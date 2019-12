LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono PSG e Marsiglia, Pokerissimo Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

22.43 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione dandovi appuntamento ai prossimi appuntamenti targati Ligue 1 e TMW. Buon proseguimento di serata.

22.42 - Di seguito tutti i risultati della giornata:

Dijon-Metz 2-2

Monaco-Lille 5-1

Montpellier-Brest 4-0

Nantes-Angers 1-2

Nizza-Tolosa 3-0

OM-Nîmes 3-1

Paris Saint-Germain-Amiens 4-1

Strasburgo-Saint-Étienne 2-1

Reims Lione 1-1

Rennes-Bordeaux 1-0

22.41 - Si è conclusa la 19° giornata di Ligue 1 con i perentori successi del PSG e del Marsiglia. Cambia poco in vetta con i parigini sempre saldamente al comando.

Dijon-Metz 2-2

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

14' - METZ AVANTI - Freddissimo Diallo che si invola in contropiede e trova il vantaggio ospite.

19' - PAREGGIO DIJON - Amalfitano trova il pari con un tiro dalla distanza.

42' - VANTAGGIO DIJON - Partita ribaltata dai padroni di casa dopo lo svantaggio iniziale. Mama Balde riceve un bel passaggio in area e insacca con una girata precisa il gol del 2-1.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

52' - Metz in 10 uomini per l'espulsione di Sunzu.

92' CLAMOROSO PAREGGIO DEL METZ - In 10 uomini gli ospiti trovano il pari con Digbo Maig che insacca in mischia.

FISCHIO FINALE

Monaco-Lille 5-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

9' - Primo cartellino giallo del match sventolato a Fonte del Lille.

14' - LILLE AVANTI - Osimhen insacca il gol del vantaggio dopo un assist di Ikone.

23' PAREGGIO MONACO - Bravo Martins a trovare l'angolino dopo un bel pallone di Ben Yedder

29' - VANTAGGIO MONACO CON KEITA - L'ex interista ribalta la partita e trova la zampata per il 2-1 monegasco.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

53' - TRIS DEL MONACO - Ben Yedder realizza con un bel destro al volo dal limite dell'area.

64' POKER MONACO - Ancora in gol Ben Yedder, che insacca dopo un bel movimento in area. Per lui due gol e un assist.

96' GOL DEL MONACO - Quinto gol messo a segno da Glik.

FISCHIO FINALE

Montpellier-Brest 4-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

13' - MONTPELLIER AVANTI - Laborde trova il gol per i padroni di casa

29' - RADDOPPIO MONTPELLIER - Freddissimo dal dischetto Teji Savanier che insacca all'angolino il rigore del 2-0.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

57' TRIS DEL MONTPELLIER - Ancora Laborde a firmare la sua doppietta personale.

84' POKER DEL MONTPELLIER - A valanga la squadra di casa che trova il 4-0 a firma di Mollet.

92' ANNULLATO GOL DEL BREST - Segna il gol della bandiera il Brest in pieno recupero con Samuel Grandsir ma viene annullato dal VAR per offside.

FISCHIO FINALE

Nantes-Angers 1-2

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

6' - Fulgini si rende pericoloso con la prima conclusione del match, Lafont respinge coi piedi e salva la propria porta.

17' - NANTES AVANTI - Blas non sbaglia l'occasione propizia e porta avanti i padroni di casa.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

51' PAREGGIO ANGERS - Bobichon trova il pareggio per l'Angers con una grande azione personale.

85' VANTAGGIO ANGERS - Ribaltato il punteggio in casa del Nantes. Farid El Melali trova il gol del 2-1 con un destro preciso a due minuti dal novantesimo.

FISCHIO FINALE

Nizza-Tolosa 3-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

17' - VANTAGGIO NIZZA - Perentorio stacco di testa di Sarr che anticipa tutti e insacca il gol del vantaggio.

19' - RADDOPPIO NIZZA - Boudaoui insacca un pallone vagante in area e regala il raddoppio del Nizza.

40' TRIS DEL NIZZA - Stavolta è Lees Melou a insaccare il pallone del 3-0 con un tocco in area.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

89' - Nizza che ha controllato senza correre rischi in questa ripresa.

FISCHIO FINALE

OM-Nîmes 3-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

25 - Non riesce a trovare il gol il Marsiglia nonostante una buona supremazia territoriale.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

47' VANTAGGIO DEL MARSIGLIA - Sfortunata autorete di Alakouch, che nel tentativo di intercettare un pallone insacca nella propria porta.

53' - ANNULLATO GOL AL MARSIGLIA - Payet trova il 2-0 ma viene annullato per offside.

67' RADDOPPIO DEL MARSIGLIA - Benedetto insacca con il destro. Attimi di tensione per una chiamata del VAR che però stavolta conferma il gol.

84' TRIS DEL MARSIGLIA - Gol di Payet, che stavolta può esultare senza aver paura del VAR.

92' GOL DEL NIMES - Briancon sigla il gol della bandiera a tempo scaduto.

FISCHIO FINALE

Paris Saint-Germain-Amiens 3-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

3' - PSG vicino al vantaggio con un cross perfetto per la testa di Icardi, ma l'argentino non inquadra la porta.

10' - VANTAGGIO DEL PSG CON MBAPPE' - Glaciale il francese che insacca il primo pallone utile.

23' - Infortunio per Diallo, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Verratti.

31' - Dominio parigino che ha avuto ben tre occasioni di fila per raddoppiare. Gurtner costretto agli straordinari.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

46' RADDOPPIO DEL PSG - Subito in gol in questo inizio di ripresa la capolista con il brasiliano Neymar, apparso ispirato già nel primo tempo.

58' - Infortunio per Thiago Silva. Al suo posto Kehrer.

65' TRIS DEL PSG - Terzo gol del PSG con Mbappè che festeggia con una doppietta i suoi 21 anni.

70' GOL DELL'AMIENS - Mendoza segna il gol dell'1-3 a chiusura di una bell'azione corale. Partita riaperta?

84' POKER DEL PSG - Icardi chiude definitivamente il match insaccando un bell'assist di Bernat.

FISCHIO FINALE

Strasburgo-Saint-Étienne 2-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

22' - STRASBURGO AVANTI - Ajorque è abile ad anticipare tutti e trovare il gol dell'1-0 con una girata.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

62' RADDOPPIO DELLO STRASBURGO - Il gol del 2-0 porta la firma di Thomasson che batte il portiere avversario dopo una bell'azione personale.

72' LA RIAPRE IL S. ETIENNE - Rigore perfetto di Boudebouz che trova il gol del 2-1.

FISCHIO FINALE

Reims Lione 1-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

11' - VANTAGGIO LIONE CON TOUSART - Ospiti avanti con Tousart che insacca dopo essere scattato sul filo del fuorigioco.

43' PAREGGIO REIMS - Rigore perfetto di Mathieu Cafaro che trova il pari. Penalty assegnato dopo un consulto VAR.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

FISCHIO FINALE

Rennes-Bordeaux 1-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

24' - Regge lo 0-0 in un match piuttosto equilibrato.

31' - Ammonito Basic nel Bordeaux. Una delle poche emozioni in questo primo tempo.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

75' - Girandola di cambi ma il risultato non si sblocca.

82' VANTAGGIO DEL RENNES - Niang porta avanti il Rennes. L'ex Milan è abile a insaccare una delle poche occasioni create.

FISCHIO FINALE

20.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 20.45.

20.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla diciannovesima giornata di Ligue 1. Dieci le gare che seguiremo in contemporanea. Eccole nel dettaglio:

Giornata n. 19

Dijon-Metz 2-2

Monaco-Lille 5-1

Montpellier-Brest 4-0

Nantes-Angers 1-2

Nizza-Tolosa 3-0

OM-Nîmes 3-1

Paris Saint-Germain-Amiens 4-1

Strasburgo-Saint-Étienne 2-1

Reims Lione 1-1

Rennes-Bordeaux 1-0