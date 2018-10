LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Tottenham ok, colpaccio Bournemouth

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

18.00 - Wolverhampton, Everton e Tottenham vincono di misura, pesante ko casalingo per il Watford. Questi tutti i risultati delle cinque gare giocate nel pomeriggio, valide per l'ottava giornata di Premier League:

Burnley-Huddersfield 1-1 (20' Vokes, 66' Schindler)

Crystal Palace-Wolverhampton 0-1 (56' Doherty)

Leicester-Everton 1-2 (7' Richarlison, 40' R. Pereira, 77' Sigurdsson)

Tottenham-Cardiff City 1-0 (8' Dier)

Watford-Bournemouth 0-4 (14' Brooks, 33' e 45' King, 46' Wilson)

17.55 - Terminano tutti i match!

BURNLEY-HUDDERSFIELD 1-1

16.00 - PARTITI!

7' - Cross al centro per Vokes, che ci prova ma trova la risposta da gran portiere di Lossl. Pericoloso il Burnley in avvio.

20' - VANTAGGIO BURNLEY! A SEGNO VOKES! Cross al centro per l'attaccante, che trova il tempo per lo stacco e infila il portiere sulla destra: 1-0 per i padroni di casa!

31' - van La Parra (Huddersfield) si trova ben posizionato sul bel passaggio di un compagno. Con velocità va quindi al tiro ma il pallone è calciato male e finisce largo sulla destra.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Taylor mette in mezzo un cross davvero invitante, ma Lossl la fa sua senza troppi problemi.

59' - Giallo per Depoitre.

66' - GOL DI SCHINDLER! PAREGGIA L'HUDDERSFIELD! Buon pallone lavorato sulla fascia, poi il cross per Schindler, che stacca di testa e batte l'estremo difensore del Burnley!

74' - Giallo per Ben Mee.

77' - Viene ammonito anche Jorgensen.

89' - Palla in profondità per Pritchard, che tenta la soluzione dalla distanza ma spara alto.

17.54 - FINE PARTITA!

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON 0-1

16.00 - PARTITI!

10' - Attacca il Palace in questo inizio di partita. Cross al centro di Tomkins, ma si chiude la retroguardia dei Wolves.

18' - Zaha si mette in proprio, va in percussione e arriva alla conclusione. Il suo tiro termina largo.

27' - Imbucata in area per Raul Jimenez, che controlla e prova a piazzare. Hennessey però è attento e non si fa sorprendere.

32' - Giallo per McArthur.

41' - Spinge il Palace. Serie di corner, sugli sviluppi dei quali la difesa ospite non va mai clamorosamente in affanno.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

56' - PASSA IL WOLVERHAMPTON! GOL DI DOHERTY! Imbeccata di Raul Jimenez, che rifinisce alla perfezione per Doherty. Quest'ultimo anticipa gli avversari e fulmina il portiere sul primo palo!

65' - Adesso i ritmi sono più bassi. La partita s'accende soltanto a sprazzi.

74' - Tentativo dalla distanza di van Aanholt, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

79' - Giallo per Coady.

89' - Partita molto nervosa nel finale, fioccano le ammonizioni: si beccano il cartellino giallo anche Jonny e Kouyaté.

17.52 - FINE PARTITA!

LEICESTER-EVERTON 1-2

16.00 - PARTITI!

7' - GOL DELL'EVERTON! A SEGNO RICHARLISON! Imbucata per Richarlison, che controlla e dall'interno dell'area mette la sfera all'angolino!

22' - Vardy prova ad impattare sul cross in area ma Jordan Pickford fa suo il pallone e l'azione sfuma.

31' - Arriva la prima ammonizione della partita: giallo per Amartey.

40' - PAREGGIO LEICESTER! LA FIRMA DI RICARDO PEREIRA! Si mette in proprio l'ex Porto, che fa il suo ingresso in area di rigore e da lì trafigge Pickford sul lato sinistro della porta: 1-1!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Chilwell riceve all'interno dell'area e va subito alla conclusione, ma non centra lo specchio della porta.

63' - Secondo giallo e rosso per Morgan! Leicester in dieci uomini!

77' - GOL DELL'EVERTON! SIGURDSSON SIGLA IL NUOVO VANTAGGIO! Palla in area per lui, piazzato sui trenta metri. Conclusione dalla distanza perfetta che non dà scampo al portiere, che gol di Sigurdsson!

85' - L'Everton va vicino a chiudere la partita: sugli sviluppi di un corner di Sigurdsson svetta Zouma, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

17.52 - FINE PARTITA!

TOTTENHAM-CARDIFF 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - TOTTENHAM IN VANTAGGIO! IL GOL E' DI DIER! Cross al centro per il centrocampista degli Spurs, che aggancia e deposita nel sacco lasciando senza scampo il portiere!

21' - Tottenham ancora pericolosa. Rasoiata di Lucas Moura, che il brasiliano non riesce a dare angolo e il portiere respinge.

34' - Buon pallone lavorato da Paterson. Il suo cross al centro però non trova compagni liberi.

43' - Lucas va a un passo dal gol. E' il primo a fiondarsi sul cross sul primo palo dalla fascia, ma la sua girata finisce a lato.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Giallo per Sanchez.

58' - Cartellino rosso per Ralls! Cardiff in dieci uomini! Adesso i gallesi devono rimontare con una pedina in meno in mezzo al campo.

68' - Son non riesce a far filtrare il pallone e l'azione si interrompe.

77' - Ci prova Lucas Moura con un'azione personale, ma il brasiliano non riesce a dar forza e il portiere respinge il suo piazzato.

89' - Palla in profondità per Lucas, ma il difensore prende posizione e facilita l'uscita del portiere.

17.52 - FINE PARTITA!

WATFORD-BOURNEMOUTH 0-4

16.00 - PARTITI!

10' - Subito il primo giallo della partita: se lo becca Kabasele.

14' - GOL DI BROOKS! BOURNEMOUTH AVANTI! Wilson ci prova dall'interno dell'area, ma trova la deviazione si un difensore. La sfera arriva a Brooks, che da due passi ribadisce in fondo al sacco!

23' - Giallo per Cathcart.

32' - Calcio di rigore per il Bournemouth! Fallo di Kabasele che viene espulso! Ora il Watford è sotto anche di un uomo!

33' RADDOPPIO BOURNEMOUTH! CI PENSA KING! Esecuzione perfetta dagli undici metri: palla da un lato, portiere dall'altro ed è 2-0!

46' - TRIS BOURNEMOUTH! DOPPIETTA DI KING! Wilson ancora protagonista, stavolta assist-man per King. Il cross è perfetto per l'attaccante, che impatta il pallone di testa e trafigge Foster!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

49' - POKER BOURNEMOUTH! A SEGNO WILSON! Stavolta fa da finalizzatore Callum Wilson, bravo a trasformare in rete un bel cross di Fraser: 4-0!

55' - Holebas calcia una punizione dal limite dell'area ma la barriera sventa la minaccia, la palla ci sbatte contro.

67' - Doucoure raccoglie un passaggio verso il limite ma la sua conclusione termina di poco larga sulla destra.

77' - Ancora Wilson a seminare il panico, si accende ogni tanto la partita. Buona cavalcata, ma alla fine la difesa chiude in angolo.

86' - Giallo per Surman.

17.52 - FINE PARTITA!

