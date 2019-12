LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Boxing Day: Ancelotti, buona la prima

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ASTON VILLA-NORWICH 1-0

1' - Partiti!

7' - Prima occasione per il Norwich, mancino di Cantwell ma troppo centrale.

17' - Consulto con il VAR ma non viene concesso il penalty per l'intervento su Pukki.

18' - Traversa del Norwich! Bajram di testa colpisce il legno.

45' - Tentativo di Buendia che viene respinto da Heaton.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Norwich ad un passo dal vantaggio, gran tiro di Tete a botta sicura ma arriva la respinta di Heaton.

64' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO HOARIUANE! Arriva il vantaggio dell'Aston Villa grazie al perfetto assist del solito Jack Grealish.

86' - Vicino al pareggio il Norwich, tentativo di Hernandez che viene respinto dal portiere dei Villans.

---FINE PARTITA---

BOURNEMOUTH-ARSENAL 1-1

1' - Partiti!

5' - Ci ha provato Ryan Fraser per i padroni di casa, respinta di Leno.

6' - Fallisce l'occasione dal vantaggio l'Arsenal con Lacazette che non trova la sfera nel momento di calciare a rete.

11' - Pallone di Ozil per Lacazette che gira con il mancino ma spara alto.

12' - Grande conclusione di Wilson di controbalzo dal limite dell'area di rigore, sfera che sfiora la traversa.

35' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO GOSLING! Secondo gol consecutivo per Gosling, perde palla l'Arsenal che favorisce il tap-in vincente del calciatore di casa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Grande tentativo di Aubameyang a giro sul secondo palo, pallone che termina di poco a lato.

63' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO AUBAMEYANG! L'Arsenal trova il pareggio, arriva la firma di Aubameyang sull'assist di Willock.

70' - Lacazette si divora praticamente la rete che avrebbe ribaltato la sfida.

---FINE PARTITA---

CHELSEA-SOUTHAMPTON 0-1

1' - Partiti!

16' - Prova a spingere il Chelsea senza trovare il via della rete.

24' - Confusione all'interno dell'area di rigore del Chelsea, nessun pericolo per la porta di Kepa.

31' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO OBAFEMI! Azione personale di Obafemi che arriva al limite dell'area di rigore e calcia con il mancino che si stampa all'incrocio.

39' - Ci ha provato Azpilicueta di testa ma arriva la respinta di McCarthy.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

59' - Grande salvataggio di Stephens che blocca Abraham al momento del tiro.

65' - Vicino al raddoppio il Southampton, conclusione di Redmond che viene murata da Kepa.

74' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO REDMOND! I Saints in contropiede raddoppiano, termina il digiuno di Redmond che fredda Kepa.

---FINE PARTITA---

CRYSTAL PALACE-WEST HAM 2-1

1' - Partiti!

20' - Poche iniziative da parte di entrambe le formazioni.

31' - Crystal Palace vicino al vantaggio, traversone di Meyer e tap-in di Ayew che sfiora il palo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

58' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO SNODGRASS! Arriva il vantaggio degli Hammers, pallone in profondità di Antonio per Snodgrass che con il mancino manda in rete.

60' - Grande azione personale di Van Aanholt che arriva in area di rigore e scarica il mancino che termina di poco a lato.

68' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! HA SEGNATO KOUYATE'! Arriva il pareggio del Crystal, sponda di testa di Ayew per l'arrivo di Kouyaté che con il destro manda alle spalle dell'estremo difensore avversario.

90' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO AYEW! Ribalta il risultato il Crystal Palace, Ayew salta quattro uomini con due giocate e con il pallonetto batte il portiere Jimenez.

---FINE PARTITA---

EVERTON-BURNLEY 1-0

1' - Partiti!

3' - Grande occasione per gli ospiti, Mina salva praticamente sulla linea quando era pronto a ribattere a rete Wood.

7' - Si divora il vantaggio l'Everton, destro ravvicinato di Holgate che spara praticamente su Pope.

28' - L'Everton continua a spingere sull'acceleratore in questo primo tempo.

31' - Everton nuovamente vicino al vantaggio, diagonale di Sidibé che viene respinto da Pope.

42' - Ci ha provato Calvert-Lewin di testa, pallone di poco alto sopra la traversa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - Ci ha provato con il destro Bernard, il suo destro termina di poco a lato.

71' - Ci ha provato dalla lunga distanza Seamus Coleman, pallone che termina di poco alto sopra la traversa.

76' - Pickford rischia, viene ammonito per toccato il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore.

80' - GOL DELL'EVERTON! HA SEGNATO CALVERT-LEWIN! Arriva il vantaggio della squadra di Ancelotti, colpo di testa vincente da parte di Calvert Lewin.

---FINE PARTITA---

SHEFFIELD-WATFORD 1-1

Si comincia con dieci minuti di ritardo.

1' - Partiti!

11' - Pericoloso lo Sheffield, colpo di testa di McBurnie che impegna Foster in tuffo.

27' - GOL DEL WATFORD! HA SEGNATO DEULOFEU! L'ex Milan fimra il vantaggio degli Hornets, tutto solo davanti ad Henderson non sbaglia.

35' - CALCIO DI RIGORE PER LO SHEFFIELD!

36' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO NORDWOOD! Calcio di rigore perfetto da parte di Nordwood, imprendibile per Foster.

---FINE PRIMO TEMPO---

70' - Sta spingendo lo Sheffield in questa seconda frazione.

15.30 - Diciannovesima giornata della Premier League, il famoso Boxing Day pronto a prendere il via. Antonino Sergi vi dà il benvenuto in questa diretta testuale dei match del campionato inglese. Nell'anticipo vince il Tottenham per 2-1 contro il Brighton, adesso il turno di altre sei sfide. Questo il programma:

