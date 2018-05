LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Conte pareggia, successo d'oro Spurs

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

22.51 - Terminano tutti i match!

CHELSEA-HUDDERSFIELD 1-1

20.45 - PARTITI!

5' - Zappacosta scende sulla fascia e fa partire il traversone, ma la difesa ospite mette in angolo.

11' - Willian salta due uomini e arriva al tiro, ma spedisce a lato, non di molto.

14' - Sugli sviluppi di un corner Rudiger salta più in alto di tutti, ma la sua incornata finisce larga.

22' - Kanté prova a partire in solitaria, ma al limite dell'area viene fermato.

30' - Mooy scodella in area da calcio di punizione, ma la retroguardia di Conte allontana.

38' - Lancio lungo a cercare Mooy, che per liberarsi della marcatura commette fallo in attacco.

42' - Morata salta un uomo, arriva al limite ma sbaglia l'ultimo passaggio.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - RIPARTITI!

50' - GOL DI DEPOITRE! HUDDERSFIELD AVANTI A STAMFORD BRIDGE! Mooy mette al centro un pallone perfetto per Mooy, che si avventa sul traversone e spedisce la palla nel sacco!

57' - Willian va via sulla fascia, poi fa partire lo spiovente. Allontana la difesa.

62' - GOL DEL CHELSEA! MARCOS ALONSO SIGLA IL PARI! Palla per l'ex Fioretina, che con grande furbizia trova il gol del pareggio!

70' - Adesso giropalla del Chelsea, alla ricerca di spazi nella difesa avversaria. Pronto il forcing.

77' - Depoitre ha la palla e cerca di superare il suo diretto avversario. La sua corsa viene però interrotta da Lee Mason che vede un fallo in attacco.

84' - Christensen arriva su un cross e colpisce di testa, ma Lossl dice di no al difensore daenese con un'ottima parata.

85' - Giallo per Fabregas.

88' - Viene ammonito anche Lossl.

22.37 - FINE PARTITA!

LEICESTER-ARSENAL 3-1

20.45 - PARTITI!

4' - Qualche problema fisico per Maguire, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Per ora resta in campo.

10' - Ritmi bassi in quest'avvio: fase di studio del match.

14' - GOL DEL LEICESTER! A SEGNO IHEANACHO! Imbucata perfetta per l'ex Manchester City, che davanti al portiere è freddo e non sbaglia: 1-0!

15' - Espulso Mavropanos! Arsenal in dieci uomini!

21' - Mahrez calcia in area un cross davvero pericoloso ma i suoi compagni non riescono ad avere la meglio sulla difesa.

27' - Palla in profondità per Vardy, beccato in offside.

33' - Mahrez batte il calcio d'angolo, ma la difesa avversaria è pronta a spazzare la palla in sicurezza.

40' - Tentativo da calcio di punizione per il Leicester: ci prova Adrien Silva, ma Cech risponde presente.

45' - Qualche problema fisico per Adrien Silva, entra lo staff ma le sue condizioni non sembrano particolarmente preoccupanti.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - RIPARTITI!

49' - Diabaté in agguato sul limite dell'area controlla bene un bel passaggio e tira in porta. Il portiere si salva con una buona parata.

53' - GOL DELL'ARSENAL! AUBAMEYANG SIGLA IL PAREGGIO! Palla in area per l'ex Dortmund, che fa partire la conclusione ma trova la risposta del portiere. Sulla ribattuta c'è Aubameyang stesso, che ribadisce in rete!

59' - Mahrez batte un calcio d'angolo, ma si difende ancora bene la retroguardia di Wenger.

67' - Qualche problema fisico per Maitland-Niles, ma non sembra essere nulla di grave.

75' - Calcio di rigore per il Leicester! Fallo di Mkhitaryan, per l'arbitro nessun dubbio: penalty.

75' - Vengono ammoniti Xhaka e Holding.

76' - GOL DEL LEICESTER! VARDY DAL DISCHETTO NON SBAGLIA! Rigore imprendibile calciatore dall'attaccante inglese: palla all'incrocio, 2-1 Leicester!

80' - Giallo per Simpson.

85' - Viene ammonito anche Mahrez.

90' - IL LEICESTER CALA IL TRIS! GOL DI MAHREZ! Azione solitaria dell'algerino, che supera tutta la difesa, arriva in area e ha la lucidità per scaricare in rete!

22.37 - FINE PARTITA!

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 3-1

21.00 - PARTITI!

9' - Il City scalda i motori. Tiro al volo di Gundogan, provvidenziale il muro della difesa ospite.

17' - GOL DEL MANCHESTER CITY! A SEGNO DANILO! Sané imbecca Danilo in area, controllo dell'ex Real Madrid e tiro all'angolino: non dà scampo al portiere, 1-0!

21' - PAREGGIO DEL BRIGHTON! GOL DI ULLOA! Propper va al traversone e pesca in area Ulloa, che addomestica e calcia in rete: 1-1!

29' - La reazione del City nel tiro volante di Gabriel Jesus: la conclusione del brasiliano termina però fuori di poco.

35' - MANCHESTER CITY DI NUOVO IN VANTAGGIO! CI PENSA BERNARDO SILVA! Ancora un assist di Sané, che serve perfettamente Bernardo Silva. L'ex Monaco calcia all'angolino e non dà scampo a Ryan!

38' - Giallo per Duffy.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

52' - Sané prova ancora a far filtrare il pallone in area, ma si chiude bene la retroguardia ospite.

56' - Imbucata per Fernandinho, che calcia dall'interno dell'area ma trova la risposta di Ryan.

60' - Doppia occasione per il Brighton: Izquierdo sbatte su Bravo, poi Knockaert getta la ribattuta alta sopra la traversa.

72' - GOL DEL MANCHESTER CITY! FERNANDINHO CALA IL TRIS! Terzo assist su tre per Sané, che pesca Fernandinho in area: il brasiliano da buona posizione trafigge Ryan!

79' - Locadia mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

87' - Diaz riceve una palla d’oro in area, ma il suo tiro in porta è murato da un difensore.

22.51 - FINE PARTITA!

TOTTENHAM-NEWCASTLE 1-0

21.00 - PARTITI!

9' - Tottenham pericoloso. Eriksen batte dalla lunga distanza la punizione: il pallone indirizzato all'incrocio sinistro è stato respinto da una parata del portiere.

16' - Lancio a premiare lo scatto di Trippier, partito con un attimo d'anticipo: è fuorigioco.

26' - Si fa vedere il Newcastle. Ritchie batte un corner, Lascelles incorna ma il portiere è attento e respinge.

35' - Trippier parte ancora troppo presto: sfuma una buona azione per offside.

40' - Kane va vicino al gol: anticipa tutti sul cross al centro, ma il suo tentativo viene respinto.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

50' - GOL DI KANE! TOTTENHAM IN VANTAGGIO! Filtrante strepitoso per il bomber della Nazioanle, che davanti al portiere si conferma letale e spedisce nel sacco!

59' - Giallo per Dele Alli.

65' - Alli aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte sulla destra ma il portiere con un grandissimo intervento riesce a pararare.

73' - Giallo per Ritchie.

80' - Viene ammonito anche Diamé.

84' - Infortunio per Trippier, costretto a lasciare il campo: entra Alderweireld.

90' - Giallo per Lamela.

22.51 - FINE PARTITA!

20.15 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.10 - Chelsea-Huddersfield sarà valevole per il recupero della trentacinquesima giornata, mentre tutte le altre gare sono da registrare al trentunesimo turno.

20.00 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale dei match di recupero del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.