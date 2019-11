LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Monaco e Strasburgo, pari Lille e Reims

Risultati e marcatori della 13a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la tredicesima giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.59 - Domani andranno in scena quattro partite: si aprirà alle 15 con Rennes-Amiens mentre alle 17 scenderanno in campo Montepellier-Tolosa e Nantes-Saint-Etienne. Alle 21 chiuderà la giornata Olympique Marsiglia-Lione.

21.58 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Lille-Metz 0-0

Monaco-Dijon 1-0

Reims-Angers 0-0

Strasburgo-Nimes 4-1

LILLE-METZ 0-0

20.00 - Ancora qualche istante prima del calcio d'avvio per l'accensione di fumogeni da parte dei tifosi di casa.

20.03 - Inizia la sfida.

4' - Lille subito in avanti con Bamba che scatta sulla destra ma l'esterno della formazione di casa viene bloccato bene da Sunzu, poi Delaine allontana.

6' - José Fonte!! Conclusione potente del difensore del Lille dalla distanza, Oukidja riesce a neutralizzare centralmente.

12' - Ci prova adesso il Metz con Diallo che si inserisce per vie centrali e cerca un suggerimento per un compagno che non c'è e l'occasione sfuma.

20' - Venti minuti nel corso del primo tempo. Poche occasioni fra Lille e Metz e giusto 0-0.

26' - Intervento falloso di Celik ai danni di Nguette. Calcio di punizione per il Metz.

35' - Che occasione per il Lille!! Bamba si allarga sulla destra e crossa verso il centro, Boye devia di testa ma Oukidja si distende e mette in corner il pallone toccato dal suo difensore.

39' - Osimhen!! Occasione per il Lille!! Controllo e tiro dell'attaccante della formazione di casa, grandissima la risposta di Oukidja.

20.49 - Non c'è più tempo. Finisce il primo tempo con Lille e Metz ferme sullo 0-0.

21.05 - Ancora fumogeni a Lille. Come nella prima frazione di gara, anche questo secondo tempo inizierà in ritardo.

21.07 - Si riparte.

48' - Si fa vedere subito il Lille con un'azione personale di Andre sul lato destro dell'area di rigore ma il centrocampista viene chiuso in corner.

54' - Yazici!! Ci prova la formazione di casa con una conclusione dal lato destro dell'area di rigore che scavalca Oukidja ma Boye respinge di testa.

60' - José Fonte!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore del Lille colpisce di testa senza riuscire ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta.

64' - Osimhen!! Occasione per il Lille!! L'attaccante prova a girare verso la porta un pallone impennato dalla difesa del Metz ma Oukidja gli si para davanti a salva la sua porta.

67' - Calcio di punizione per il Metz affidato a Traoré ma la sua conclusione si perde abbondantemente sopra la traversa.

72' - Spinge il Metz con Boulaya sul versante di destra, il suo cross verso il centro non trova nessun compagno di squadra.

80' - Calcio d'angolo per il Lione con Yazici che si presenta dalla bandierina, il suo cross viene allontanato bene da Oukidja.

85' - Accelerazione di Remy sulla sinistra, il suo cross verso il centro è impreciso con il pallone che ha anche varcato la linea bianca del fondo.

90' - Ultimi istanti di match a Lille. Saranno cinque i minuti di recupero.

93' - Xeka!! Occasione per il Lille!! Il centrocampista della formazione di casa calcia da ottima posizione mettendo però sopra la traversa.

21.58 - Arriva il triplice fischio. Reti bianche fra Lille e Metz.

MONACO-DIJON 1-0

20.00 - Fischio d'inizio.

5' - Ci prova subito il Monaco con Ben Yedder che innesca la rapidità di Slimani ma Gomis legge bene le intenzioni dell'avversario e blocca il pallone in uscita.

9' - Sviluppa bene l'azione la formazione del Principato con Gelson Martins che prova l'ingresso in area ma si chiude bene la retroguardia del Dijon.

15' - Ben Yedder si incarica della battuta di un calcio di punizione, il pallone sbatte sulla barriera posizionata da Gomis.

19' - Doppia occasione per Glik!! Monaco vicino al vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, l'ex difensore del Toro colpisce di testa trovando l'ottima risposta di Gomis. Sulla ribattuta lo stesso calciatore polacco spara alto.

24' - Cadiz!! Dijon vicino al gol!! Azione personale dell'esterno ospite con Lecomte che gli sbarra la strada e mette in corner.

30' - Badiashile!! Occasione per il Monaco!! Stacco di testa del difensore su tiro dalla bandierina, Gomis con un guizzo neutralizza in due tempi.

32' - Cosa si è divorato Slimani!! Occasione per il Monaco!! Non si contano più le palle gol per i padroni di casa. L'attaccante riceve da Golovin da posizione più che favorevole e con la porta spalancata spara alto.

33' - Ancora Slinani!! Monaco vicino al vantaggio!! Colpo di testa dell'attaccante con Goims che in tuffo toglie il pallone dalla porta.

34' - Tavares!! Occasione per l'Angers!! Sul capovolgimento di fronte l'attaccante parte in contropiede e calcia in diagonale una volta dentro l'area, Lecomte salva con il piede.

40' - Spinge ora il Dijon con Tavares che si allarga sul lato sinistro e prova un cross verso il centro senza però trovare compagni di squadra.

43' - Gol di Golovin!! Monaco in vantaggio!! Bell'azione nata da Ben Yedder e conclusa da un passaggio filtrante di Slimani che pesca il centrocampista, abile a superare Gomis.

20.46 - Finisce qui il primo tempo con il Monaco avanti 1-0 sul Dijon.

21.03 - Battuto il primo pallone della ripresa.

49' - Calcio di punizione per il Dijon affidato a Chouiar. La sua conclusione da posizione decentrata termina alta sopra la traversa.

51' - Gil Dias!! Conclusione sul primo palo dell'ex Fiorentina con il pallone che si spegne sul fondo.

60' - Adesso è il Dijon che spinge con Amalfitano che crossa verso il centro dell'area ma Badiashile è attento e riesce a liberare.

64' - Conclusione dalla lunga distanza di Cadiz con il pallone che sorvola di molto la traversa della porta di Lecomte.

70' - Spinge ancora il Dijon in un match che appare davvero emozionante, Lecomte però chiama il pallone e lo fa suo in presa alta.

74' - Sono un po' calati i ritmi in campo in questo frangente del match ma il risultato fra Monaco e Dijon è sempre in equilibrio.

77' - Henrichs si inserisce all'interno dell'area di rigore su un cross di Slimani dalla sinistra ma il centrocampista del Monaco non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta.

82' - Calcio d'angolo per il Dijon con Chouiar ma il suo traversone viene allontanato di pugno dall'intervento di Lecomte.

83' - Capovolgimento di fronte con il Monaco che attacca: bel pallone in profondità per Augustin, anticipato all'ultimo istante dall'uscita di Gomis.

88' - Traversa di Cadiz!! Dijon ad un passo dal pareggio!! Sugli sviluppi di un corner, Lecomte sbaglia completamente il tempo dell'uscita e il centrocampista colpisce di testa ma il pallone si stampa sulla traversa.

21.51 - Finisce qui. Il Monaco trova un successo importantissimo e sofferto superando 1-0 il Dijon.

REIMS-ANGERS 0-0

20.00 - Si parte.

4' - Munetsi!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista del Reims stacca più in alto di tutti dall'interno dell'area ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

9' - Scatto di Pereira sulla corsia di sinistra. L'esterno dell'Angers crossa verso il centro ma Rajkovic chiama il pallone e lo fa suo in presa alta.

14' - Calcio d'angolo per l'Angers affidato a Mangani, il suo traversone dalla bandierina è facile preda di Rajkovic.

20' - Spinge il Reims con Foket che si sgancia sulla destra e crossa verso il centro dell'area ma il suo suggerimento non trova compagni di squadra.

26' - Alioui!! Occasione per l'Angers!! Gran calcio di punizione dal limite dell'area del numero 7 bianconero, Rajkovic in tuffo toglie il pallone dall'angolino.

33' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Traoré calcia dalla distanza trovando però la respinta di un avversario.

40' - Traoré!! Occasione per l'Angers!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore bianconero prova la conclusione senza trovare lo specchio della porta.

20.45 - Arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 fra Reims e Angers.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

50' - Spinge il Reims con un traversone dalla sinistra di Kamara, Thomas è attento al centro dell'area e allontana di testa.

55' - Ancora padroni di casa in avanti con una torre di Donis per Oudin all'interno dell'area ma il numero 18 del Reims viene colto in posizione irregolare.

60' - Se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa, non si sblocca il punteggio fra Reims e Angers.

66' - Calcio d'angolo per l'Angers con Thomas che stacca più in alto di tutti ma il pallone si perde lontano dallo specchio della porta.

72' - Rosso per Fulgini!! Angers in dieci!! Doppia ammonizione per il numero 10 bianconero e ospiti in inferiorità numerica.

78' - Bel movimento di Suk che si libera di un avversario e si dirige verso la porta. L'arbitro però interrompa l'azione per una scorrettezza commessa dallo stesso sudcoreano.

80' - Ancora Reims in avanti con Kutesa che crossa verso il centro dell'area ma la retroguardia dell'Angers allontana.

85' - Buona discesa di Cafaro sulla corsia di sinistra, ma il suo cross verso l'area non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

21.50 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Reti inviolate fra Reims e Angers.

STRASBURGO-NIMES 4-1

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

2' - Lienard!! Occasione per lo Strasburgo!! Il centrocampista riceve in orizzontale da Bellegarde e da fuori area calcia in porta, Dias alza sopra la traversa.

9' - Palo di Valls!! Nimes vicinissimo al vantaggio!! Controllo e tiro del centrocampista biancorosso dall'interno dell'area, il pallone sbatte sul montante alla destra di Sels.

14' - Gol di Ajorque!! Strasburgo in vantaggio!! Thomasson entra in area dal lato destro del campo e fa partire un cross basso insidioso che l'attaccante, in agguato sul secondo palo, ribadisce in rete.

21' - Mothiba!! Occasione per lo Strasburgo!! L'attaccante della formazione di casa riceve un passaggio filtrante in area e colpisce al volo ma Dias compie un miracolo respingendo la sfera.

26' - Calcio di rigore per lo Strasburgo!! Miguel atterra Mothiba all'interno dell'area, il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione per i padroni di casa.

29' - Il VAR richiama il direttore di gara che va a rivedere l'azione al monitor, ancora qualche istante per la decisione.

30' - Niente calcio di rigore! Arriva la decisione del direttore di gara che, dopo aver visto l'azione al monitor, revoca il rigore per lo Strasburgo.

36' - Mothiba!! Occasione per lo Strasburgo!! Colpo di testa dell'attaccante dall'interno dell'area, pallone che termina di un soffio sul fondo.

39' - Ancora Mothiba!! Strasburgo pericoloso!! Azione confusa in area del Nimes, l'attaccante raccoglie un pallone vagante e calcia con potenza, Dias con un riflesso mette in corner.

42' - Calcio di punizione per lo Strasburgo affidato a Thomasson ma il suo cross verso il centro dell'area viene respinto dalla difesa del Nimes.

47' - Gol di Mothiba!! Il raddoppio dello Strasburgo!! Cross al centro di Ajoruque dal versante sinistro del campo, Martinez buca il pallone di testa e l'attaccante può insaccare alle spalle di Dias.

20.49 - Squadre negli spogliatoi a Strasburgo con i padroni di casa in vantaggio 2-0 sul Nimes.

21.04 - Riprende il match.

48' - Gol di Philippoteaux!! Accorcia il Nimes!! Conclusione "alla Del Piero" del numero 7 biancorosso dall'interno dell'area e pallone alle spalle di Sels.

53' - Ancora Nimes in avanti con Sarr che cerca la conclusione verso la porta, nessun problema per Sels.

58' - Valls!! Occasione per il Nimes!! Spinge ora la squadra ospite con una conclusione dalla distanza del centrocampista respinta da Sels.

62' - Mothiba!! Strasburgo pericoloso!! Conclusione potente dell'attaccante dei padroni di casa ma Dias si oppone con un bel guizzo.

65' - Lienard!! Occasione per lo Strasburgo!! Gran botta del centrocampista dalla distanza con Dias che si distende sulla sua sinistra e respinge.

67' - Rosso per Miguel!! Nimes in dieci!! Secondo giallo per il terzino della formazione ospite ed espulsione inevitabile.

71' - Che gol ha fatto Lienard!! Lo Strasburgo cala il tris!! Calcio di punizione affidato al centrocampista che cerca la porta dal lato destro dell'area di rigore. Conclusione bellissima a giro sul palo più lontano dove Dias non può arrivare.

77' - Amministra il gioco lo Strasburgo, forte del doppio vantaggio e della superiorità numerica.

82' - Djiku!! Occasione per lo Strasburgo!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore biancoblu va in scivolata e colpisce la sfera ma Dias respinge molto bene.

86' - Gol di Mothiba!! Poker dello Strasburgo!! Ajorque riceve in area di rigore, attende l'uscita di Dias per servire l'attaccante, bravo a realizzare il più facile dei tap in.

90' - Traversa di Thomasson!! Occasione per lo Strasburgo!! Il numero 26 della formazione di casa conclude con facilità dall'interno dell'area, la sfera pizzica la traversa e termina sul fondo.

21.51 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre sotto la doccia. Poker dello Strasburgo che supera il Nimes 4-1.

19.56 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.46 - Alle 17.30 il Paris Saint-Germain ha superato 2-1 il Brest mentre nell'anticipo del venerdì Nizza e Bordeaux hanno pareggiato 1-1.

19.35 - Saranno quattro le partite che si disputeranno alle ore 20:

Lille-Metz

Monaco-Dijon

Strasburgo-Nimes

Reims-Angers

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale dei match validi per la 13a giornata di Ligue 1.