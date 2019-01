LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: un punto per i Reds, crolla il Chelsea

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

22.58 - Vediamo ora la classifica ufficiale dopo la 24^a giornata: Liverpool 61, Manchester City 56, Tottenham 54, Arsenal 47, Chelsea 47, Manchester United 45, Wolverhampton 35, Everton 33, Watford 33, Bournemouth 33, Leicester 32, West Ham 31, Brighton 26, Newcastle 24, Crystal Palace 23, Southampton 23, Burnley 23, Cardiff 19, Fulham 17, Huddersfield 11.

22.56 - Sono terminati tutti i match in programma oggi. Ecco i risultati:

Bournemouth - Chelsea 4-0 (47' King, 63' Brooks, 74' King, 95' Daniels)

Southampton - Crystal Palace 1-1 (41' Zaha, 77' Ward-Prowse)

Liverpool - Leicester (3' Manè, 46' Maguire)

Tottenham - Watford (38' Cathcart, 80' Son, 87' Llorente)

BOURNEMOUTH - CHELSEA 4-0

20.45 - PARTITI!

4' - David Luiz ha preso una pallonata al volto. Gioco momentaneamente fermo, come da regolamento.

7' - TRAVERSA DI KOVACIC! Gran colpo di testa in inserimento del centrocampista, ma il montante nega il vantaggio alla squadra di Sarri!

11' - Hazard prende l'iniziativa e calcia: buona conclusione, ma Boruc blocca in presa bassa.

20' - Surman ci prova dalla distanza, ma la conclusione si perde in tribuna. Si ripartirà da Kepa.

25' - Ottima giocata di Pedro, che si allunga bene il pallone: lo spagnolo rientra sul mancino e calcia, ma la conclusione è troppo centrale.

33' - Buona gestione da parte dei padroni di casa, che non stanno concedendo nulla. Partita bloccata, poche emozioni in questa seconda parte.

45' - Ci saranno 2' di recupero.

21.33 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.48 - SI RIPARTE!

47' - BOURNEMOUTH IN VANTAGGIO!!! Brooks, dalla sinistra, trova King: controllo e tiro in porta, Kepa non può farci nulla!!!

51' - Il gol dei padroni di casa è stata una doccia gelata per il Chelsea, che ancora non ha trovato la giusta reazione.

55' - Cherries ancora in avanti, le giocate sulle corsie esterne stanno creando diversi problemi alla squadra di Sarri.

61' - Primo cambio del match, Willian entra al posto di Pedro.

63' - BROOKS!!! IL BOURNEMOUTH RADDOPPIA!!! David Luiz perde palla, i padroni di casa partono in contropiede e non perdonano!!! Rientro e tiro proprio sul brasiliano, Kepa nuovamente battuto!!!

66' - Secondo cambio per Sarri, entra Giroud al posto di Higuain.

68' - Brooks esce dal campo per via di una contusione, applausi per il numero 20. Al suo posto Ibe.

73' - Primo giallo del match, ammonito Surman (BOU).

75' - KING!!! TRIS DEL BOURNEMOUTH!!! Contropiede clamoroso dei padroni di casa, Stanislas serve King a rimorchio che tutto solo batte nuovamente Alisson!!!

77' - Terzo ed ultimo cambio per Sarri, che manda in campo anche Loftus-Cheek al posto di Kovacic.

90' - Willian si coordina e prova la conclusione, pallone che termina direttamente sul fondo.

90' - Sono stati assegnati 5' di recupero.

95' - DANIELS!!! POKER DEL BOURNEMOUTH!!! Il neo entrato si inserisce bene e colpisce di testa dagli sviluppi di un calcio piazzato!!! Dilagano le Cherries!!!

22.38 - FINISCE IL MATCH!!! Esordio amaro per Higuain, tonfo dei Blues che rimangono a quota 47 punti. Decima vittoria per le Cherries, che si piazzano in decima posizione.

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE 1-1

20.45 - PARTITI!

6' - Palace subito pericoloso, ritmi altissimi al St. Mary's Stadium.

22' - Partita molto bloccata, le due compagini cercano di studiarsi. Ancora poche emozioni, punteggio bloccato sullo 0-0.

30' - Ancora non ci sono state conclusioni verso la porta da parte di entrambe le squadre, a 15' dal termine il risultato ancora non cambia.

35' - Luka Milivojevic (CRY) è il primo ammonito del match.

37' - Højbjerg (SOU) riceve un cartellino giallo.

41' - ZAHA!!! Il PALACE PASSA IN VANTAGGIO!!! Rimpallo in area di rigore che arriva sui piedi del numero 11: controllo e tiro imprendibile che fulmina McCarthy!!!

45' - Assegnato un solo minuto di recupero.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.46 - SI RIPARTE!

47' - Altro cartellino giallo in apertura di secondo tempo, ammonito Wan-Bissaka (CRY).

50' - Ings si inventa una giocata nello stretto e prova il diagonale rasoterra, ma Guaita blocca senza problemi.

52' - Il Palace trova il gol in mischia, ma viene fischiato un fallo contro l'attacco. Calcio di punizione assegnato ai Saints.

59' - Cartellino giallo anche per Bednarek (SOU).

62' - Primo cambio per i padroni di casa: Armstrong entra al posto di Valery.

71' - Hodgson manda in campo Schlupp, esce Kouyate.

75' - Secondo cambio per i Saints: in campo Elyounoussi, esce Vestergaard.

78' - WARD-PROWSE!!! ARRIVA IL PAREGGIO DEI SAINTS!!! Gran pallone di Targett, il numero 16 ringrazia e batte praticamente un calcio di rigore in movimento, con qualche metro di vantaggio!!!

84' - SAKHO SI DIVORA UN'OCCASIONE COLOSSALE! Gran colpo di testa da dentro l'area piccola, ma il numero 12 non inquadra lo specchio della porta.

84' - Hasenhüttl si gioca l'ultima carta: in campo Slattery al posto di Hojbjerg.

88' - ROSSO PER ZAHA!!! Sciocchezza del numero 11, ammonito due volte nel giro di pochi secondi per degli applausi ironici rivolti a Marriner.

90' - Assegnati 3' di recupero, tutto è ancora aperto al St. Mary's Stadium.

22.36 - FINISCE IL MATCH!!! Un punto a testa, le due squadre rimangono a quota 23. Palace e Saints devono continuare a lavorare per allontanarsi dalla zona retrocessione, ancora vicina.

LIVERPOOL - LEICESTER 1-1

21.02 - PARTITI!

2' - Grandinata pesante su Liverpool, ma attualmente si gioca. Reds subito in attacco.

3' - MANE'!!! LIVERPOOL SUBITO IN VANTAGGIO!!! Solita azione in velocità, poi il numero 10 piazza un gran pallone sul secondo palo!!!

16' - Arriva il primo cartellino giallo del match, ammonito Matip (LIV).

30' - Il Leicester, dopo il gol subito, sta tenendo molto bene il campo. Si lotta, il terreno di gioco non aiuta il gioco veloce di Klopp.

40' - Ci sono pochissimi spazi in attacco, ma il Liverpool continua a pressare. Serve più consistenza in attacco per i padroni di casa, che vogliono vincere assolutamente questo match.

41' - Maguire stende Manè, cartellino giallo per il difensore del Leicester.

45' - Un solo minuto assegnato da Atkinson.

46' - MAGUIRE!!! IL LEICESTER PAREGGIA NEL FINALE!!! La difesa di casa allontana malissimo, Maguire sbuca alle spalle di Van Dijk e supera Alisson!!!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

50' - La squadra di Klopp prova ad alzare il ritmo, ma il Leicester si sta difendendo davvero bene.

50' - Giallo anche per Ricardo Pereira, che stende Manè.

54' - Alisson chiede più attenzione ai suoi, al momento la squadra di Klopp non sta giocando con la solita precisione.

57' - Keita prova l'accelerazione e viene sbilanciato in area, ma per il direttore di gara non c'è fallo.

67' - Doppio cambio per Klopp: Lallana e Fabinho entrano al posto di Keita e Shaqiri.

75' - In campo Choudhury, esce Maddison.

82' - Ultimo cambio per il Liverpool, Sturridge entra al posto di Firmino.

90' - Ultimo cambio anche per il Leicester: entra Iheanacho ed esce Vardy.

90' - Saranno 4' i minuti di recupero.

22.53 - FINISCE IL MATCH!!! Il Liverpool spreca una buona occasione andando a +5 dal Manchester City. Il Leicester supera nuovamente il West Ham e si posiziona in undicesima posizione.

TOTTENHAM - WATFORD 2-1

21.00 - PARTITI!

9' - I padroni di casa provano subito ad alzare il ritmo, gli Hornets rimangono schierati in difesa.

11' - Son ci prova, ma la sua conclusione termina a lato. La squadra di Pochettino alza subito il pressing in fase offensiva.

24' - Azione offensiva da parte dei padroni di casa, ma la difesa del Watford è ben messa in campo. Pochi spazi per gli Spurs, punteggio fermo sullo 0-0.

29' - Deulofeu ci prova, ma la sua conclusione non spaventa Lloris. Si vede in attacco anche il Watford.

35' - Foster anticipa Llorente, ottima uscita con i piedi da parte del numero 26 degli ospiti.

38' - Da qualche minuto gli uomini di Javi Gracia stanno stazionando all'interno dell'area di rigore del Tottenham.

38' - CATHCART!!! IL WATFORD PASSA IN VANTAGGIO!!! Il numero 15, sugli sviluppi di un corner, anticipa tutti e grazie ad una deviazione supera Lloris.

45' - Assegnato un solo minuto di recupero.

21.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

46' - Pochettino butta nella mischia Lucas, esce Aurier.

46' - Primo giallo del match rimediato da Mariappa (WAT).

59' - I padroni di casa non riescono a trovare la giocata giusta, spazi chiusi con il Watford arroccato in difesa.

61' - Primo cambio per Javi Gracia, in campo Success al posto di Deulofeu.

66' - Esce anche Cleverly, al suo posto Wilmot.

69' - Sissoko lascia il campo, al suo posto Trippier.

74' - Secondo giallo del match, ammonito anche Capoue (WAT).

79' - In campo anche Lamela, esce Vertonghen. Pochettino vuole vincere.

80' - PAREGGIO DEL TOTTENHAM!!! Son entra in area, favorito da un rimpallo, e calcia un rigore in movimento!!! Gli Spurs riaprono la partita!!!

87' - FERNANDO LLORENTE!!! IL TOTTENHAM LA RIBALTA!!! Cross di Rose che pesca lo spagnolo, colpo di testa e pallonetto sul secondo palo che beffa Foster!!!

90' - Ancora 4' di gioco a Wembley, gli Spurs si difendono.

22.51 - FINISCE IL MATCH!!! Tre punti fondamentali per il Tottenham, che sale a quota 54. Gli Spurs riaprono la corsa al secondo posto, con il City a due lunghezze di distanza. Stop indolore per il Watford, che rimane in nona posizione.

20.40 - Manca pochissimo al calcio di inizio, tra poco si scenderà in campo!

20.32 - Sabato si tornerà nuovamente in campo. Il Liverpool sfiderà il West Ham, mentre il City accoglierà l'Arsenal. Il Chelsea, invece, se la vedrà contro l'Huddersfield.

20.25 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.45.

20.18 - Ieri il Manchester City ha subito la quarta sconfitta stagionale. I Reds hanno la possibilità di volare a +7. Blues e Spurs possono invece recuperare tre punti proprio sui Citizens.

20.10 - La giornata si concluderà con i due match in programma alle ore 21.00. La capolista Liverpool sfiderà il Leicester, mentre il Tottenham accoglierà il Watford.

20.06 - Alle ore 20.45 scenderanno in campo gli uomini di Sarri, che sfideranno il Bournemouth. Il Crystal Palace, invece, farà visita al Southampton.

20.02 - Una giornata che può dirci molto dal punto di vista della classifica. Fondamentale, soprattutto per il Liverpool. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale della 24^a giornata di Premier League.