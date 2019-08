LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Chelsea rimontato, poker facile del City

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.57 - Terminano adesso le sei gare delle ore 16 della quarta giornata di Premier League, poker del Manchester City e pareggio in rimonta subito dal Chelsea contro lo Sheffield. Primo punto stagionale invece per il Watford. Ecco di seguito i risultati:

Southampton-Manchester United 1-1 (giocata alle 13.30)

Chelsea-Sheffield United 2-2

Crystal Palace-Aston Villa 1-0

Manchester City-Brighton 4-0

Newcastle-Watford 1-1

West Ham-Norwich 2-0

Leicester-Bournemouth 3-1

CHELSEA-SHEFFIELD 2-2

1' - Partiti!

4' - Sta spingendo subito forte il Chelsea alla ricerca del gol del vantaggio.

6' - Ci ha provato Abraham in area di rigore, murato da un difensore dello Sheffield.

16' - Ancora protagonista Abraham, destro ad incrociare e sfera di poco a lato.

19' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO ABRAHAM! Al terzo tentativo non sbaglia Abraham, serie di batti e ribatti in area di rigore e l'ex Aston Villa mette la zampata vincente.

21' - Il giovane Mason Mount prova a lanciarsi in contropiede, bloccato all'ingresso dell'area di rigore.

31' - Calcio di punizione al limite dell'area di rigore in favore del Chelsea per un intervento scorretto ai danni di Pulisic.

32' - Nulla di fatto dopo il tentativo di Pulisic, sfera sulla barriera.

37' - Abraham lavora di sponda per Kovacic, il croato penetra in area di rigore e lascia partire il destro in diagonale che termina di pochissimo a lato.

40' - Lo Sheffield si divora il gol del pareggio, Robinson manda fuori da pochi passi.

43' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO ABRAHAM! Raddoppio del Chelsea, nuova girata in area di rigore di Tammy Abraham e sfera all'angolino basso.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO ROBINSON! Grande inizio di ripresa degli ospiti, traversone di Stevens e tap-in vincente di Robinson.

55' - Lungo possesso palla del Chelsea, Lampard continua a catechizzare i suoi dalla panchina.

56' - Chelsea ad un passo dal tris, il solito Abraham gira con il mancino ma trova la grande parata di Henderson.

67' - Qualche problema per Tammy Abraham, nulla di grave però per l'autore della doppietta del Chelsea.

70' - Pericoloso ancora lo Sheffield con Robinson, l'attaccante ospito chiuso al momento del tiro da Zouma.

77' - Continua la pressione della squadra ospite, ci crede lo Sheffield.

83' - Colpo di testa su azione di corner di Zouma, tentativo che termina alto sopra la traversa.

84' - Applausi scroscianti per Tammy Abraham, sostituito l'attaccante del Chelsea ed al suo posto il baby Gilmour.

89' - GOL DELLO SHEFFIELD! AUTORETE DI ZOUMA! Proprio nel finale arriva il pareggio dello Sheffield, traversone di Robinson e Zouma nel tentativo di anticipare Mousset manda alle spalle di Kepa.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 1-0

1' - Partiti!

14' - Veementi proteste dei padroni di casa per la mancata concessione di un calcio di rigore per l'intervento di Mings ai danni di Ayew.

22' - Prova ad uscire dal guscio l'Aston Villa, sugli scudi come sempre Jack Grealish.

24' - Occasione per il Crystal, mancino ravvicinato di McArthur e sfera che termina di poco alta.

34' - Continua ad attaccare l'Aston Villa senza però riuscire a creare seri pericoli.

39' - Crystal pericoloso, traversone di Ayew per l'inserimento di Zaha anticipato quasi sulla linea di porta.

40' - Cartellino giallo per Guilbert e punizione in favore del Crystal Palace per un intervento falloso ai danni di Schlupp.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

54' - ASTON VILLA IN DIECI UOMINI! Brutto colpo per i Villans, rosso diretto per Trezeguet per un intervento duro ai danni di Zaha.

63' - Solo Crystal Palace in campo, la squadra di Hodgson spinge forte della superiorità numerica.

67' - Tiro di Zaha, McArthur intercetta e prova la rovesciata che termina però a lato.

73' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! HA SEGNATO AYEW! Contropiede del Palace, Ayew riceve in area di rigore, salta due uomini con una giocata e deposita in rete con il destro.

87' - Colpo di testa su azione di corner di Gary Cahill, sfera che termina di un soffio a lato.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

96' - Annullato il gol del pareggio di Landsbury dell'Aston Villa, proteste di Grealish che viene anche ammonito.

---FINE PARTITA---

LEICESTER-BOURNEMOUTH 3-1

1' - Partiti!

10' - In difficoltà in questi primi minuti il Leicester, buone trame del Bournemouth.

12' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO VARDY! Arriva alla prima occasione il vantaggio delle Foxes, la firma sempre quella di Vardy. Contropiede dei padroni di casa e lancio lungo per Vardy che con un tocco sotto da fuori area batte il portiere avversario.

15' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO WILSON! Arriva il pareggio immediato del Bournemouth, Wilson tutto solo in area di rigore incrocia con il mancino e batte Schmeichel.

29' - Vardy voleva subito bissare la rete realizzata poco fa, stavolta fermato in posizione irregolare.

31' - Ci prova Soyuncu dal limite dell'area di rigore, pallone che termina di poco a lato del palo.

42' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO TIELEMANS! Pallone di Vardy per Tielemans, il belga si gira e calcia: palo gol.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Albrighton si fa spazio lungo la corsia di destra, traversone per Vardy che viene anticipato al momento del colpo di testa da Mepham.

63' - Doppio cambio per il Bournemouth, c'è spazio per l'ex bomber dell'U20 inglese ovvero Dominic Solanke.

71' - Rinforza il centrocampo il Leicester per tenersi stretto il successo, dentro Chodoury al posto di Barnes.

73' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO VARDY! Clamoroso errore della difesa del Bournemouth con Mepham, pallone regalato a Vardy che stoppa e calcia battendo il portiere avversario per la seconda volta.

86' - Ci prova nuovamente Vardy ma non va a segno, applausi per l'attaccante inglese.

90' - Concessi sette minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 4-0

1' - Partiti!

2' - GOL DEL MANCHESTER CITY! HA SEGNATO DE BRUYNE! Piattone perfetto del belga su assist del solito David Silva.

8' - Proteste del City per la mancata concessione di un calcio di rigore dopo uno scontro tra Dunk e Aguero.

21' - Ci ha provato De Bruyne con il destro, pallone di poco a lato.

30' - Opportunità per il raddoppio del City, tentativo di Silva ad un passo da Ryan ma sfera di un soffio a lato del palo.

37' - Esce in barella Laporte, adesso in campo il brasiliano Fernandinho da difensore centrale.

43' - RADDOPPIO CITY! HA SEGNATO AGUERO! L'argentino mette la firma, destro perfetto in area di rigore di Aguero e pallone sotto l'incrocio.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Grande occasione per il Brighton, ci ha provato Trossard che calcia male da ottima posizione.

55' - GOL DEL MANCHESTER CITY! HA SEGNATO AGUERO! Solo super gol per il Kun, destro a giro dal limite dell'area di rigore di Aguero e sfera sotto l'incrocio dei pali.

75' - Solo City in campo, accademia della formazione di Pep Guardiola.

79' - GOL DEL CITY! HA SEGNATO BERNARDO SILVA! Era entrato in campo da meno di un minuto Bernardo Silva, il tempo di raccogliere l'assist di Aguero e depositare il rete con il mancino il poker del City.

90' - Concessi due minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

NEWCASTLE-WATFORD 1-1

1' - Partiti!

3' - GOL DEL WATFORD! HA SEGNATO HUGHES! Subito in vantaggio la formazione ospite, destro ravvicinato di Hughes che non lascia scampo a Dubravka.

9' - Prove di raddoppio del Watford, tentativo dal limite di Kiko Femenia e pallone di poco alto sopra la traversa.

20' - Tanto possesso palla del Watford che prova a tenere lontano il Newcastle.

28' - Qualche protesta del Newcastle, tiro di Willems ribattuto ma i Magpies avevano ravvisato un tocco di mano.

36' - Partita in controllo del Watford, diverse sgroppate del Tucumano Pereyra mentre il Newcastle spesso va a cercare Joelinton.

37' - Era arrivato il pareggio del Newcastle con Almiron, si alza però la bandierina del guardalinee.

41' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO SCHAR! Pari dei Magpies, girata vincente in area di rigore di Schar che non lascia scampo al portiere avversario.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

48' - Danza sul pallone Miguel Almiron, il paraguayano però viene falciato da Hughes e punizione per i Magpies.

60' - Occasione per il Newcastle, destro da fuori area di Hayden respinto in tuffo da Foster.

67' - Si salva il Newcastle, traversone basso di Doucoure che trova la deviazione di un difensore dei Magpies e salvataggio in extremis di Dubravka.

78' - Problemi fisici per Hayden, pronto a fare il suo ingresso in campo l'ex Napoli Federico Fernandez.

82' - Steve Bruce si gioca la carte Muto per provare a vincere la partita.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

WEST HAM-NORWICH 2-0

1' - Partiti!

7' - Manovra abbastanza farraginosa quella dei padroni di casa, si difende bene il Norwich.

16' - Grande occasione fallita da Felipe Anderson, destro dell'ex Lazio da posizione ravvicinata e respinta di Zimmermman.

18' - Sta comunque regalando spettacolo Felipe Anderson in questa prima parte di gara.

24' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO HALLER! Vantaggio degli Hammers, ancora Haller a segno. L'ex Eintracht firma il terzo gol in due gare, stavolta sfrutta l'assist perfetto di Masuaku e scarica in rete.

35' - Il West Ham non accelera, tanto possesso della squadra di Pellegrini in vantaggio grazie alla rete di Haller.

45' - Assalti del West Ham, preme la formazione di Pellegrini.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

52' - Masuaku libera la corsa di Felipe Anderson a sinistra, il suo traversone non trova però Haller.

56' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO YARMOLENKO! Tutto bene per gli Hammers, arriva il raddoppio di Yarmolenko bravo a calciare al volo di sinistro e battere Krul in area di rigore.

69' - Ad un passo dal tris il West Ham, colpo di testa di Diop su azione di corner e salvataggio sulla linea di Buendia.

79' - Grande occasione per il West Ham, traversone di Masuaku e colpo di testa di Lanzini che chiama alla super parata Krul.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

15.45 - Andiamo a scoprire la formazioni ufficiali della sfide:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pulisic, Abraham, Mount.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Freeman, Stevens; Robinson, McBurnie.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Chilwell, Soyuncu, Evens, Pereira; Ndidi; Barnes, Tielemans, Albrighton; Vardy.

Bournemouth (4-4-1-1): Ramsdale; Mepham, Cook, Ake, Smith; Wilson, Billing, Lerma, Fraser; King; Wilson.

Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Ward, Cahill, Kelly, Van Aanholt; McArthur, Kouyate, Milivojevic, Schlupp; Ayew, Zaha.

Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Taylor; McGinn, Luiz, Grealish; Jota, Wesley, Trezeguet.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Brighton (3-5-2): Ryan; Webster, Dunk, Burn; Montoya, Stephens, Propper, March, Bernardo; Maupay, Trossard.

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Krafth, Schar, Lascelles, Dummet, Willems; Almiron, Hayden, Longstaff, Atsu; Joelinton.

Watford (3-4-2-1): Foster; Catchcart, Kabasele, Dawson; Janmaat, Cleverley, Doucoure, Kiko; Hughes, Pereyra; Gray.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Masuaku; Noble, Rice; Yarmolenko, Lanzini, Anderson; Haller.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermman, Godfrey, Lewis; Trybul, Leitner; Buendia, Stiepermann, Cantwell; Pukki.

15.40 - Sei partite al via alle ore 16, soltanto il Manchester United è sceso in campo alle 13.30 sul campo del Southampton. Scopriamo le sfide in programma pomeriggio:

Chelsea-Sheffield United

Crystal Palace-Aston Villa

Manchester City-Brighton

Newcastle-Watford

West Ham-Norwich

Leicester-Bournemouth

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della quarta giornata della Premier League. Sei partite che seguiremo live.