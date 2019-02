Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

22.52 - Terminano tutti i match!

ARSENAL-BOURNEMOUTH 5-1

20.45 - PARTITI!

4' - GOL DELL'ARSENAL! LA SBLOCCA SUBITO OZIL! Imbucata in area per il tedesco, che si gira e spara in rete. Bastano meno di quattro minuti ai Gunners per portarsi in vantaggio!

16' - Cross al centro per King, che impatta di testa ma non inquadra lo specchio della porta: palla alta sopra la traversa.

27' - RADDOPPIO ARSENAL! GOL DI MKHITARYAN! Stavolta Ozil veste i panni dell'assist-man e rifinisce per l'ex Borussia Dortmund, che da due passi scarta il cioccolatino e accarezza la rete!

30' - ACCORCIA IL BOURNEMOUTH! LA RETE DI MOUSSET! Erroraccio della retroguardia di Emery, che regala la sfera a Mousset. Lys ringrazia, resta freddo e punisce i Gunners!

39' - Jenkinson non riesce a chiudere il passaggio in area. L'azione sfuma.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - RIPARTITI!

47' - GOL DELL'ARSENAL! KOSCIELNY CALA IL TRIS! Mkhitaryan imbecca Koscienly in area. Il francese manda il pallone a dare prima un bacio al palo, poi in rete: 3-1 per i Gunners!

59' - POKER DELL'ARSENAL! GOL DI AUBAMEYANG! L'ex Milan si mette in proprio, arriva in area di rigore e davanti a Boruc non sbaglia: conclusione vincente per il 4-1!

69' - Imbucata sui sedici metri per King, che controlla e calcia. Attento Leno, che dice di no.

78' - GOL DELL'ARSENAL! CINQUINA DI LACAZETTE! Il francese va a segno direttamente da calcio di punizione: tentativo ben angolato sulla sinistra e palla in fondo al sacco!

84' - Lancio in profondità per Lacazette, beccato però in posizione irregolare.

22.37 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-FULHAM 2-0

20.45 - PARTITI!

10' - Zambo Anguissa cerca un suo compagno di squadra con un cambio gioco ma il tentativo non va a buon fine.

23' - GOL DEL SOUTHAMPTON! A SEGNO ROMEU! Dopo un calcio d'angolo per i padroni di casa, la sfera arriva fuori area a Romeu. Siluro da fuori, Sergio Rico non è perfetto e la sfera finisce all'angolino!

33' - Conclusione di Hojbjerg dal limite termina largo davvero di poco sulla sinistra.

41' - RADDOPPIO SOUTHAMPTON! GOL DI WARD-PROWSE! Redmond calcia dal limite, ma il portiere dice di no. Sulla ribattuta c'è Ward-Prowse, che ribadisce in fondo al sacco!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - RIPARTITI!

54' - Passaggio tutto campo di Zambo Anguissa che manca un po' di precisione e gli avversari ringraziano.

63' - Giallo per McDonald.

74' - Long cerca un compagno con un passaggio morbido, la difesa però intercetta.

81' - Ritmi bassi in questo finale. Partita intorpidita dal doppio vantaggio e la conseguente gestione del Southampton.

22.37 - FINE PARTITA!

CHELSEA-TOTTENHAM 2-0

21.00 - PARTITI!

7' - Palo Chelsea! Lampo di Higuain. Dopo un pallone centrale di Azpilicueta, Higuain si fionda su di esso e lo manda sul legno.

20' - Gran tiro del solito Higuain, che stavolta il palo lo sfiora soltanto: ancora pericoloso il Pipita.

31' - Son raccoglie un passaggio arrivato dalla fascia, alza la testa e decide di tirare dal limite. Il pallone viene però fermato da uno dei difensori.

40' - Kanté riceve al limite dell'area, non trova spazi e decide di calciare: palla alle stelle.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

52' - Pedro crossa in area ma il pallone viene allontanato di testa dalla difesa.

54' - Higuain aveva gonfiato la rete, ma si era alzata la bandierina: ravvisato il fuorigioco dell'ex Milan.

57' - GOL DEL CHELSEA! A SEGNO PEDRO! Passa la formazione di Sarri grazie ad una bella azione personale di Pedro: percussione e tiro all'angolino basso, senza lasciare scampo a Lloris!

68' - Trippier batte un corner e pesca Alderweireld in area. Colpo di testa del belga, che però non inquadra lo specchio della porta.

74' - Willian crossa bene in area ma uno dei difensori avversari riesce a riconquistare palla.

85' - RADDOPPIO CHELSEA! AUTOGOL DI TRIPPIER! Sfortunato il terzino del Tottenham, che devia un pallone in area e lo manda direttamente nella sua porta.

22.52 - FINE PARTITA!

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED 1-3

21.00 - PARTITI!

11' - Bell'azione del Palace. A finalizzare c'è Townsend, che però alza troppo la traiettoria e spara sopra la traversa.

22' - Shaw mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

32' - Sugli sviluppi di un corner battuto da Shaw la palla scavalca tutti e nessun calciatore dello United riesce ad impattarla.

33' - GOL DEL MANCHESTER UNITED! A SEGNO LUKAKU! Palla al limite dell'area per il belga, che addomestica alla grande, mira all'angolino e spara una conclusione che non dà scampo al portiere!

42' - Giallo per Kelly.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

53' - RADDOPPIO DEL MANCHESTER UNITED! ANCORA LUKAKU A SEGNO! Transizione dei Red Devils. Lukaku aggancia un passaggio al limite e spara in rete all'angolo di sinistra!

61' - Cross al centro per Zaha, che incorna il pallone ma spedisce lontano dal palo.

66' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! WARD ACCORCIA LE DISTANZE! Il Palace lavora un buon pallone. Imbeccata al centro per Ward, che stacca in alto e di testa manda la sfera in rete!

77' - Townsend calcia di potenza al volo ma il tiro viene bloccato da un avversario.

81' - Giallo per Shaw.

83' - TRIS DEL MANCHESTER UNITED! YOUNG LA CHIUDE! Gol del capitano su assist di Pogba: il francese pesca Young in area, conclusione in porta e palla alle spalle di Guaita!

22.52 - FINE PARTITA!

LIVERPOOL-WATFORD 5-0

21.00 - PARTITI!

10 - GOL DEL LIVERPOOL! LA SBLOCCA MANE'! I Reds lavorano un buon pallone: cross al centro, Mané salta e incorna il pallone, spedendo all'incrocio: vantaggio Liverpool!

20' - DOPPIETTA DI MANE'! IL LIVERPOOL SI PORTA SUL 2-0! Gran bel gol di Sadio Mané, che riceve in area e beffa l'estremo difensore con un colpo di tacco delizioso: 2-0 ad Anfield!

31' - Alexander-Arnold prova a sventagliare tutto campo verso un suo compagno ma sbaglia la misura del passaggio.

40' - Milner entra in area e calcia forte il pallone, ma il portiere si fa trovare pronto e con una parata sventa il tiro.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

57' - Origi si fa vedere nello spazio, calcia e manda la sfera altissima sopra la traversa.

66' - TRIS DEL LIVERPOOL! GOL DI ORIGI! Ottimo dribbling di Origi, che supera due avversari e va al tiro. Il belga trova l'angolino, Foster non ci arriva ed è 3-0!

80' - POKER LIVERPOOL! A SEGNO ANCHE VAN DIJK! Sugli sviluppi di un calcio piazzato la sfera viene scodellata al centro. In area svetta van Dijk, che di testa batte ancora il portiere!

83' - GOL DEL LIVERPOOL! DOPPIETTA DI VAN DIJK! Robertson fa partire un traversone teso e in area si fa trovare ancora pronto van Dijk, rimasto in attacco: il suo colpo di testa è ancora vincente, 5-0 per la squadra di Klopp!

22.52 - FINE PARTITA!

MANCHESTER CITY-WEST HAM 1-0

21.00 - PARTITI!

11' - De Bruyne batte un calcio d'angolo, ma il difensore s'impone rinviando la palla lontano dalla porta.

23' - De Bruyne mette in mezzo un buon pallone ma Fabianski è attento e sventa la minaccia.

34' - Il solito de Bruyne alla battuta di un angolo: pesca Otamendi, che colpisce e manda di poco a lato. Brivido per il West Ham.

41' - Giallo per Fredericks.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

52' - Ritmi bassi in quest'avvio di secondo tempo, in cui è sempre il Manchester City a tenere il pallino del gioco.

58' - Calcio di rigore per il Manchester City! Fallo di Felipe Anderson e per l'arbitro nessun dubbio.

59' - GOL DEL MANCHESTER CITY! AGUERO TRASFORMA IL RIGORE! E' il Kun a presentarsi dagli undici metri: palla da un lato, portiere dall'altro e la squadra di Guardiola sblocca l'incontro!

66' - Sterling aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla destra. Fabianski è attento però e in tuffo riesce a respingere.

78' - Aguero gioca palla in area a Sterling che non riesce però a trovare la porta. Palla fuori di poco sulla sinistra.

87' - Giallo per Antonio.

22.52 - FINE PARTITA!

20.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

