante di Maia per l'inserimento del centrocampista del Tolosa che calcia alto sopra la traversa.

20.47 - Il Montpellier conclude il primo tempo in vantaggio 2-0 sul campo del Tolosa.

21.01 - Si riparte.

46' - Delort!! Subito Montpellier pericoloso con una girata da fuori area dell'attaccante su assist di Laborde. Reynet alza sopra la traversa.

50' - Ci prova ancora la formazione ospite con Laborde che serve in area Mollet, la sua conclusione termina fra le braccia di Reynet.

57' - Laborde!! Cross di Mollet per l'attaccante che calcia con il mancino mettendo alto sopra la traversa.

63' - Hilton!! Occasione per il Montpellier!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore stacca di testa ma mette di un soffio sul fondo.

69' - Gradel!! L'attaccante del Tolosa calcia dall'interno dell'area di rigore, pallone di poco sul fondo.

73' - Jean!! Occasione per il Tolosa!! Assist di Gradel per il numero 8 viola, Lecomte salva tutto.

77' - Ancora padroni di casa in avanti con una torre di Jean per la conclusione di Manu Garcia. Pallone sul fondo.

81' - Gradel!! Tolosa vicino al pareggio!! Cross di Dossevi per l'attaccante viola. La sua incornata esce di poco sul fondo.

86' - In avanti il Tolosa con Manu Garcia ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Montpellier.

90' - Oyongo!! Occasione per il Montpellier!! Lasne serve Oyongo ma la sua conclusione si perde di poco sul fondo.

93' - Autorete di Reynet!! Terzo gol del Montpellier!! Punizione di Oyongo che sbatte sul palo e sulla schiena dello sfortunato portiere del Tolosa.

21.50 - Arriva il fischio finale. Il Montpellier espugna 3-0 il Muncipal di Tolosa.

19.56 - Le dieci squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Fra poco al via le gare delle ore 20.

19.43 - Nell'anticipo delle 17 il Lione ha superato 2-1 l'Angers.

19.35 - Sono cinque le gare previste questa sera:

Amiens-Nantes

Guingamp-Strasburgo

Lille-Caen

Monaco-Dijon

Tolosa-Montpellier

