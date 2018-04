LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Kane-gol, Spurs ok. Benitez corsaro

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

Ecco i risultati del pomeriggio di Premier League:

Bournemouth-Crystal Palace 2-2

Brighton-Huddersfield 1-1

Leicester-Newcastle 1-2

Stoke City-Tottenham 1-2

Watford-Bunrley 1-2

West Bromwich-Swansea 1-1

17.55 - Terminano tutti i match!

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE 2-2

16.00 - PARTITI!

8' - Townsend crossa in area ma la difesa spazza via.

17' - Loftus-Cheek dal limite ci prova dopo aver raccolto un rimbalzo sul limite. Sbatte però contro il muro di casa.

27' - Fraser parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione: chiude la difesa.

35' - Van Aanholt calcia al volo dal limite ma il tentativo è ben murato da un difensore.

42' - Ritmi più bassi in questa fase di partita.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

47' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! SEGNA MILIVOJEVIC! Milivojevic va alla battuta di un calcio di punizione da poco oltre i venti metri: il suo tiro finisce nel sette senza dare scampo al portiere!

56' - Van Aanholt aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla destra. Begovic è attento però e in tuffo riesce a respingere.

65' - PAREGGIA IL BOURNEMOUTH! A SEGNO MOUSSET! Palla sul limite per Mousset, che va subito al tiro: il risultato è imprendibile per il portiere, è 1-1!

75' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! SEGNA ZAHA! Azione personale di Zaha, che salta due avversari e dal limite porta in vantaggio gli ospiti!

76' - Giallo per Gosling.

82' - Viene ammonito anche Francis.

90' - PAREGGIO DEL BOURNEMOUTH! CI PENSA KING! Fraser va alla battuta di un calcio d'angolo e scodella nel mucchio. Dopo un rimpallo, la sfera arriva a King, che risolve la mischia scaraventando in rete!

17.52 - FINE PARTITA!

BRIGHTON-HUDDERSFIELD 1-1

16.00 - PARTITI!

7' - Mounie aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte ma il portiere attento riesce a parare.

15' - Imbucata per Izquierdo, che si ritrova a tu per tu con il portiere. Il giocatore del Brighton non dà angolo e favorisce la parata di Lossl.

23' - Murray va via sulla fascia, poi va al cross ma non trova compagni.

30' - BRIGHTON IN VANTAGGIO! AUTOGOL DI LOSSL! Deviazione sfortunata del portiere dell'Huddersfield, che spedisce la palla nella sua porta su un tiro-cross!

34' - GOL DELL'HUDDERSFIELD! PAREGGIA MOUNIE! Errore della difesa del Brighton, che favorisce l'inserimento di Mounié. A tu per tu col portiere l'attaccante non sbaglia!

41' - Mooy scappa sulla corsia e mette un pallone insidioso al centro. La difesa del Brighton stavolta è attenta e spazza.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - March prova a involarsi ma un tocco di troppo gli fa perdere il pallone.

54' - Dunk svetta in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il suo colpo di testa finisce sul fondo.

61' - Giallo per Duffy.

67' - Cross al centro per Mounié, che impatta di testa ma spedisce alto sopra la traversa.

74' - Rosso diretto per Propper! Padroni di casa che finiranno la gara in dieci.

83' - Sugli sviluppi di un corner, Duffy salta più in alto di tutti ma di testa non inquadra lo specchio della porta.

17.52 - FINE PARTITA!

LEICESTER-NEWCASTLE 1-2

16.00 - PARTITI!

9' - Ritmi bassi in quest'avvio, ma è il Newcastle a fare inaspettatamente la partita.

18' - GOL DEL NEWCASTLE! SEGNA SHELVEY! Perez imbecca l'ex Liverpool in area. Shelvey va subito al tiro, trova una deviazione fortunata e beffa Schmeichel!

21' - Giallo per Maguire e Lascelles.

29' - Sfuma una potenziale buona occasione per il Newcastle. Palla in profondità per Gayle, che però viene beccato in offside.

40' - Qualche problema fisico per Iborra, che non sembra essere in grado di continuare: entra a controllare lo staff medico.

42' - Non ce la fa Iborra: al suo posto entra Choudhury.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Giallo per Gayle.

56' - Viene ammonito anche Ritchie.

65' - Ritmi bassi in questo secondo tempo. Poche emozioni e tanti errori a centrocampo da entrambi i lati.

76' - GOL DEL NEWCASTLE! SEGNA PEREZ! Palla al limite dell'area per Perez, che si gira, non ci pensa su due volte ed esplode un destro in lob che scavalca Schmeichel!

84' - IL LEICESTER ACCORCIA! GOL DI VARDY! Cross al centro, Okazaki allunga la traiettoria e la palla arriva a Vardy. Il bomber da ottima posizione non sbaglia!

17.52 - FINE PARTITA!

STOKE CITY-TOTTENHAM 1-2

16.00 - PARTITI!

8' - Diouf parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione: ottima la chiusura della difesa degli Spurs.

14' - Palla in area per Diouf, che calcia di prima intenzione ma spedisce alto sopra la traversa.

24' - Heung-Min Son va via in dribbling in zona centrale. Va poi alla conclusione, ma Butland riesce a respingere.

32' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Pieters.

40' - Shaqiri va via in dribbling in zona centrale, ma alla fine Sanchez riesce a chiudere.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - GOL DEL TOTTENHAM! VANTAGGIO DI ERIKSEN! Dele Alli imbecca Eriksen e lo mette davanti al portiere. A tu per tu, il danese infilza Butland all'angolino!

57' - PAREGGIA LO STOKE! CI PENSA DIOUF! Erroraccio di Lloris, che regala il pallone a Diouf. Da ottima posizione l'attaccante appoggia in scioltezza nel sacco!

63' TOTTENHAM DI NUOVO AVANTI! A SEGNO KANE! Eriksen stavolta è l'assist-man: batte un calcio di punizione e pesca Kane in area. Il bomber inglese di testa è spietato e scaraventa in rete!

72' - Giallo per GLen Johnson.

79' - Viene ammonito anche Aurier.

83' - Shaqiri parte da un calcio d'angolo dal limite dell'area: la sfera finisce alta di un soffio.

17.54 - FINE PARTITA!

WATFORD-BURNLEY 1-2

16.00 - PARTITI!

10' - Cross al centro per Deeney, che salta più in alto di tutti e incorna. La sfera finisce però a lato.

17' - Imbucata in area per Pereyra, che controlla bene. L'ex Juve va poi al tiro, ma Pope respinge.

33' - Giallo per N'Koudou.

41' - Holebas la mette in mezzo all'area ma i difensori allontanano il pericolo.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Giallo per Brunt.

56' - Viene ammonito anche Doucouré.

61' - GOL DEL WATFORD! VANTAGGIO DI PEREYRA! Sugli sviluppi di una punizione, la palla dopo un rimpallo finisce sui piedi di Pereyra. Da ottima posizione l'ex Juve spinge nel sacco!

68' - Holebas effettua un cross dal calcio d’angolo ma Nick Pope legge bene la traiettoria del pallone e lo agguanta.

71' - GOL DEL BURNLEY! PAREGGIA VOKES! Pallone che dopo una serie di rimpalli finisce sui piedi Vokes, che batte il portiere nell'angolino basso!

74' - ANCORA GOL DEL BURNLEY! A SEGNO CORK! Ottimo pallone servito da parte di Wood e Cork è libero di piazzare la palla in rete!

82' - Cork cerca la doppietta: si libera in area e di testa indirizza sulla destra ma il portiere è reattivo e para bene.

17.53 - FINE PARTITA!

WEST BROMWICH-SWANSEA 1-1

16.00 - PARTITI!

12' - Prima palla gol per il Wba. Brunt raccoglie un passaggio basso e senza alcuna esitazione tira una staffilata di prima sotto la traversa. Fabianski però ci arriva con un grande intervento.

20' - Sugli sviluppi di una punizione per lo Swansea, la palla viene scodellata al centro ma Karnezis esce e fa sua la sfera.

30' - Lancio lungo a cercare Olsson, beccato però in posizione irregolare.

40' - Ayew spreca una buona occasione. Cross per lui, che controlla e calcia, non centrando però lo specchio della porta.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - GOL DEL WEST BROMWICH! A SEGNO RODRIGUEZ! Rondon mette un pallone perfetto in area per Rodriguez, che è molto lesto a lanciarsi su di esso e ribadirlo in rete!

56' - Giallo per Clucas.

65' - Palla in profondità per McClean, beccato però in posizione irregolare.

75' - PAREGGIO DELLO SWANSEA! A SEGNO ABRAHAM! Clucas va alla battuta di un calcio d'angolo e in area trova Abraham, che di testa spedisce nel sacco!

88' - Giallo per Philips.

17.54 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

