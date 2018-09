LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: vincono Man City, Arsenal e Tottenham

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.55 - Terminano tutti i match!

ARSENAL-WATFORD 2-0

16.00 - PARTITI!

11' - Gray tira forte dal limite dell'area ma il suo tentativo si spegne qualche centimetro oltre il palo destro.

22' - Palla in verticale per Lacazette, che non riesce però ad agganciare. Sfuma una buona azione.

32' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Deeney.

40' - Xhaka riceve al limite dell'area, si gira e calcia all'angolino di sinistra. Il portiere respinge in angolo.

16.46 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

53' - Imbucata in area per Deeney. All'altezza del dischetto calcia quest'ultimo, ma Leno dice di no.

62' - Giallo per Mustafi.

73' - Success riceve un buon passaggio al limite dell’area, fa partire un tiro da posizione promettente, ma la difesa mura bene.

81' - ARSENAL IN VANTAGGIO! AUTORETE DI CATHCART! Sfortunata deviazione di Cathcart, che colpisce male il pallone e la spedisce nella propria porta!

83' - RADDOPPIO ARSENAL! A SEGNO OZIL! Il tedesco è il primo a fiondarsi su un pallone in area e riesce a calciare di prima intenzione. Il portiere non può arrivarci, è 2-0!

17.54 - FINE PARTITA!

EVERTON-FULHAM 3-0

16.00 - PARTITI!

12' - Mitrovic riceve un buon passaggio e prova ad impensierire il portiere con il suo missile dalla lunga distanza: palla alta sopra la traversa.

25' - Sigurdsson va alla battuta di una punizione, ma il suo tentativo è tutt'altro che pericoloso.

30' - Il primo ammonito della partita è Christie.

36' - Richarlison ha qualche problema fisico: riceve le cure mediche e alla fine resta in campo.

16.46 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Calcio di rigore per l'Everton!

52' - Sigurdsson sbaglia il calcio di rigore! Si resta sullo 0-0!

56' - GOL DELL'EVERTON! A SEGNO SIGURDSSON! Palla in area per l'islandese, che calcia di prima intenzione e batte Bettinelli: 1-0 per i Toffees!

67' - RADDOPPIO EVERTON! CI PENSA TOSUN! Cross al centro per Tosun, che salta bene, anticipa tutti e di testa supera l'estremo difensore avversario!

77' - Richarlison parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione.

83' - Digne passa palla in area ma un difensore interviene e libera.

89' - GOL DELL'EVERTON! DOPPIETTA SIGURDSSON! Il tris dei Toffees lo sigla ancor al'islandese: Bernard lo serve al limite dell'area e Sigurdsson infila ancora l'estremo difensore!

17.54 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-TOTTENHAM 0-2

16.00 - PARTITI!

11' - Grande azione di Kane, che arriva alla conclusione ma trova la grande risposta di Lossl.

16' - Qualche problemino per Vertonghen, ma non pare essere nulla di grave.

26' - GOL DEL TOTTENHAM! VANTAGGIO DI KANE! Trippier va via sulla destra, poi fa partire lo spiovente al bacio per Kane. Il numero 10 incorna il pallone e non dà scampo all'estremo difensore!

33' - Calcio di rigore per il Tottenham!

34' - RADDOPPIO TOTTENHAM! DOPPIETTA DI KANE! Palla da un lato, portiere dall'altro: esecuzione perfetta di Kane che spiazza il portiere!

16.46 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Dominio Tottenham: in questa fase la formazione di Pochettino sta tenendo il controllo del pallone.

67' - Giallo per Rose.

73' - Lowe calcia in porta su punizione dalla media distanza ma il suo tiro esce di poco sulla destra.

81' - Cartellino giallo per Winks.

17.54 - FINE PARTITA!

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 2-0

16.00 - PARTITI!

11' - Cartellino giallo per Knockaert: eccolo il primo ammonito del match.

24' - Sané crossa in area dalla linea di fondo, ma il suo suggerimento è fuori misura.

29' - VANTAGGIO MANCHESTER CITY! A SEGNO STERLING! Imbeccata perfetta di Sané per Sterling. Quest'ultimo davanti al portiere non sbaglia: 1-0!

39' - Dopo un angolo la sfera arriva a Sterling. Il suo tiro è ben angolato, ma Ryan risponde presente.

16.46 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Sterling mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

65' - GOL DEL MANCHESTER CITY! AGUERO SIGLA IL RADDOPPIO! Bella percussione dell'argentino, che arriva in area e incrocia la conclusione. Ryan non ha scampo, è 2-0!

78' - Mahrez aggancia un pallone sul limite ma non mette abbastanza potenza nel tiro, tutto facile per Ryan.

87' - Giallo per Montoya.

17.54 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-LEICESTER 0-2

16.00 - PARTITI!

10' - Ricardo Pereira prende palla e in slalom supera la difesa, il suo rasoterra verso la destra però viene respinto alla perfezione da Dubravka.

22' - Diamé incorna un cross proveniente dalla fascia, ma dà troppo angolo: palla sul fondo.

29' - Calcio di rigore per Yedlin!

30' - GOL DEL LEICESTER! A SEGNO VARDY! L'attaccante della nazionale inglese spiazza il portiere: palla sulla sinistra, estremo difensore a destra.

39' - Atsu scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta.

16.46 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

59' - Qualche problema fisico per Vardy, in apprensione il Leicester.

60' - Nulla di grave per Vardy. Il bomber ospite resta in campo.

69' - Shelvey avanza palla al piede, poi la mette in area. La retroguardia però si chiude bene e sventa il pericolo.

73' - GOL DEL LEICESTER! IL RADDOPPIO E' DI MAGUIRE! Maddison va alla battuta di un calcio d'angolo, palla morbida per Maguire, che colpisce il pallone di testa e spedisce in rete!

84' - Ndidi ci prova dalla lunga distanza, ma il suo tiro è completamente sballato.

17.54 - FINE PARTITA!

WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON 2-0

16.00 - PARTITI!

12' - Palla gol per il Wolves: Jonathan Castro arriva prima di tutti su un pallone vagante in area, ma il suo tiro viene respinto da McCarthy.

26' - Palla in profondità per Austin, beccato però in posizione irregolare.

39' - Tentativo dalla distanza di Raul Jimenez: il suo tiro è angolato, ma il portiere si allunga e fa sua la sfera.

16.46 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

50' - Giallo per Bertrand.

58' - Vengono ammoniti anche Diogo Jota e Jonathan Castro.

70' - I ritmi in questa fase di partita sono davvero bassi: il Wolverhampton prova a spingere, ma non trova spazi.

79' - GOL DEL WOLVERHAMPTON! A SEGNO CAVALEIRO! Palla in area per Cavaleiro, che controlla ed esplode una conclusione che termina sotto la traversa, senza dare scampo al portiere!

87' - RADDOPPIO WOLVERHAMPTON! CI PENSA JONATHAN CASTRO! Imbucata perfetta per lui, che è bravo a stoppare nel modo giusto il pallone e spedire in fondo al sacco!

17.54 - FINE PARTITA!

