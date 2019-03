LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Man City di misura, United al fotofinish

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.55 - Terminano tutti i match!

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 0-1

16.00 - PARTITI!

12' - Palla in profondità per Aguero, beccato però in posizione irregolare.

20' - De Bruyne imbecca Bernardo Silva, la cui conclusione non trova però la porta: conclusione a lato.

30' - Bernardo Silva cerca un proprio compagno con un passaggio tagliato all'interno dell'area ma uno dei difensori reagisce alla grande e intercetta il pallone.

42' - Conclusione di Sterling dalla distanza: l'inglese vede il portiere leggermente fuori e ci prova, spedendo però fuori dallo specchio.

16.51 - FINE PRIMO TEMPO!

17.05 - RIPARTITI!

55' - GOL DEL MANCHESTER CITY! A SEGNO MAHREZ! David Silva si inventa un passaggio per Mahrez, mettendolo da solo davanti al portiere. L'ex Leicester batte Boruc con una rasoiata all'angolino e sigla l'1-0!

65' - Giallo per Otamendi.

72' - Aguero aggancia il pallone e solo davanti al portiere lascia partire il tiro: Boruc è attento però e in tuffo riesce a respingere.

82' - Traversa Manchester City! Aguero riceve e calcia da fuori area, ma la sua sassata sbatte sul legno.

17.55 - FINE PARTITA!

BRIGHTON-HUDDERSFIELD 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Ahearne-Grant porta palla, poi imbuca in area. Si frappone però Ryan che interrompe la manovra.

18' - Qualche problemino fisico per Hogg, ma non sembra nulla di grave.

28' - Murray mette in area un pallone fantastico ma uno dei difensori riesce ad intervenire all'ultimo istante.

39' - Traversa Brighton! Jahanbakhsh prova a soprendere il portiere accelerando i tempi della giocata e calciando in porta. Buon tentativo che però viene respinto dal legno.

46' - Giallo per Murray.

16.51 - FINE PRIMO TEMPO!

17.05 - RIPARTITI!

54' - Lancio a cercare Knockaert, beccato però in posizione irregolare.

63' - Vengono ammoniti Mooy e Mounie.

71' - Duffy svetta su calcio d'angolo, ma manca la potenza e la palla finisce sul fondo.

79' - GOL DEL BRIGHTON! A SEGNO ANDONE! Knockaert va via sulla fascia e mette al centro. In area svetta Andone: colpo di testa dell'attaccante rumeno, Lossl non ci arriva ed è 1-0!

83' - Andone cerca uno dei compagni con un passaggio interessante dal limite ma la difesa riesce a spazzare via.

17.55 - FINE PARTITA!

BURNLEY-CRYSTAL PALACE 1-3

16.00 - PARTITI!

11'- McNeil batte un calcio di punizione da media distanza, ma la sua conclusione è da dimenticare.

16' - VANTAGGIO CRYSTAL PALACE! AUTORETE DI BARDSLEY! Sfortunato autogol del giocatore del Burnley, che spedisce la palla nella sua porta involontariamente e sigla il vantaggio degli ospiti!

24' - Bardsley crossa in area dalla linea di fondo ma non calcia come voleva ed il pericolo viene scongiurato dalla difesa.

39' - Giallo per Ben Mee.

16.51 - FINE PRIMO TEMPO!

17.05 - RIPARTITI!

48' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! BATSHUAYI RADDOPPIA! Wan-Bissaka pesca Batshuayi all'interno dell'area di rigore e l'ex Chelsea, a tu per tu col portiere, non sbaglia: 2-0 Crystal Palace!

58' - Milivojevic scende sulla corsia e va al traversone, ma la difesa libera l'area di rigore.

64' - Westwood mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

71' - Milivojevic e Meyer vengono ammoniti.

76' - TRIS DEL CRYSTAL PALACE! GOL DI ZAHA! Bella azione personale dell'attaccante del Palace, che arriva in area e calcia potente, facendo secco Heaton: 3-0!

90' - GOL DEL BURNLEY! BARNES ACCORCIA! Cross perfetto per Barnes, che uno contro uno col portiere impatta la sfera di testa e lo batte!

17.55 - FINE PARTITA!

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 3-2

16.00 - PARTITI!

13' - Young fa un cambio di campo, ma non c’è nessuno a raccogliere la palla e finalizzare.

22' - Austin tenta di mandare in mezzo un traversone ma la difesa lavora bene ed intercetta.

26' - GOL DEL SOUTHAMPTON! VALERY SIGLA IL VANTAGGIO! L'esterno dei Saints esplode un siluro dal limite dell'area che non dà scampo al portiere: palla all'incrocio, 0-1 a Old Trafford!

39' - Giallo per Bertrand.

45' - Valery porta palla, poi sventaglia dall'altro lato. Nessun compagno però riesce ad arrivare sul pallone.

16.51 - FINE PRIMO TEMPO!

17.05 - RIPARTITI!

54' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! ANDREAS PEREIRA PAREGGIA I CONTI! Gran conclusione del centrocampista dei Red Devils: la sfera finisce all'incrocio di destra, senza dare alcuna possibilità all'estremo difensore!

59' - IL MANCHESTER UNITED LA RIBALTA! GOL DI LUKAKU! Pereira stavolta veste i panni dell'assist-man e appoggia il pallone a Lukaku in profondità. Il belga davanti al portiere non sbaglia e lo batte con un tiro all'angolino!

70' - Sventagliata di Young, che va dall'altro lato ma non trova compagni di squadra.

75' - GOL DEL SOUTHAMPTON! WARD-PROWSE RIPRENDE LO UNITED! Ward-Prowse va alla battuta di un calcio di punizione, colpisce divinamente il pallone e lo manda all'incrocio, scavalcando la barriera: 2-2 a Old Trafford!

88' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! IL VANTAGGIO DI LUKAKU! Doppietta del bomber belga, che davanti all'estremo difensore prende la mira e infila la sfera sul secondo palo: 3-2, che partita!

94' - Calcio di rigore per il Manchester United!

95' - POGBA SBAGLIA IL PENALTY! Tentativo centrale del francese: il portiere intuisce e respinge!

97' - Giallo per Pogba.

17.55 - FINE PARTITA!

WOLVERHAMPTON-CARDIFF CITY 2-0

16.00 - PARTITI!

10' - Zohore stacca imperioso per raggiungere un cross morbido in area. Uno degli vversari però è ben piazzato e col suo intervento determinante sventa la minaccia.

16' - GOL DEL WOLVERHAMPTON! A SEGNO DIOGO JOTA! Raul Jimenez vede Diogo Jota e lo pesca con un ottimo suggerimento. Si coordina velocemente l'ex Porto, che batte il portiere mandando il pallone all'incrocio!

18' - RADDOPPIO WOLVERHAMPTON! GOL DI RAUL JIMENEZ! Ruoli invertiti: stavolta è Diogo Jota ad imbeccare Raul Jimenez, confezionando un cioccolatino. Tap-in vincente a porta sguarnita, subito 2-0!

29' - Gibbs-White mette in mezzo un cross davvero invitante, Etheridge però fa sua la sfera.

37' - Bennett viene ammonito da Marriner.

45' - Qualche problemino fisico per Bamba, che non sembra essere in grado di continuare. E infatti a breve sarà sostituito da Manga.

16.51 - FINE PRIMO TEMPO!

17.05 - RIPARTITI!

53' - Traoré va al tiro da fuori area, ma spedisce il pallone largo.

61' - I ritmi in questa fase di partita sono bassi.

65' - Giallo per Peltier.

77' - Raul Jimenez aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro verso il centro. Etheridge è attento e respinge.

88' - Morrison si libera del suo difensore e arriva ad impattare il cross, il suo colpo di testa termina dritto tra le braccia del portiere.

17.55 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

