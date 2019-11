LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vola l'Angers, poker Strasburgo, rimonta Dijon

Risultati e marcatori della 14a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

21.56 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Strasburgo 0-4

Angers-Nimes 1-0

Brest-Nantes 1-1

Dijon-Rennes 2-1

Metz-Reims 1-1

AMIENS-STRASBURGO 0-4

20.00 - Si parte.

3' - Parte forte l'Amiens con un cross per Guirassy che calcia in porta dall'interno dell'area ma il pallone si perde sul fondo.

8' - Guirassy!! L'attaccante di casa si coordina all'interno dell'area e calcia al volo. Il pallone si perde a lato non di molto.

14' - Fofana!! Occasione per lo Strasburgo!! Azione confusa in area dell'Amiens con il centrocampista che, da posizione ravvicinata, prova a girare di testa verso Gurtner sprecando clamorosamente.

20' - Risponde l'Amiens con Mendoza che prova a mettersi in proprio ma l'attaccante trova un muro di maglie blu a fermarlo.

26' - Calcio d'angolo per lo Strasburgo con Mitrovic che devia di testa verso il secondo palo, Gurtner in presa alta neutralizza il pallone.

30' - Fofana!! Occasione per lo Strasburgo!! Conclusione dalla distanza da parte del centrocampista francese, Gurtner in tuffo devia in calcio d'angolo.

37' - Azione personale di Sissoko che salta diversi avversari e calcia in porta ma la conclusione del centrocampista dello Strasburgo termina sul fondo.

43' - Gol di Caci!! Strasburgo in vantaggio!! Contropiede della formazione alsaziana con l'esterno che scambia con Mothiba e calcia superando Gurtner.

20.45 - Finisce il primo tempo ad Amiens con lo Stasburgo avanti 1-0.

21.01 - Riprende il match.

47' - Parte subito forte lo Strasburgo con Mothiba che entra in area dal lato destro dell'area di rigore. Il suo cross basso viene deviato in corner da Chedjou.

55' - Gol di Ajorque!! Raddoppio dello Strasburgo!! Secondo contropiede e secondo gol alsaziano con l'esterno che prende palla sulla sinistra, entra in area e supera Gurtner.

60' - Sembra aver subito il colpo l'Amiens sotto 2-0 contro lo Strasburgo.

66' - Aleesami scatta sulla corsia di sinistra in velocità ma l'ex Palermo viene colto in posizione irregolare.

73' - Gol di Mothiba!! Il tris dello Strasburgo!! L'attaccante biancoblu chiude i conti superando Gurtner e aggiungendo il priorio nome ai marcatori.

78' - Gol di Da Costa!! Lo Strasburgo cala il poker!! Colpo di testa da parte dell'attaccante e pallone che supera per la quarta volta Gurtner.

83' - Rosso a Chedjou!! Amiens in dieci!! Doppia ammonizione per il difensore della formazione di casa e via anticipata per gli spogliatoi.

86' - Meno di cinque minuti alla fine di un match che ormai è deciso con lo Strasburgo avanti 4-0 sul campo dell'Amiens.

21.50 - Finisce qui il match con lo Strasburgo che travolge 4-0 l'Amiens.

ANGERS-NIMES 1-0

20.00 - Inizia il match.

5' - Ninga si fa vedere sulla destra e crossa al centro per Bobichon che però non riesce ad impattare col pallone.

10' - Spinge ancora l'Angers con Ninga che riceve spalle alla porta e poi va a terra al contatto con un avversario. Tutto regolare per il direttore di gara.

16' - Ha preso il pallino del gioco in mano la formazione di casa. Bobichon prova la conclusione dal limite dell'area su assist di Alioui ma Briancon si salva in scivolata e respinge.

22' - Bell'azione del Nimes sulla corsia di destra con Ferhat che va al cross dal lato destro del campo. Butelle è sicuro e raccoglie la sfera in presa bassa.

27' - Spinge l'Angers con Ninga che sbuca sul secondo palo dopo un cross dal versante destro di Alioui. L'esterno bianconero non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta.

33' - Traversa di Bobichon!! Angers vicino al gol!! Gran conclusione del centrocampista bianconero, superba risposta di Bernardoni che alza il pallone sul montante.

37' - Ninga!! Occasione per l'Angers!! Alioui riceve in area e scarica per l'esterno bianconero che calcia di prima intenzione. Bernardoni in tuffo salva la sua porta.

20.49 - Squadre al riposo ad Angers con la formazione di casa e il Nimes ferme sullo 0-0.

21.03 - Inizia il secondo tempo.

50' - Spinge in questo inizio di ripresa l'Angers con un cross di Pereira verso Alioui, libera senza problemi Martinez.

54' - Ait Nouri!! Occasione per il Nimes!! Diagonale dell'esterno biancorosso ma è ottima la risposta di Butelle.

59' - Ci prova il Nimes con una conclusione dalla distanza di Ripart ma il pallone si perde a lato.

64' - Che occasione per Mangani!! Il centrocampista dell'Angers gira di testa tutto solo ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

68' - Gol di Mangani!! Angers in vantaggio!! Batti e ribatti all'interno dell'area risolto dal centrocampista bianconero che calcia con violenza alle spalle di Bernardoni.

73' - Spinge adesso il Nimes alla ricerca del pareggio ma si espone inevitabilmente alle riparte dell'Angers.

78' - Cross teso di Philippoteaux dal versante sinistro del campo. Il pallone rimane lì ma Butelle è attento e riesce a mettere un po' di ordine.

83' - Alioui!! Occasione per l'Angers!! L'attaccante bianconero stacca più in alto di tutti all'interno dell'area ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa.

90' - L'Angers adesso è tutto nella propria metà campo nel tentativo di bloccare le offensive del Nimes, riversato tutto in attacco alla ricerca del pareggio.

21.51 - Finisce qui. L'Angers supera 1-0 il Nimes e si conferma per ora seconda forza della Ligue 1 in attesa della gare del Saint-Etienne e dell'Olympique Marsiglia.

BREST-NANTES 1-1

20.00 - Fischio d’inizio.

2' - Ci prova il Nantes con Blasfemaste che cerca di piazzare la conclusione senza però inquadrare lo specchio della porta di Larsonneur.

7' - Serpentina in area di rigore di Simon che si presenta davanti a Larsonneur ma viene chiuso all'ultimo dal portiere del Brest.

14' - Traversa di Louza!! Nantes vicinissimo al vantaggio!! Conclusione di prima intenzione del trequartista gialloverde con il pallone che colpisce la parte superiore del montante della porta di Larsonneur.

17' - Toure!! Il centrocampista del Nantes calcia con violenza dalla distanza. Larsonneur vede partire il pallone e lo respinge in tuffo.

25' - Coulibaly viene cercato in profondità. L'attaccante del Nantes viene entra in area ma viene fermato dall'uscita sicura di Larsonneur.

31' - Gol di Coulibaly!! Nantes in vantaggio!! Traversone dalla destra di Appiah che si impenna. L'attaccante gialloverde salta e colpisce con il tacco. Il pallone prende una strana traiettoria, colpisce il palo ed entra in rete.

38' - La riposta del Brest!! Cross teso di Cardona dal versante sinistro del campo. Grandsir va in estirada sul secondo palo ma mette fuori da ottima posizione.

20.45 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Brest e Nantes chiudono il primo tempo sullo 0-0.

21.01 - Ripresa al via.

49' - Cardona!! Conclusione al volo dal limite dell'area da parte dell'esterno del Brest, Lafont di piede riesce a respingere.

53' - Coulibaly!! Che occasione per il Nantes!! Il centravanti gialloverde stacca più in alto di tutti e colpisce di testa, Larsonneur respinge in tuffo.

60' - Se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa a Brest con il Nantes avanti 1-0 grazie alla rete di Coulibaly.

69' - Gol di Cardona!! Il pareggio del Brest!! L'esterno biancorosso finta il cross dalla sinistra e calcia in porta sorprendendo Lafont sul suo palo.

74' - Nantes in avanti con Coulibaly cercato in area di rigore ma l'attaccante in estirada non riesce ad arrivare sul pallone.

78' - Mbock!! Conclusione dalla distanza del centrocampista biancorosso con il pallone che termina sul fondo.

81' Charbonnier!! Occasione per il Brest!! L'attaccante di casa si trova a tu per tu con Lafont ma l'ex Fiorentina è bravissimo a respingere.

86' - Adesso è il Nantes che attacca con Simon. Il suo traversone viene però spazzato da Castelletto.

21.49 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre sotto la doccia. Finisce in parità fra Brest e Nantes: 1-1 il punteggio finale.

DIJON-RENNES 2-1

20.00 - Prima frazione di gara al via.

7' - Inizio di gara molto equilibrato con le due formazioni che stanno effettuando una fase di studio.

13' - Traversa di Chouiar!! Dijon ad un passo dal gol!! Punizione bellissima del numero 21 di casa dal vertice sinistro dell'area di rigore. Il pallone gira bene ma sbatte sul montante della porta di Mendy e rimbalza in campo.

19' - Palo di Chafik!! Che occasione per il Dijon!! Davvero sfortunata la formazione di casa che trova il secondo legno della serata. Questa volta è il terzino biancorosso a calciare trovando il palo.

24' - Ancora in avanti la squadra di casa con Amalfitano che si libera alla conclusione ma il pallone termina abbondantemente sul fondo.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco con Dijon e Rennes ferme sullo 0-0 ma la formazione di casa ha già colpito due legni.

35' - Hounou si libera al tiro dall'interno dell'area ma Lautoa riesce ad intervenire all'ultimo istante respingendo la conclusione.

40' - Ultimi cinque minuti della prima frazione di gara con il punteggio che non si sblocca fra Dijon e Rennes.

20.45 - Non c'è più tempo. Finisce 0-0 la prima frazione di gara fra il Dijon e il Rennes.

21.00 - Battuto il primo pallone della ripresa.

50' - Sono trascorsi i primi cinque minuti della ripresa con il match che appare molto equilibrato.

57' - Gol di Raphinha!! Rennes in vantaggio!! L'esterno rossonero parte sul filo del fuorigioco per vie centrali e supera a tu per tu Gomis.

65' - Niang!! Occasione per il Rennes!! Conclusione violenta da parte dell'attaccante ghanese, Gomis respinge.

69' - Gol di Sammaritano!! Pareggia il Dijon!! L'attaccante riceve sul primo palo spalle alla porta, si volta e calcia in rete.

75' - Spinge il Rennes con un cross per Niang, ma Gomis chiama il pallone e lo fa suo senza problemi.

80' - Balde!! Il neo entrato prova la conclusione dall'interno dell'area ma il pallone termina sul fondo alla destra di Mendy.

83' - Gol di Chouiar!! Dijon in vantaggio!! Conclusione angolata da parte dell'attaccante biancorosso con Mendy che non può fare niente se non raccogliere il pallone in fondo al sacco.

21.50 - Non c'è più tempo. Finisce il match con il successo per 2-1 del Dijon in rimonta sul Rennes.

METZ-REIMS 1-1

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

4' - Azione personale di Doumbia che punta la porta di Oukidja ma Boye interviene molto bene e riesce a recuperare.

9' - Gol di Disasi!! Reims in vantaggio!! Calcio di punizione dal lato sinistro del campo. Il pallone balla sulla linea di porta e il più lesto a ribadirlo in rete è proprio il difensore biancorosso.

16' - Diallo!! L'attaccante del Metz calcia dalla distanza con il pallone che termina di un soffio sul fondo.

21' - Cafaro!! Diagonale del trequartista biancorosso dall'interno dell'area. Oukidja riesce a bloccare in tuffo.

28' - Maiga!! Gran botta dalla distanza da parte del centrocampista del Metz, Rajkovic in tuffo devia in calcio d'angolo.

33' - Avanza il Reims con Dia che prova a concludere verso la porta di Oukidja ma Fofana in scivolata riesce a respingere il tiro.

40' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Diallo salta più in alto di tutti e colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta.

20.48 - Intervallo a Metz con Reims avanti 1-0.

21.05 - Si riparte.

47' - Gol di Traore!! Il pareggio del Metz!! Pallone scodellato verso il centro dell'area e raccolto dal numero 25 granata abile a calciare di prima intenzione e a battere Rajkovic.

52' - Adesso avanza il Reims con Cafaro che prova a calciare dall'interno dell'area, si chiude molto bene la retroguardia del Metz.

58' - Sale l'agonismo in campo con Cafaro che atterra Angban. Cartellino giallo per il centrocampista del Reims.

63' - Ancora Reims in avanti con Cafaro che prova a sorprendere Oukidja ma non inquadra lo specchio della porta.

70' - Venti minuti al termine del match. Regna l'equilibrio in campo con Metz e Reims ferme sull'1-1.

75' - Calcio d'angolo per il Reims affidato a Cafaro. Il suo cross verso il centro dell'area viene allontanato dalla retroguardia del Metz.

81' - Il Reims fa girare bene il pallone ma non riesce a trovare il punto giusto per poter colpire.

85' - Attacca con rabbia il Metz e avrebbe l'occasione con Sunzu ma sulla conclusione del neo entrato si accende un flipper che viene poi allontanato dalla difesa del Reims.

90' - Rosso per Cafaro!! Reims in dieci!! Il centrocampista biancorosso guadagna la vai anticipata per gli spogliatoi per doppia ammonizione.

21.53 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Finisce 1-1 il match fra Metz e Reims.

Amiens-Strasburgo

Angers-Nimes

Brest-Nantes

Dijon-Rennes

Metz-Reims

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alle gare valide per la 14a giornata di Ligue 1.