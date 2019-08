LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Di misura l'Arsenal, pari tra Leicester e Wolves

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

16.55 - Terminano i due incontri delle ore 15 della prima giornata di Premier League, ricapitoliamo i risultati:

Leicester-Wolves 0-0

Newcastle-Arsenal 0-1

LEICESTER-WOLVES 0-0

1' - Partiti!

3' - Primo tentativo dei Wolves, destro di Dendocker dal limite con la sfera che termina alta sopra la traversa.

6' - Wolves che sono sicuramente partiti meglio rispetto ad un Leicester abbastanza rinunciatario.

9' - Calcio di punizione da ottima posizione in favore del Leicester dopo un fallo ai danni di Ayoze Perez.

13' - Ricordiamo che nei Wolves in panchina c'è Patrick Cutrone, difficile scalfire dal posto di titolare Raul Jimenez.

19' - Prova ad attaccare il Leicester in questa fase, abbastanza organizzata la retroguardia ospite.

26' - Poche le emozioni fino a questo momento, Wolves che attacca timidamente.

30' - Ndidi ruba palla a Ruben Neves, arriva al limite e calcia con il destro e la sfera termina di poco sul fondo.

32' - Troppo isolato Jamie Vardy che non è ancora riuscito a calciare verso la porta di Rui Patricio.

37' - Che errore sotto porta di Vardy, traversone basso di Tielemens per l'inglese che a porta vuota manca l'impatto con la sfera.

40' - Jota ignora tutti e si mette in proprio, arriva al limite e calcia ma non inquadra lo specchio della porta.

45' - Concesso un minuto di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

48' - Non sfruttano un'ottima occasione i Wolves, Dendocker si libera in area di rigore ma non riesce a calciare.

51' - GOL DEI WOLVES! HA SEGNATO DENDOCKER! Arriva il vantaggio dei Wolves, azione di calcio d'angolo per gli ospiti con il primo colpo di testa di Boly e la girata vincente con il destro di Dendocker che batte Schmeichel.

52' - VAR! GOL ANNULLATO A DENDOCKER! Azione viziata da un tocco con il braccio, annullato quindi il vantaggio dei Wolves.

55' - Ci sono solo i Wolves in campo, Diogo Jota si invola in area di rigore e calcia in diagonale con la sfera che termina di poco a lato.

63' - E' entrato Barnes nel Leicester per provare ad aumentare la spinta offensiva.

65' - Cade in area di rigore Vardy, l'arbitro non concede il penalty.

70' - Colpo di testa di Soyuncu su azione di corner, para Rui Patricio.

74' - Sta per scoccare il momento dell'esordio di Patrick Cutrone.

76' - Ecco l'esordio in Premier per Cutrone, in campo al posto di Jota.

81' - Tentativo con il mancino di Maddison dal limite dell'area di rigore, pallone che termina alto.

83' - Stavolta dalla distanza ci ha provato Barnes, conclusione debole per mettere in difficoltà Rui Patricio.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

92' - Super salvataggio di Boly che devia in angolo un traversone di Albrighton diretto a Vardy libero a porta vuota.

---FINE PARTITA---

NEWCASTLE-ARSENAL 0-1

1' - Partiti!

4' Il Newcastle sempre alla ricerca di Joelinton, il colpo del mercato estivo.

7' - Giro palla lento e prevedibile quello dell'Arsenal, in panchina i nuovi arrivi Pepé e Ceballos.

12' - Applausi convinti del pubblico di casa per la prova del Newcastle che non sta lasciando spazi all'Arsenal.

14' - Intervento abbastanza duro di Guendouzi ai danni di Almiron, il centrocampista dei Gunners ha rischiato il primo cartellino della stagione.

17'- Timido tentativo del Newcastle, traversone dalla sinistra di Ritchie per il colpo di testa di Joelinton che non inquadra lo specchio della porta.

18' - Attimo di paura per l'Arsenal, Almiron cade in area di rigore, l'arbitro fischia ma estrae il giallo per simulazione del paraguayano.

20' - SHELVEY! Prima grande occasione della sfida per il Newcastle, destro dal limite di Shelvey che colpisce il palo della porta del Newcastle.

24' - Ottima occasione per l'Arsenal ma Mkhitaryan solo in area di rigore con il mancino spara alto.

26' - Joelinton con un gioco di gambe si libera in area di rigore, calcia ma trova la risposta di Leno.

31' - Occasione Arsenal, lancio per Aubameyang che controlla in area di rigore e calcia trovando la respinta di Dubravka.

36' - Spreca una buona occasione l'Arsenal con Mkhitaryan non perfetto nel controllo in area di rigore su traversone di Aubameyang.

43' - Aubameyang prova con la forza a sfondare in area di rigore ma non riesce a calciare.

45' - Concessi due minuti di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - Rimane in panchina per il momento Pepé, il super acquisto del mercato dell'Arsenal.

53' - Primo cambio per il Newcastle, dentro Willems al posto dell'applauditissimo Shelvey.

57' - Tra qualche minuto potrebbe muoversi qualcosa sulla panchina dell'Arsenal, c'è il già citato Pepé insieme all'ex Real Madrid Ceballos.

58' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO AUBAMEYANG! Arriva il vantaggio della formazione di Emery, lancio in profondità per Aubameyang che controlla e con lo scavetto batte l'incolpevole Dubravka.

64' - Nell'Arsenal è arrivato il momento di Dani Ceballos, fuori il giovane Willock.

67' - Boato del pubblico del St. James Park, debutto per Allan Saint-Maximin che entra al posto di Longstaff.

70' - Si è leggermente placata la spinta dell'Arsenal dopo il vantaggio, il Newcastle ci prova.

71' - Altro debutto in casa Arsenal, in campo Nicolas Pepé al posto di Nelson.

76' - Fase di stallo della sfida adesso.

81' - Proteste dei padroni di casa per un intervento duro di Xhaka, ammonito il centrocampista svizzero dei Gunners.

83' - Guizzo del nuovo entrato Saint-Maximin che si accentra e conclude con il destro, parata a terra di Leno.

85' - Altro esordio nell'Arsenal, in campo il giovanissimo brasiliano Gabriel Martinelli arrivato dal Corinthians.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

14.45 - Ecco le formazioni ufficiali delle due sfide:

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemens, Choudoury, Maddison; Vardy.

Wolves (3-5-2): Patricio; Coady, Bennett, Boly; Doherty, Dendocker, Moutinho, Neves, Jonny; Jimenez, Jota.

Newcastle (3-5-1-1): Dubravka; Schar, Lascelles, Dummett; Manquillo, Shelvey, Hayden, Longstaff, Ritchie; Almiron; Joelinton.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka; Mkhitaryan, Willock, Nelson, Aubameyang.

14.30 -Oggi si completa la prima giornata della Premier League in attesa del big match delle 17.30 dovrà si affronteranno Manchester United e Chelsea. Ecco le due partite che seguiremo:

Leicester-Wolves

Newcastle-Arsenal

14.20 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti nella diretta testuale di questa prima giornata di Premier League. Start alle ore 15.