LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: poker Liverpool, Bournemouth corsaro

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

17.52 - Terminano tutti i match!

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Wolverhampton in attacco. Raul Jimenez non riesce a chiudere il passaggio in area. L'azione sfuma.

20' - Ruben Neves gira la palla a Raul Jimenez che non riesce a calciare con decisione all'interno dell'area: occasione sprecata.

31' - Conclusione da fuori di March da dimenticare: il tentativo del Brighton non impensierisce Rui Patricio.

41' - Match va alla battuta di un corner e pesca Duffy in area. La sua incornata in alto è potente ma non precisa, la sfera si spegne sul fondo.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI

48' - GOL DI MURRAY! VANTAGGIO BRIGHTON! Filtrante in area per Murray, che si ritrova a tu per tu col portiere e lo buca all'angolino sinistro: è 1-0!

55' - Giallo per Kayal.

69' - I ritmi in questa partita adesso si stanno facendo bassi. In questa ripresa, dopo la rete di Taylor, neanche un tiro un porta, né da un lato né dall'altro.

78' - Ruben Neves ad un passo dal gol: dopo un corner battuto da Cavaleiro e messo fuori, la sfera arriva al portoghese. Il giovane talento lusitano scarica la conclusione verso l'angolino, ma trova la risposta del portiere.

84' - Cavaleiro prova a passare il pallone ad un proprio compagno con un cross ma la difesa riesce a liberare l'area.

17.51 - FINE PARTITA!

FULHAM-BOURNEMOUTH 0-3

16.00 - PARTITI!

12' - Calcio di rigore per il Bournemouth! Fallo di Mensah e per l'arbitro nessun dubbio: penalty.

14' - GOL DI WILSON! BOURNEMOUTH IN VANTAGGIO! Wilson va dagli undici metri e ci mette il massimo della freddezza: palla all'angolino di sinistra per l'1-0!

18' - Giallo per Kamara.

27' - Mitrovic viene fuori area a prendere il pallone, controlla e illumina la scena con un lancio verso Schurrle. Quest'ultimo però manca l'aggancio.

36' - Mensah mette al centro dopo una bella galopatta, ma la difesa del Fulham si chiude bene.

42' - Fraser va alla battuta di una punizione: palla scodellata al centro, ma la difesa chiude tutto.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Giallo per McDonald.

58' - Francis aggancia un pallone vicino al limite, prende la mira e calcia. Il tiro verso il sette di sinistra trova la riposta dell'attento Sergio Rico.

72' - GOL DI BROOKS! RADDOPPIO BOURNEMOUTH! Gran filtrante in area per Brooks, che dai dieci metri prende la mira e fa secco il portiere: 2-0 Bournemouth!

73' - Espulso McDonald! Fulham in dieci uomini!

75' - Giallo per Cook.

85' - GOL DI WILSON! TRIS BOURNEMOUTH! Fraser va alla battuta di un calcio di punizione e fa partire il traversone. In area si fa trovare pronto Wilson, che esplode il destro e trafigge l'estremo difensore!

17.51 - FINE PARTITA!

LIVERPOOL-CARDIFF 4-1

16.00 - PARTITI!

9' - GOL DEL LIVERPOOL! SALAH SIGLA IL VANTAGGIO! E' prima Wijnaldum ad andare vicino al gol, ma il suo tiro viene deviato da un difensore. Il rimpallo favorisce Salah, che si ritrova la sfera sui piedi e la ribadisce in fondo al sacco!

17' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Kamara.

27' - Palla in profondità per Arnold, inseritosi nello spazio in area. Il suo tiro termina a lato, non di molto.

36' - Lallana si fa spazio e tira dalla distanza dopo un bel dribbling: intervento provvidenziale del difensore che fa muro.

43' - Sugli sviluppi di un corner svetta van Dijk che però arriva solo a sfiorare la sfera.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Lancio in profondità per Morrison, beccato però in posizione irregolare.

62' - Moreno ha provato un filtrante in area ma il passaggio è stato fermato. Il Liverpool però spinge ancora sull'acceleratore.

66' - GOL DI MANE'! RADDOPPIO LIVERPOOL! Pallone vagante all'interno dell'area del Cardiff. Mané è il più lesto, si fionda su di esso e lo spinge in fondo al sacco!

72' - Alexander-Arnold va via sulla fascia e arriva al cross: la difesa però è attenta e spazza via.

77' - GOL DI PATERSON! ACCORCIA IL CARDIFF! Contropiede ospite finalizzato alla perfezione da Paterson: quest'ultimo lascia partire una sassata dalla distanza e non dà scampo ad Alisson!

84' - TRIS LIVERPOOL! GOL DI SHAQIRI! Imbucata in area per l'ex Inter, che controlla e incrocia il suo rasoterra. Palla all'angolino, è 3-1!

87' - DOPPIETTA DI MANE'! POKER LIVERPOOL! Salah vede l'inserimento di Sané in area e lo premia. Rasoiata dell'esterno senegalese, che spedisce in rete e sigla il 4-1!

17.51 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE 0-0

16.00 - PARTITI!

8' - Austin calcia forte dal limite. La palla vola verso l'angolino basso di sinistra ma Dubravka dice di no.

17' - Yedlin mette in mezzo con un lancio lungo ma McCarthy raccoglie senza problemi.

24' - Qualche problemino fisico per Yedlin, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

33' - Buona sgroppata di Lemina sulla corsia destra. Il suo cross è preda di Dubravka.

41' - Southampton pericoloso e ancora Lemina protagonista. Riceve in area e scarica il destro, senza però riuscire a dare forza a sufficienza: blocca Dubravka.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Ings riceve in area: buon controllo, poi subito il tiro. Difensore provvidenziale nella deviazione.

60' - Problemino fisico per Austin, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

72' - Lemina indirizza la palla in area in direzione di Yoshinori Muto, ma quest'ultimo non riesce ad arrivarci.

17.51 - FINE PARTITA!

WATFORD-HUDDERSFIELD 3-0

16.00 - PARTITI!

10' - GOL DEL WATFORD! VANTAGGIO SIGLATO DA PEREYRA! L'ex Juventus si mette in proprio e va via palla al piede. Arriva fino all'interno dell'area e fa partire una conclusione che non dà scampo a Lossl!

19' - RADDOPPIO WATFORD! GOL DI DEULOFEU! Palla in area per l'ex Milan, agile e bravo a sfruttare la sua tecnica: colpisce il pallone perfettamente e batte il portiere!

35' - Arriva il primo cartellino giallo della partita: se lo becca Billing.

42' - Avanzata verticale di Success, che prova a superare tutta la difesa dell'Huddersfield ma, giunto al limite dell'area, viene contrastato.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Deulofeu semina ancora il panico nella difesa avversaria con la sua cavalcata. L'ex Milan viene fermato però al limite dell'area.

62' - Hughes avanza palla al piede ed incrocia il destro, ma Lossl è attento e dice di no.

70' - Giallo per Masina.

80' - GOL DI SUCCESS! TRIS DEL WATFORD! Kiko riceve sulla fascia e fa partire uno spiovente. Success trova lo spazio per inserirsi e arriva sul pallone, mandando in fondo al sacco!

17.51 - FINE PARTITA!

15.40 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.30 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della decima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.