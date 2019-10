LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Strasburgo, Lione e Brest

Risultati e marcatori della 11a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

21.54Finiscono le gare giocate alle 20 valevoli per l'11/a giornata. Spicca il successo del Lione di Rudi Garcia: 2-0 al Metz!

MONTPELLIER-ANGERS 0-0

1' SI PARTE!

5' Angers pericoloso con Santamaría, ma il tiro viene parato.

14' Colpo di testa di Laborde, palla che finisce a lato!

28' Angers pericoloso in più di una circostanza con Fulgini, Mangani e Traoré: tre occasioni in poche minuti per la squadra ospite.

32' Si fa vedere Le Tallec, ma il suo tiro viene parato. Spinge il Montpellier.

36' Ci prova Pereira Lage, palla fuori.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

86' Ci prova il Montpellier, ma il tiro di Badu termina fuori.

FINALE! Finisce 0-0 tra Montpellier e Angers.

LIONE-METZ 2-0

1' SI PARTE!

5' Colpo di Tousart su azione di calcio d'angolo, palla fuori.

9' Monologo dei padroni di casa in questo avvio, ma...

10' DIALLO! Estemporaneo tentativo dell'attaccante, pallone che finisce a lato!

11' Girata di testa di Anderson su azione di calcio d'angolo, palla ampiamente sul fondo.

15' Spinge il Lione, poco o nulla il Metz.

23' DIALLO! Ancora Metz pericoloso con il suo attaccante che anticipa Lopes, ma non riesce a concludere a rete!

28' GOOOOOL LIONE!!! DEPAY! Che bella rete dell'olandese, una gran giocata sulla trequarti e poi destro in diagonale, nulla da fare per il portiere del Metz! Quinto gol in campionato per l'ex Manchester United.

30' Calcio di rigore per il Lione per fallo su Depay.

32' GOOOOOOL LIONE!!! SEGNA DEMBELE! Raddoppio per l'OL e ritorno al gol per l'ex attaccante del Celtic.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

57' Aouar! Pericoloso il Lione che sfiora anche il secondo gol, ma il pallone termina fuori!

60' Il Lione vuole chiudere la gara, ma non ci riesce: spinge l'OL, ma il terzo gol non arriva!

75' Gestisce il Lione il doppio vantaggio, praticamente nulla la reazione del Metz.

FINALE! Finisce con la vittoria per 2-0 del Lione sul Metz grazie alle rete di Depay e Dembele.

STRASBURGO-NIZZA 1-0

1' SI PARTE!

5' Subito Nizza in avanti, ma il tiro di Atuf finisce a lato.

10' Colpo di testa di Dante su azione di calcio d'angolo, parato!

18' COLY! Colpo di testa del calciatore del Nizza, palla che viene parato. Pericolo scampato per lo Strasburgo.

22' GOOOOL STRASBURGO! SEGNA THOMASSON! Destro vincente da pochi passi su assist di Mothiba! Padroni di casa in vantaggio!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

48' Ci prova Savanier, ma la mira non è precisa.

56' Cartellino rosso per Coly! Nizza in dieci uomini.

65' Ci prova Fofana, ma il suo tiro finisce respinto!

74' Spinge con generosità il Nizza, ma il gol non arriva.

FINALE! Successo di misura per lo Strasburgo: 1-0 contro il Nizza

BREST-DIJON 2-0

1' SI PARTE!

5' Subito gli ospiti in avanti, i padroni di casa si difendono.

8' Ci prova il Dijon con Pereira, ma il tiro finisce largo.

21' Destro di Charbonnier, palla che termina larga.

32' Colpo di testa di Court, palla che finisce a lato.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

47' GOOOOL BREST!!! LASNE A SEGNO! Tiro preciso di destro da dentro l'area su assist di Charbonnier!

52' GOOOL BREST!RADDOPPIA BAIN! Arriva il secondo gol della squadra di casa

62' Balde sfiora il gol che posso riaprire la gara, ma il suo tiro finisce fuori.

67' Espulso Bain! Rosso per l'autore del secondo gol. Brest in dieci.

FINALE! Resiste e vince 2-0 il Brest contro il Dijon!

REIMS-NIMES 0-0

1' SI PARTE!

22' Pericolosi gli ospiti! Ripart ci prova di testa, ma il pallone finisce a lato!

36' Ancora Ripart. il suo tiro dalla media distanza, però, termina ancora fuori.

41' Assist di Hilton per Delort, il tiro, però, finisce parato.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

49' Doumbia! Pericoloso il Reims, ma il tiro del giocatore di casa finisce a lato di poco.

70' Regna l'equilibrio, nessuna azione degna di nota.

FINALE! 0-0 tra Reims e Nimes.

19.55 Formazioni sul terreno di gioco.

19.45 Nella sfida delle 17.30 il Lille ha vinto per 3-0 contro il Bordeaux.

19.35 - Sono cinque le gare che si giocheranno fra poco più di venticinque minuti:

Montpellier-Angers

Lione-Metz

Strasburgo-Nizza

Brest-Dijon

Reims-Nimes

19.30 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 11a giornata di Ligue 1.