LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: cade il Tottenham, Benitez di rimonta

17.54 - Terminano tutti i match!

CARDIFF-WEST HAM 2-0

16.00 - PARTITI!

4' - GOL DEL CARDIFF! VANTAGGIO DI HOILETT! Cross morbido di Murphy, che pesca Hoilett in area. Aggancio di quest'ultimo, che calcia con forza e non dà scampo all'estremo difensore!

16' - Lancio in profondità per Morrison, che si ritrova in ottima posizione. Si alza però la bandierina: è fuorigioco.

24' - Qualche problemino fisico per Hoilett, ma nulla di grave per l'autore del gol dell'1-0.

29' - Giallo per Arter.

38' - Buona giocata di Felipe Anderson in mezzo a due avversari. Il suo cross, poi, non trova però compagni in area.

40' - Giallo per Chicharito Hernandez.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

52' - GOL DEL CARDIFF! CAMARASA RADDOPPIA! Dopo un calcio d'angolo la sfera arriva al centro. Gunnarsson allunga la traiettoria e trova Camarasa, bravo a battere Fabianski di testa!

61' - Camarasa si fa largo in area, raccoglie un rimbalzo e conclude in porta. Fabianski deve superarsi per respingere il rasoterra centrale.

75' - Niasse ha qualche problema fisico. Da valutare le sue condizioni, ma non pare grave.

86' - Giallo per Morrison.

17.53 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-BOURNEMOUTH 0-2

16.00 - PARTITI!

10' - Mooy calcia una punizione da diversi metri fuori dall'area indirizzata verso il palo destro, ma il portiere sventa la minaccia.

20' - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO WILSON! Gran suggerimento centrale per Wilson, che si ritrova in area davanti al portiere e non sbaglia: freddo, spedisce in rete!

30' - Daniels non riesce a chiudere il passaggio in area. L'azione sfuma dopo una buona trama del Bournemouth.

39' - Giallo per Kachunga.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

53' - Clyne mette il cross in mezzo ma uno dei difensori si fa trovare pronto e libera in sicurezza.

64' - Bacuna fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria l'allontana in sicurezza.

68' - GOL DEL BOURNEMOUTH! FRASER RADDOPPIA! WIlson mette la palla in mezzo per Fraser, che davanti al portiere non sbaglia e sigla il 2-0!

82' - Mooy tenta il tiro da posizione invitante appena fuori area, uno dei difensori si sacrifica e col corpo blocca tutto.

17.53 - FINE PARTITA!

LEICESTER-FULHAM 3-1

16.00 - PARTITI!

9' - Ricardo Pereira porta palla, arriva sul fondo e mette al centro, senza però trovare compagni liberi.

19' - Vardy si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

21' - GOL DI TIELEMANS! LEICESTER AVANTI! Vardy per una volta veste i panni del rifinitore e imbecca Tielemans al centro. Conclusione dell'ex Monaco, che da distanza ravvicinata spedisce in fondo al sacco!

33' - Vardy entra in area, riceve l'imbucata, controlla e aspetta troppo per calciare. Regge il muro del Fulham.

41' - Tielemans riceve al limite dell'area e fa partire la conclusione. Sergio Rico è attento e dice di no.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

51' - GOL DEL FULHAM! AYITE PAREGGIA I CONTI! Grandissima azione personale di Ayite, che ha gamba e si vede. Dribbling molto rapido e conclusione deviata da un avversaria che lo favorisce: beffa così Schmeichel ed è 1-1!

64' - Barnes tenta la fortuna dal limite dopo aver controllato un passaggio al bacio. Sergio Rico con un'ottima parata respinge il pallone.

78' - GOL DI VARDY! IL LEICESTER TORNA SU! Imbucata in area per il bomber di Rodgers, che si ritrova smarcato. Davanti al portiere spedisce la palla all'angolino!

86' - DOPPIETTA DI VARDY! IL LEICESTER CALA IL TRIS! Bella azione della formazione di Rodgers, conclusa dall'assist di Barnes per Vardy. L'inglese calcia all'angolino e chiude il match!

17.53 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-EVERTON 3-2

16.00 - PARTITI!

5' - Sigurdsson prova i riflessi al portiere con un tiro da appena fuori area. L'estremo difensore però non si fa sorprendere.

18' - GOL DELL'EVERTON! VANTAGGIO DI CALVERT-LEWIN! Cross al centro al bacio per la testa di Calvert-Lewin. Quest'ultimo salta più in alto di testa, schiaccia il pallone di testa e supera così l'estremo difensore!

29' - Calcio di rigore per il Newcastle! Fallo di Pickford e per l'arbitro nessun dubbio.

31' - IL NEWCASTLE SBAGLIA IL RIGORE! E' Matt Ritchie che si presenta dagli undici metri, ma il suo penalty è da dimenticare: tentativo centrale, Pickford si fa trovare pronto e respinge!

32' - GOL DI RICHARLISON! L'EVERTON RADDOPPIA! I Toffees lavorano un buon pallone, che arriva in area a Richarlison con un po' di fortuna. Il tiro del brasiliano non dà scampo al portiere ed è 2-0!

41' - Imbucata per Perez, che da pochi metri calcia ma spara addosso al portiere.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

54' - Giallo per Kenny.

65' - GOL DEL NEWCASTLE! RONDON ACCORCIA LE DISTANZE! Ki va alla battuta di un angolo e pesca Rondon in area di rigore. L'attaccante colpisce al volo e supera l'incolpevole Pickford!

72' - Calvert-Lewin conclude a rete ma non inquadra lo specchio e calcia fuori a destra.

81' - GOL DEL NEWCASTLE! IL PAREGGIO D PEREZ! Conclusione di Almiron, ma Pickford respinge. Sulla ribattuta c'è Ayoze Perez, che ribadisce in rete e sigla il pari!

84' - SORPASSO COMPLETATO! IL NEWCASTLE PASSA ANCORA CON PEREZ! Dopo un calcio d'angolo è ancora Perez ad involarsi per primo sul pallone e batterlo a rete di prima intenzione con un buon tiro all'angolino!

17.53 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 2-1

16.00 - PARTITI!

10' - Arriva subito il primo giallo della partita: se lo becca Romeu.

17' - Kane decide di calciare forte dalla distanza ma il risultato è da dimenticare.

24' - Giallo per Valery.

26' - GOL DEL TOTTENHAM! A SEGNO KANE! Alli va al traversone e pesca il solito numero 10: Kane trova lo spazio giusto e batte l'estremo difensore avversario!

35' - Alli mette un filtrante nello spazio per un compagno sempre in agguato sulla linea del fuorigioco ma uno dei difensori alla fine riesce ad intercettare il pallone.

45' - Eriksen riceve palla appena fuori area e conclude mirando sotto la traversa. Gunn con grandi riflessi evita guai, buona parata.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

53' - Kane sguscia via a un paio di difensori in area e calcia sulla destra, Gunn intuisce in anticipo e riesce a sventare il pericolo.

64' - Long imbecca alla perfezione Redmond: conclusione di quest'ultimo, ma la sfera esce di un soffio a lato.

76' - GOL DI VALERY! PAREGGIO DEL SOUTHAMPTON! Armstrong imbecca alla perfezione Valery sul centrosinistra. L'esterno calcia e batte Lloris siglando il pareggio!

81' - SORPASSO SOUTHAMPTON! GOL DI WARD-PROWSE! Ward-Prowse va alla battuta di un calcio di punizione e ci prova a giro: gli va bene, tentativo perfetto e palla in fondo al sacco!

17.53 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.