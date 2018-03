LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Mou ok, gli ex Inter trascinano il West Ham

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

BRIGHTON-LEICESTER 0-2

16.00 - PARTITI!

8' - Locadia conclude di prima intenzione da due passi. Il tiro però è pessimo ed esce largo sulla sinistra.

14' - Giallo per Morgan.

23' - Intervento in ritardo di Ndidi che si becca l'ammonizione.

30' - Traversone tentato da Izquierdo che però non trova nessun compagno in area.

38' - Occasione per Murray, che si libera per il tiro ma non riesce ad inquadrare lo specchio di porta.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

49' - Conclusione al volo di Bong che non trova però lo specchio della porta.

58' - Gross tenta l'azione solitaria, ma viene murato bene dalla retroguardia avversaria.

66' - Duro intervento da parte di Kayal che si becca l'ammonizione.

77' - Calcio di rigore fallito da Murray! Pallone che viene respinto benissimo da Schmeichel!

83' - GOL DEL LEICESTER! SEGNA IBORRA! Palla scodellata in area da Chilwell e colpo di testa perfetto di Iborra che porta in vantaggio gli ospiti!

88' - Doppia ammonizione per Ndidi, per l'arbitro è quindi espulsione!

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

90' - GOL DEL LEICESTER! SEGNA VARDY! Pallone servito perfettamente da Gray per Vardy che tutto solo in area non sbaglia!

17.55 - FINE PARTITA!

MANCHESTER UNITED-SWANSEA 2-0

16.00 - PARTITI!

5' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! A SEGNO LUKAKU! Sanchez imbecca Lukaku, che va subito al tiro e batte il portiere portando immediatamente avanti Mourinho!

15' - Occasione per Lingard, che riceve un pallone preciso ma spedisce la palla oltre il palo sinistro.

20' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! A SEGNO SANCHEZ! Pallone preciso ricevuto in area di rigore da Sanchez, che a tu per tu col portiere non può sbagliare e raddoppiare per i suoi!

30' - Ancora un'occasione per Lingard, che viene servito molto bene al limite dell'area ma la sua conclusione non inquadra lo specchio di porta.

41' - Ci prova sempre Lingard, anche stavolta la sua conclusione viene murata.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

52' - Rimane a terra Clucas che ha subito un duro colpo.

57' - Ottima azione da parte di Mata, che aggancia il pallone ma lo spedisce sopra la traversa.

65' - Calcio d'angolo battuto da Carroll ma non trova nessun compagno di squadra.

76' - Lingard lascia il campo di gioco, al suo posto Herrera.

85' - Lo United gestisce il risultato con molta tranquillità.

90' - Ci saranno 2 minuti di recupero

17.55 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-HUDDERSFIELD 1-0

16.00 - PARTITI!

8' - Doppio giallo subito in apertura: ammoniti Lascelles e Mooy.

17' - Grande occasione per Ritchie, che riceve palla in area ma spedisce il pallone alla destra del portiere.

29' - Conclusione velenosa di Gayle, che calcia rapidamente in porta ma la palla esce di poco sulla sinistra.

35' - Ancora Gayle che spreca un'occasione, trovando spazio per il tiro che però si perde sopra la traversa.

43' - Duro intervento da parte di Ritchie, che viene graziato dal direttore di gara.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

52' - Rimane a terra Kachunga, che però dovrebbe essere in grado di proseguire.

60' - Occasione per Quaner, che carica la conclusione ma spedisce la sfera di poco a lato.

67' - Colpo di testa di Zanka, ma la ua conclusione viene bloccata.

80' - GOL DEL NEWCASTLE! A SEGNO PEREZ! Pallone perfetto servito da Kenedy e sfera che termina in rete per il vantaggio dei padroni di casa!

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

17.55 - FINE PARTITA!

WATFORD-BOURNEMOUTH 2-2

16.00 - PARTITI!

6' - Ake si libera per il tiro sul limite e va alla conclusione completamente da dimenticare.

13' - GOL DEL WATFORD! A SEGNO KIKO! calcio d'angolo battuto da Holebas, Kiko si fa trovare pronto e porta in vantaggio i padroni di casa!

28' - Doucoure riceve un buon pallone e tenta la conclusione, che viene però ribattuta in calcio d'angolo.

40' - Impatta bene di testa Cook dal calcio d'angolo, ma la conclusione viene bloccata dal portiere avversario.

44' - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO KING! Calcio di rigore trasformato perfettamente e parità ristabilita!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

50' - GOL DEL WATFORD! A SEGNO PEREYRA! Grande conclusione rasoterra dell'ex Juve, e padroni di casa nuovamente in vantaggio!

58' - Ammonizione per Prodl.

68' - Lascia il campo di gioco Ibe, al suo posto Defoe.

79' - Punizione scodellata in area da Cook, ma il portiere è attento ed esce a bloccare il pallone.

84' - Ottimo angolo battuto da Holebas, la difesa è attenta e sventa il pericolo.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

90' - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO DEFOE! Pallone prolungato di testa da parte di Ake per Defoe che è libero di battere a rete e agguantare il pareggio in extremis!

17.55 - FINE PARTITA!

WEST BROMWICH-BURNLEY 1-2

16.00 - PARTITI!

7' - Lennon prova a cercare compagni in area ma la sua iniziativa viene prontamente stoppata.

18' - Ottimo intervento di Foster, che con una gran parata tiene il risultato stabile.

22' - GOL DEL BURNLEY! A SEGNO BARNES! Traversone perfetto di Lennon per Barnes, che con una bellissima acrobazia porta in vantaggio gli ospiti!

32' - Colpo di testa ben indirizzato di Wood, ma la palla termina sul fondo di un soffio.

45' - Ancora una conclusione di testa da parte di Rondon, che mette a dura prova il portiere avversario che riesce a respingere il pallone.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

50' - Traversone morbido di Brunt, che però è impreciso e non trova nessun compagno.

60' - Rodriguez lascia partire la conclusione dal limite, ma la palla termina lontano dallo specchio.

70' - Conclusione dalla media distanza di Barnes, pallone che esce altissimo.

75' - GOL DEL BURNLEY! A SEGNO WOOD! Molto abile a battere il portiere e Burnley che sigla addirittura il doppio vantaggio!

85' - GOL DEL WEST BROM! A SEGNO RONDON! Conclusione perfetta di Rondon, che accorcia le distanze per i padroni di casa!

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

17.55 - FINE PARTITA!

WEST HAM-SOUTHAMPTON 3-0

16.00 - PARTITI!

9'- Antonio rimane a terra dopo un duro intervento, sarà costretto ad uscire.

13' - GOL DEL WEST HAM! SEGNA JOAO MARIO! Palla ricevuta da Noble e tiro molto potente dalla distanza, che sbatte prima sulla traversa e poi si insacca!

17' - GOL DEL WEST HAM! SEGNA ARNAUTOVIC! Un rimbalzo favorisce l'ex Inter, che tiene la palla bassa e con un gran tiro basso batte il portiere avversario!

32' - Arnautovic non riesce a ricevere il pallone in area di rigore, occasione sprecata.

45' - GOL DEL WEST HAM! SEGNA ARNAUTOVIC! Gol stupendo di Marko Arnautovic, che sigla la doppietta personale e chiue virtualmente il match!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

48' - Angolo battuto da Bertrand, ma nessun compagno riesce ad approfittarne.

55' - Cartellino giallo per Lemina.

63' - Occasione per Arnautovic, che calcia smarcato e manca la tripletta personale per un soffio!

72' - Ottima palla in area di Austin, ma nessuno dei compagni riesce ad intervenire sulla sfera.

81' - Duro intervento di Tadic, giallo per lui.

90' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

17.55 - FINE PARTITA!

