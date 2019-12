LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Aston Villa alle corde, pari del Southampton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE 1-1

1' - Partiti!

8' - Calcio di punizione di Ward-Prowse che termina alto sopra la traversa.

16' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO MEYER! Zaha si allarga lungo la corsia mancina e mette il pallone in mezzo per il mancino vincente di Meyer in girata.

17' - ANNULLATO DAL VAR! Il risultato rimane di parità, il VAR ha ravvisato il fuorigioco di Zaha al momento del traversone.

23' - Prova ad attaccare il Southampton dopo il pericolo scampato grazie al VAR.

24' - Grande salvataggio di testa da parte di Tomkins che nega praticamente la gioia del gol ad Adams.

33' - Due gialli in pochi minuti per gli ospiti, prima Milivojevic e poi McArthur.

35' - Incredibile errore di Bednarek che si divora la rete del vantaggio, traversone su punizione di Ward-Prowse e il polacco tutto solo davanti a Guaita spara altissimo.

45' - Concesso un minuto di recupero.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO TOMKINS! Arriva il vantaggio degli ospiti, stupendo colpo di testa di Tomkins in area avversaria che si stampa prima sulla traversa prima di entrare in rete.

59' - Ci ha provato Danny Ings con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, respinta di un difensore.

63' - Cambio per i Saints, fuori Adams e dentro Djenepo.

72' - Prova a prendersi la scena l'ivoriano Wilfried Zaha con una serie di giocata nella metà campo avversaria.

73' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! Che regalo del Crystal, retropassaggio completamente sbagliato di Kelly che regala la sfera a Ings che tutto solo davanti a Guaita non sbaglia.

77' - Super parata di Guaita che salva il pari per il Crystal sulla grande conclusione dal limite di Djenepo.

WATFORD-ASTON VILLA 3-0

1' - Partiti!

3' - Subito Deeney pericoloso ma sfera che termina a lato.

17' - Prova a farsi vedere anche Deulofeu, non sfonda però l'ex Milan.

21' - Mezzo pasticcio della difesa di casa, non ne approfitta Wesley e Foster fa sua la sfera.

25' - A centimetri dal vantaggio l'Aston Villa, traversone di Targett per il colpo di testa di Wesley che trova un super intervento di Foster.

27' - Qualche protesta da parte di Wesley che cade in area dopo un contatto con Cathcart, l'arbitro fa proseguire.

33' - Ci ha provato dalla distanza Doucouré, sfera che termina altissima sopra la traversa della porta di Heaton.

38' - Sarr vede il taglio di Doucouré e prova a servirlo ma è tempestiva l'uscita di Heaton che fa sua la sfera.

40' - Azione personale di Sarr che penetra in area di rigore e prova la conclusione, murato dall'intervento di Targett.

41' - Così non va per il Watford, Deeney ha il pallone del vantaggio in area piccola ma appoggia direttamente tra le braccia di Heaton.

43' - GOL DEL WATFORD! HA SEGNATO DEENEY! Si sblocca la sfida, Deeney si rifà. Tentativo dal limite respinto da Heaton, sul pallone vagante si avventa l'attaccante del Watford che non sbaglia.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Prova a spingere l'Aston Villa nel tentativo di trovare la rete del pareggio.

58' - Watford in dieci! Doppio giallo per il terzino destro Mariappa.

63' - RIGORE PER IL WATFORD! Deeney con un uomo a terra dell'Aston Villa non getta la palla a lato, prosegue la sua azione e viene atterrato da Douglas Luiz ed il direttore di gara assegna il penalty scatenando l'ira degli ospiti.

66' - Lungo confronto col il VAR, calcio di rigore confermato per i padroni di casa.

67' - GOL DEL WATFORD! HA SEGNATO DEENEY! Implacabile il capitano del Watford, collo destro e pallone centrale con Heaton che si tuffa inutilmente.

71' - GOL DEL WATFORD! HA SEGNATO SARR! Dilaga adesso la formazione di casa, c'è gloria anche per Sarr con un Aston Villa alle corde adesso.

15.45 - Queste le formazioni ufficiali:

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand; Boufal, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Adams.

CRYSTAL PALACE (4-3-2-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Sakho, Riedwald; McCarthy, Milivojevic, McArthur; Meyer, Zaha; Ayew.

WATFORD (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Kabasele, Cathcart, Kiko; Hughes, Capoue; Sarr, Doucoure, Deulofeu; Deeney.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Heaton; Elmohamady, Archer, Hause, Targett; Lansbury, Luiz, Hourihane; Jota, Wesley, Grealish.

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della ventesima giornata di Premier League. Andremo a seguire alle 16 due delle tre partite del pomeriggio inglese (Newcastle-Everton in live singolo), queste le gare:

Southampton-Crystal Palace

Watford-Aston Villa