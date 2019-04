LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: poker Leicester, cade Benitez

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

BOURNEMOUTH-BURNLEY 1-3

16.00 - PARTITI!

4' - BOURNEMOUTH SUBITO AVANTI! A SEGNO AKE! Sugli sviluppi di un calcio di punizione la sfera viene scodellata al centro, dove c'è Ake: la sua incornata diretta all'angolino s'insacca, 1-0 immediato dei padroni di casa!

18' - PAREGGIA IL BURNLEY! SEGNA WOOD! Calcio dì'angolo in favore degli ospiti: spiovente al centro e deviazione vincente di Wood, che di testa pareggia i conti!

20' - SORPASSO BURNLEY! CI PENSA WESTWOOD! Al posto giusto al momento giusto: Westwood araccogliere un pallone in area, spedisce il pallone sull'angolo di destra e in due minuti cambia la partita!

27' - Brook salta più in alto di tutti e impatta bene il pallone su un cross proveniente dalla fascia, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

36' - Vengono ammoniti Hendrick e Barnes.

40' - Palla in profondità per Westwood, ma la sua posizione di partenza è irregolare.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Punizione dalla media distanza per Burnley, il pallone viene messo in mezzo ma è intercettato da uno dei difensori.

56' - TRIS BURNLEY! A SEGNO BARNES! Stavolta Wood veste i panni dell'assist-man e imbecca Barnes, che davanti al portiere è freddo e lo batte incrociando la conclusione!

67' - Barnes pesca sul limite Wood che conclude verso la porta senza trovare il gol. Palla fuori di pochissimo sulla destra.

78' - Giallo per Mee.

89' - Il Bournemouth attacca con le ultime energie, ma Fraser spreca una buona occasione: davanti al portiere gli spara addosso, si resta sul 3-1 per gli ospiti.

17.52 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-LEICESTER 1-4

16.00 - PARTITI!

9' - Lowe prova a imbeccare Hogg ma dosa male il suo passaggio e l’occasione sfuma.

17' - Giallo per Hogg.

25' - GOL DEL LEICESTER! VANTAGGIO DI TIELEMANS! Maddison va alla battuta di un corner e scodella al centro. Dopo un rimpallo la sfera arriva a Tielemans, che esplode la conclusione e non dà scampo ad Hamer!

34' - Pritchard lascia partire il tiro ma manca un po' di precisione e finisce fuori largo sulla destra.

40' - Giallo per Stankovic.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

49' - GOL DI VARDY! RADDOPPIA IL LEICESTER! Ricardo Pereira imbecca alla perfezione Vardy, che controlla e batte l'estremo difensore da distanza ravvicinata!

51' - Calcio di rigore per l'Huddersfield!

52' - GOL DELL'HUDDERSFIELD! A SEGNO MOOY! Rigore di potenza e centrale di Mooy, incaricatosi della battuta: il portiere sceglie un angolo e viene beffato!

62' - Adesso il Leicester prova ad abbassare i ritmi della partita.

71' - Azione in solitaria di Mounié, che va via in mezzo a due, arriva davanti a Schmeichel ma si fa ipotizzare e gli spara addosso.

76' - Lancio in profondità per Vardy, beccato però in offside.

79' - TRIS LEICESTER! MADDISON GONFIA LA RETE! Tiratore di calci piazzati, il suo marchio di fabbrica: Maddison ha il piede caldo, batte la punizione e con una gran conclusione batte l'estremo difensore!

83' - CALCIO DI RIGORE PER IL LEICESTER!

84' - POKER LEICESTER! VARDY TRASFORMA IL RIGORE! Il bomber del Leicester sceglie l'angolo alla destra e calcia preciso, vicino al palo, senza dare scampo al portiere: è 4-1!

17.50 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE 0-1

16.00 - PARTITI!

8' - Van Aanholt scatta in profondità, ma con un attimo d'anticipo: si alza la bandierina, è fuorigioco.

18' - Gran parata di Guaita su un tiro da distanza ravvicinata di Ritchie: il portiere del Palace strozza in gola l'urlo di gioia a tutto il pubblico di casa.

27' - Zaha non riesce a crossare in area con sufficiente precisione e manda direttamente dall'altro lato, nella zona di nessuno.

36' - Qualche problemino fisico per Batshuayi, ma non pare essere nulla di grave.

42' - Wan-Bissaka crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Perez spreca una grande occasione all'interno dell'area piccola. La palla termina alta oltre la traversa.

62' - Qualche problemino fisico per Lejeune, ma non pare nulla di grave.

71' - Punizione dalla distanza: Ritchie se ne incarica e mette al centro, ma la difesa fa buona guardia.

80' - CALCIO DI RIGORE PER IL CRYSTAL PALACE!

81' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! A SEGNO MILIVOJEVIC! Calcio di rigore per Palace, se ne incarica Milivojevic: è freddo dagli undici metri e spedisce alle spalle del portiere!

87' - Yedlin mette in mezzo un cross davvero invitante, Guaita la fa sua però anticipando tutti.

17.54 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentatreesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.