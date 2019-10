LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Arsenal in vantaggio, raddoppio del Chelsea

© foto di Giacomo Morini

ARSENAL-BOURNEMOUTH 1-0

1' - Partiti!

3' - Azione pericolosa dell'Arsenal, taglio in mezzo di Pepé per Guendouzi che non riesce a calciare da ottima posizione.

6' - Grande occasione per l'Arsenal, destro dalla distanza di Aubameyang che termina di un soffio a lato.

9' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO DAVID LUIZ! Arriva il vantaggio dell'Arsenal, su azione di corner arriva il colpo di testa vincente del difensore brasiliano.

17' - Vicini al pareggio gli ospiti, colpo di testa di Solanke che termina di poco a lato.

19' - Nuovamente Arsenal pericoloso, mancino a giro di Pepé che termina di un soffio a lato del palo.

23' - Altro tentativo di Aubameyang, si salva nuovamente la difesa del Bournemouth.

27' - Lungo possesso palla dell'Arsenal che tiene lontano il Bournemouth.

MANCHESTER CITY-WOLVES 0-0

1' - Partiti!

3' - Buona opportunità in area di rigore per il Kun Aguero, destro ravvicinato dell'argentino però ribattuto.

5' - Si divora il vantaggio il Wolves, Cutrone tutto solo davanti ad Ederson spedisce a lato.

12' - Qualche problema fisico per Saiss, fortemente dolorante a terra il centrocampista dei Wolves.

15' - Attacca a testa bassa il Manchester City alla ricerca del vantaggio.

18' - Grande occasione per il City, mancino di contro balzo di David Silva ma salvataggio praticamente sulla linea di Coady.

19' - Risposta dei Wolves, destro di Cutrone che viene respinto dall'ottimo intervento di Ederson in tuffo.

24' - Nuovo tentativo dei Wolves, ci ha provato Jimenez ma nuovamente pronto Ederson.

SOUTHAMPTON-CHELSEA 0-2

1' - Partiti!

2' - Subito un'occasione per i padroni di casa, destro dalla distanza di Redmond che termina di pochissimo alta sopra la traversa.

9' - Qualche problema fisico per Willian che rimane a terra dolorante.

16' - Partita fin qui abbastanza complicata per il Chelsea, pressione alta dei Saints.

17' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO ABRAHAM! Sempre Abraham, il Chelsea è avanti. Pallonetto dell'attaccante dei Blues, Yoshida prova a salvare sulla linea ma è gol.

24' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO MOUNT! Grande Chelsea, arriva il raddoppio. Altro errore della difesa di casa, pallone recuperato da Mount che in area con il destro manda in rete.

28' - Si divora il tris il Chelsea, assist di Abraham per Mount che da ottima posizione manda a lato.

14.45 - Queste le tre sfide che seguiremo live questo pomeriggio:

Arsenal-Bournemouth

Manchester City-Wolves

Southampton-Chelsea

14.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dell'ottava giornata di Premier League. Le big in campo dopo la vittoria del Liverpool nella giornata di ieri contro il Leicester.