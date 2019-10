LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Cade il Manchester City, poker del Chelsea

© foto di Giacomo Morini

ARSENAL-BOURNEMOUTH 1-0

1' - Partiti!

3' - Azione pericolosa dell'Arsenal, taglio in mezzo di Pepé per Guendouzi che non riesce a calciare da ottima posizione.

6' - Grande occasione per l'Arsenal, destro dalla distanza di Aubameyang che termina di un soffio a lato.

9' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO DAVID LUIZ! Arriva il vantaggio dell'Arsenal, su azione di corner arriva il colpo di testa vincente del difensore brasiliano.

17' - Vicini al pareggio gli ospiti, colpo di testa di Solanke che termina di poco a lato.

19' - Nuovamente Arsenal pericoloso, mancino a giro di Pepé che termina di un soffio a lato del palo.

23' - Altro tentativo di Aubameyang, si salva nuovamente la difesa del Bournemouth.

27' - Lungo possesso palla dell'Arsenal che tiene lontano il Bournemouth.

32' - Qualche problema fisico per l'estremo difensore ospite Ramsdale, stringe i denti e rimane in campo.

36' - Tentativo di Chambers al volo in area di rigore, pallone che termina ampiamente a lato.

42' - Cade in area di rigore Pepé, l'arbitro fa segno all'ex Lille di rialzarsi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

51' - Grandissima occasione per il Bournemouth dopo una serpentina di Solanke, sulla linea spazza Chambers.

53' - Occasione svanita per l'Arsenal, Pepé manca l'aggancio nel cuore dell'area di rigore.

56' - Bournemouth spesso pericoloso in questa prima parte di secondo tempo specie sulle corsie esterne.

61' - Tra poco in campo il giovanissimo Martinelli per l'Arsenal, star in Europa League.

62' - E' entrato in campo il giovane Martinelli al posto di un fumoso Pepé.

65' - Reclamava un calcio di rigore gli ospiti per un tocco di mano di Dani Ceballos.

78' - Sempre pericoloso il Bournemouth che non riesce a violare la porta dei Gunners.

87' - Attacca l'Arsenal in questo finale.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

---FINE PARTITA--

MANCHESTER CITY-WOLVES 0-2

1' - Partiti!

3' - Buona opportunità in area di rigore per il Kun Aguero, destro ravvicinato dell'argentino però ribattuto.

5' - Si divora il vantaggio il Wolves, Cutrone tutto solo davanti ad Ederson spedisce a lato.

12' - Qualche problema fisico per Saiss, fortemente dolorante a terra il centrocampista dei Wolves.

15' - Attacca a testa bassa il Manchester City alla ricerca del vantaggio.

18' - Grande occasione per il City, mancino di contro balzo di David Silva ma salvataggio praticamente sulla linea di Coady.

19' - Risposta dei Wolves, destro di Cutrone che viene respinto dall'ottimo intervento di Ederson in tuffo.

24' - Nuovo tentativo dei Wolves, ci ha provato Jimenez ma nuovamente pronto Ederson.

33' - Lunghissimo possesso palla del City ma poche occasioni da rete per i padroni di casa.

43' - Partita complicata per il City che non riesce a sbloccarla.

45' - Occasione per la squadra di Guardiola, destro dalla distanza di Walker che termina di poco a lato rispetto alla porta di Rui Patricio.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - Si scalda Bernardo Silva per il Manchester City.

59' - Poche occasioni da rete per la squadra di Pep Guardiola.

60' - Fuori Mahrez per il City e dentro Bernardo Silva.

67' - Ottimo calcio di punizione in favore del Manchester City al limite dell'area di rigore dei Wolves.

68' - Calcio di punizione di David Silva che si infrange sulla barriera.

69' - Altra occasione per David Silva dopo un rimpallo in area di rigore, grande respinta di Rui Patricio.

75' - Guardiola si gioca anche la carta Gabriel Jesus in questo finale di gara.

80' - GOL DEI WOLVES! HA SEGNATO TRAORE'! Contropiede vincente degli ospiti, Raul Jimenez arriva in area di rigore e serve l'assist vincente per il tap-in di Adama Traorè.

85' - Ancora un salvataggio di Rui Patricio, insuperabile il portiere dei Wolves.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

94' - GOL DEI WOLVES! HA SEGNATO ADAMA TRAORE'! Ancora un contropiede vincente per i Wolves, in gol nuovamente Adama Traoré.

SOUTHAMPTON-CHELSEA 1-4

1' - Partiti!

2' - Subito un'occasione per i padroni di casa, destro dalla distanza di Redmond che termina di pochissimo alta sopra la traversa.

9' - Qualche problema fisico per Willian che rimane a terra dolorante.

16' - Partita fin qui abbastanza complicata per il Chelsea, pressione alta dei Saints.

17' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO ABRAHAM! Sempre Abraham, il Chelsea è avanti. Pallonetto dell'attaccante dei Blues, Yoshida prova a salvare sulla linea ma è gol.

24' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO MOUNT! Grande Chelsea, arriva il raddoppio. Altro errore della difesa di casa, pallone recuperato da Mount che in area con il destro manda in rete.

28' - Si divora il tris il Chelsea, assist di Abraham per Mount che da ottima posizione manda a lato.

30' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! Accorcia le distanze il Southampton, grande azione personale di Valery che penetra in area di rigore e serve l'assist per il tap-in vincente di Ings.

35' - Spinge adesso il Southampton alla ricerca del gol del pareggio.

40' - TRIS DEL CHELSEA! HA SEGNATO KANTE'! Arriva il tris degli ospiti, destro dalla distanza di N'Golo Kanté e deviazione decisiva di Hojbjerg per spiazzare il proprio portiere.

46' - Grande occasione per i Saints, destro ravvicinato di Ings e pallone salvato sulla linea da Jorginho.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - Grande occasione per il Chelsea, Hudson Odoi da posizione ravvicinata prova il destro ma arriva la respinta di Gunn.

57' - Calcio di punizione da ottima posizione in favore dei Saints per l'intervento scorretto di Kanté ai danni di Redmond.

59' - Ci ha provato su calcio di punizione Ward-Prowse, pallone che termina di poco alto.

66' - Continua a spingere il Chelsea con uno scatenato Tammy Abraham.

74' - Fuori Long nei Saints ed in campo Obafemi.

78' - Prova l'iniziativa personale Hudson-Odoi in area di rigore avversaria, murato il suo mancino.

80' - In questo finale c'è spazio anche per Pulisic e Mateo Kovacic per la squadra di Lampard.

89' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO BATSHUAYI! Il Chelsea chiude definitivamente la contesa, sinistro vincente del neo entrato Batshuayi su assist di Pulisic.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

