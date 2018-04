LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Gare concluse, i risultati finali

Aggiornamenti in tempo reale. Premi F5 per aggiornare la DIRETTA!

© foto di Federico De Luca

17:55 - Si sono concluse le quattro gare in programma oggi pomeriggio. Di seguito i risultati finali e i dettagli relativi ai marcatori. Da Alessandra Stefanelli un augurio per un buon proseguimento di giornata con le notizie e gli approfondimenti di TMW!

BURNLEY-LEICESTER CITY 2-1

1’ - Via al match!

3' - Fase di studio della gara.

7' - GOL DEL BURNLEY! Wood porta in vantaggio i suoi contro il Leicester! Il giocatore si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, riceve un rimbalzo favorevole e dall'interno dell'area insacca in rete.

9’ - GOL DEL BURNLEY! Raddoppio clamoroso contro il Leicester. I padroni di casa si portano sul 2-0 al Turf Moor grazie a una rete messa a segno da Long. 2-0 Burnley.

20' - Dopo il doppio vantaggio, il Burnley adesso amministra con ordine.

45' - SQUADRE A RIPOSO.

46' - Si riparte!

54’ - Non ancora pervenuta la reazione del Leicester, sotto di due reti.

70' - Venti minuti al termine del primo tempo.

73’ - GOL DEL LEICESTER! Gli ospiti accorciano le distanze grazie alla rete messa a segno da Vardy.

78' - Il Leicester adesso continua ad attaccare alla ricerca del pareggio.

87' - Non si concretizza la pressione del Leicester.

90'+5' - TRIPLICE FISCHIO! Vittoria per il Burnley!

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON 3-2

1’ - Si parte!

3' - Poche emozioni in questo avvio.

6' - GOL DEL CRISTAL PALACE! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone finisce sui piedi di Zaha che dall'interno dell'area riesce a portare avanti i suoi!

14’ - RADDOPPIO DEL CRYSTAL PALACE! A segno Tomkins che ribadisce in rete un rasoterra dopo che il pallone era rimbalzato proprio sui suoi piedi! Palace avanti 2-0.

19’ - ACCORCIA LE DISTANZE IL BRIGHTON! Bella conclusione di Murray che riesce a superare il portiere sugli sviluppi di un corner calciato da Dunk!

24' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! Padroni di casa che si portano sul 3-1. Doppietta personale per Zaha, che stacca di testa sul cross di Milivojevic e insacca alle spalle del portiere avversario.

35’ - ACCORCIA IL BRIGHTON CHE SEGNA IL 2-3! Bella giocata da parte di Locadia che serve Izquierdo, che arrivato in area lascia partire un bel tiro che si insacca in rete!

45' - SQUADRE A RIPOSO.

46' - Si riparte!

58’ - Il Brighton in questa ripresa sta provando a cercare la via del pareggio, anche se senza successo.

61’ - Occasionissima sprecata da Murray che da pochi passi calcia largo!

70' - Ultimi venti minuti.

88' - Ultimi scampoli di gara, il Palace controlla il risultato.

90'+5' - FISCHIO FINALE! Vittoria del Crystal Palace sul Brighton.

HUDDERSFIELD TOWN-WATFORD 1-0

1’ - Fischio d’inizio!

12' - Occasione per Pitchard dell'Huddersfield su corner, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla e allontana di testa.

16' Pereyra del Watford fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria allontana in sicurezza.

21’ - Gol annullato all’Huddersfield! Quaner al momento della conclusione era avanti all’ultimo difensore.

29’ - Ancora un bel tentativo da parte di Pereyra, la difesa avversaria libera senza problemi.

40' - Match abbastanza avaro di emozioni in questo primo tempo.

45' - SQUADRE A RIPOSO.

46' - Si riparte!

60' - Match che anche in questa ripresa sembra non schiodarsi dall'equilibrio.

90' Siamo nel recupero.

90’+1’ - GOL DELL’HUDDERSFIELD! All’ultimo respiro i padroni di casa riescono a trovare il gol del vantaggio (e probabilmente della vittoria). A trovare il gol è Tom Ince.

90'+4' - GARA CONCLUSA! Vittoria dell'Huddersfield all'ultimo respiro.

SWANSEA CITY-EVERTON 1-1

1’ - Si comincia!

6' - Bella giocata da parte di Ki che riceve un bel pallone e per poco non riesce a insaccarlo in rete.

15' - Partita che stenta a decollare, le due difese appaiono abbastanza attente e poco propense a prestare il fianco a ribaltoni avversari.

23’ - Occasionissima per lo Swansea con Carroll, che da pochi passi calcia di poco sopra la traversa.

26’ - Ancora Swansea vicinissimo al gol, stavolta con Ayew, che aggancia in area e calcia trovando la risposta del portiere.

43’ - GOL DELL’EVERTON! Ospiti avanti sul campo dello Swansea grazie all’autogol messo a segno quasi allo scadere da Naughton, che ha malauguratamente infilato il proprio portiere.

45' - SQUADRE A RIPOSO.

46' - Si riparte!

56' - Swansea vicino al pareggio ancora con Carroll, pallone che finisce comunque tra le mani del portiere.

70' - Ancora un'occasione per lo Swansea! Passaggio al limite dell'area per Dyer che spedisce di un soffio sopra la traversa.

72’ - LO SWANSEA PAREGGIA! Dopo un lungo assedio arriva finalmente il pareggio dello Swansea. Gol di Ayew!

88' - Ultimi scampoli di gara.

90'+4' - FISCHIO FINALE! 1-1 tra Swansea ed Everton.

------

15:35 - Le squadre stanno svolgendo il consueto riscaldamento pre-partita.

15:25 - Nella gara giocata alle 13:30, il Chelsea ha vinto in rimonta sul campo del Southampton. 3-2 il risultato finale con i Blues in gol grazie alle reti di Giroud (doppietta) e Hazard.

15:15 - Amiche e amici di Tuttomercatoweb.com, da Alessandra Stefanelli un caloroso benvenuto alla Diretta Premier. In questa sede vivremo minuto per minuto le emozioni della 34a giornata della Premier League. Di seguito le gare in programma nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16:00.