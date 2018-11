LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: tris Liverpool, prima gioia Ranieri

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

17.55 - Terminano tutti i match!

BRIGHTON-LEICESTER 1-1

16.00 - PARTITI!

15' - BRIGHTON AVANTI! GOL DI MURRAY! Sugli sviluppi di un corner è Murray a svettare in area di rigore e a battere il portiere di testa!

26' - Giallo per Maddison.

30' - LEICESTER IN DIECI UOMINI! ESPULSO MADDISON PER DOPPIA AMMONIZIONE!

35' - Infortunio per Iborra, Leicester costretto al cambio: al suo posto Ndidi.

40' - Giallo per il nuovo entrato Ndidi.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

60' - Ritmi bassi in questa fase di partita. Come se si fosse ricominciato da capo, ma il Brighton prova a gestire il vantaggio di un gol e di un uomo.

62' - Giallo per Duffy.

72' - Viene ammonito anche Izquierdo.

77' - Grande azione personale di Izquierdo, che arriva fino a dentro l'area e ci prova col destro, spedendo la sfera però fuori di un soffio.

78' - CALCIO DI RIGORE PER IL LEICESTER!

79' - PAREGGIA IL LEICESTER! CI PENSA VARDY! Conclusione di potenza dagli undici metri: il bomber del Leicester non sbaglia il penalty e trova un insperato pareggio!

17.53 - FINE PARTITA!

EVERTON -CARDIFF 1-0

16.00 - PARTITI!

7' - Comincia meglio l'Everton, che prova subito a fare la partita. E' la squadra di casa a tenere il pallino del gioco.

19' - Paterson arriva sul pallone filtrante in area e calcia, il pallone però esce largo sulla sinistra.

32' - André Gomes riceve sui trenta metri, si gira e va al tiro. Il suo tentativo però è impreciso e non impensierisce il portiere.

42' - Sigurdsson batte una punizione e scodella il pallone al centro. Richarlison trova l'impatto col pallone, ma per il portiere la parata è molto semplice.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

59' - GOL DELL'EVERTON! VANTAGGIO DI SIGURDSSON! Walcott va via alla difesa e calcia a rete, ma trova la gran parata d Etheridge. Sulla ribattuta però c'è Sigurdsson, che da ottima posizione non sbaglia il tap-in!

69' - Gunnarsson mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori spazzano via.

80' - Ritmi bassi in questa parte finale di partita. L'Everton prova ad addormentare il match.

17.53 - FINE PARTITA!

FULHAM-SOUTHAMPTON 3-2

16.00 - PARTITI!

6' - Attacca il Southampton in avvio. Gabbiadini mette un pallone al centro, ma la difesa sventa il pericolo.

18' - GOL DEL SOUTHAMPTON! ARMSTRONG SIGLA IL VANTAGGIO! Palla vagante nell'area di rigore del Fulham. Il più lesto è Armstrong, che ci arriva prima di tutti e con un rasoterra trafigge l'estremo difensore!

29' - Palla in profondità per Mitrovic, beccato però in offside.

33' - PAREGGIA IL FULHAM! GOL DI MITROVIC! Stavolta Mitrovic è in posizione regolare, stacca alla grande e impatta perfettamente un traversone: la sua incornata non dà scampo al portiere!

44' - SORPASSO FULHAM! GOL DI SCHURRLE! Sessegnon pesca Schurrle con un pallone perfetto in area di rigore. Lasciato solo, il tedesco infila il portiere sulla destra!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

54' - GOL DEL SOUTHAMPTON! PAREGGIA ARMSTRONG ANCORA! Doppietta di Armstrong, che stavolta controlla un bel pallone in area e calcia nel sette, senza dare scampo all'estremo difensore!

63' - GOL DEL FULHAM! A SEGNO MITROVIC! Il vantaggio dei padroni di casa sul solito asse: Sessegnon imbecca Mitrovic, che batte il portiere!

75' - Qualche problemino fisico per Cedric ma non dovrebbe essere nulla di grave.

83' - Imbeccata centrale per Gabbiadini, ma la difesa si piazza bene e ferma l'avanzata dell'italiano.

17.53 - FINE PARTITA!

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE 0-0

16.00 - PARTITI!

9' - Spinge il Manchester United. Palla in profondità per Lukaku, beccato però in offside.

18' - Palace ad un passo dal gol. Conclusione di Zaha da fuori, ma il suo tentativo termina largo, non di molto.

27' - Azione fotocopia: servizio per Zaha e conclusione di quest'ultimo, pallone ancora che esce a lato.

29' - Giallo per Sakho.

39' - Zaha porta palla, poi la mette in area con un suggerimento tagliato. La difesa del Manchester United però è attenta.

45' - Gol annullato al Crystal Palace! Kouyaté l'aveva messa dentro, ma era in offside.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

56' - Troppi errori nel Manchester United. Pogba prova a servire Lingard ma sbaglia il suo lancio.

69' - E' fermo a terra Milivojevic dopo un duro colpo subito. Sembra però voler restare in campo stringendo i denti.

72' - Giallo per Young.

81' - Sanchez prova ad accendersi nel finale. Dribbling e cross dalla sua corsia, ma non impensierisce la retroguardia del Palace.

17.53 - FINE PARTITA!

WATFORD-LIVERPOOL 0-3

16.00 - PARTITI!

7' - Shaqiri trova un corridoio sulla fascia e imbecca Mané, ma Foster è attento e irrompe sull'esterno dei Reds.

19' - Salah prova ad impattare sul cross in area ma Foster fa suo il pallone e l'azione sfuma

28' - Qualche problema fisico per Kiko, ma non dovrebbe essere nulla di grave: stringe i denti e resta in campo.

40' - Pereyra riceve in area di rigore, controllo perfetto e tiro ad incrociare. Alisson però ci arriva.

43' - Si fa vedere anche il Liverpool. Percussione senza palla di Salah, trova il pallone in area e calcia. All'angolino ci arriva il portiere.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

53' - Firmino vicino al gol: il suo tiro dall'interno dell'area finisce contro il palo, che occasione!

60' - Giallo per Henderson.

67' - GOL DEL LIVERPOOL! A SEGNO SALAH! Mané mette un pallone al centro eccezionale per Salah, che si fa trovare pronto e dall'interno dell'area batte l'estremo difensore avversario!

76' - RADDOPPIO LIVERPOOL! CI PENSA ALEXANDER-ARNOLD! Direttamente da calcio di punizione il terzino del Liverpool sigla il gol del 2-0: piazzato perfetto, palla a fil di palo, imprendibile per il portiere!

82' - ESPULSO HENDERSON! LIVERPOOL IN DIECI UOMINI PER LA DOPPIA AMMONIZIONE AL SUO CENTROCAMPISTA!

89' - GOL DEL LIVERPOOL! TRIS DI FIRMINO! Mané riceve, calcia e impegna pesantemente Foster che respinge. Sulla ribattuta c'è però Firmino, che non sbaglia e deposita nel sacco!

17.53 - FINE PARTITA!

WEST HAM-MANCHESTER CITY 0-4

16.00 - PARTITI!

8' - Felipe Anderson batte un angolo, ma la difesa spazza via.

11' - GOL DEL MANCHESTER CITY! A SEGNO DAVID SILVA! Bel pallone di Sterling, che imbecca lo spagnolo in area. Da due passi Silva non sbaglia!

19' - RADDOPPIO CITY! CI PENSA STERLING! L'esterno inglese sveste i panni del rifinitore e indossa quelli del finalizzatore stavolta: Sané lo pesca con un bel suggerimento, Sterling calcia dal limite e spedisce in fondo al sacco!

30' - Il Manchester City adesso gestisce il pallone e rischia poco. Poco fa un'azione di Antonio, ma Ederson s'è fatto trovare pronto.

34' - SEGNA ANCHE SANE'! TRIS MANCHESTER CITY! Secondo assist di giornata per Sterling, che consegna il pallone a Sané in area di rigore. Da distanza ravvicinata il tedesco è preciso, portiere esente da colpe: 0-3!

43' - Sané scappa via sulla corsia e mette al centro, ma il suo cross viene respinto via.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

57' - Palo West Ham! Antonio tenta il tiro da media distanza ma il suo tentativo sbatte sul palo di destra, il portiere era fermo. Poteva riaprirla la formazione di casa.

70' - Diop parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, si chiude bene la retroguardia di Guardiola.

77' - Balbuena sfiora il gol: sugli sviluppi di un corner è lui a colpire di testa e spedire a lato, non di molto.

83' - Arnautovic zoppica. Da valutare le sue condizioni, anche se non sembrano tali da fargli abbandonare il terreno di gioco.

94' - GOL DEL MANCHESTER CITY! POKER DI SANE'! E doppietta personale per il tedesco: filtrante in area, il suo scatto è ottimo e il suo tiro non dà il minimo scampo al portiere avversario!

17.53 - FINE PARTITA!

15.30 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della tredicesima giornata del campionato inglese.