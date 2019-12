LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Spurs scatenati: due reti in quattro minuti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 0-0

1' - Partiti!

7' - Prova i primi affondi la squadra di Klopp per allungare il vantaggio in vetta.

15' - Ci ha provato Oxlade-Chamberlain senza riuscire però a tenere il pallone in campo.

20' - Primo lampo dei padroni di casa, prova a colpire l'ex Solanke che manda di un soffio a lato del palo.

TOTTENHAM-BURNLEY 2-0

1' - Partiti!

5' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO KANE! La squadra di Mourinho si porta subito in vantaggio grazie alla rete del solito Harry Kane.

9' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO LUCAS MOURA! Inizio incredibile di match per gli Spurs che dopo quattro minuti raddoppiano con Lucas Moura, tap-in vincente del brasiliano dopo il mancino di Son respinto.

16' - Palo del Tottenham! Ancora in verticale la formazione di Mourinho. Imbucata di Son per Sissoko che calcia con il mancino e trova il montante.

17' - Salvifico Tarkowski, grande intervento del centrale ospite per chiudere Dele Alli che si era presentato a tu per tu con il portiere avversario.

21 - Palo del Burnley! Colpo di testa da posizione ravvicinata da parte di Brady e sfera che sbatte sul palo.

WATFORD-CRYSTAL PALACE 0-0

1' - Partiti!

9' - Inizio promettente per i padroni di casa che stanno assediando l'area avversaria.

10' - Ci ha provato McArthur dalla distanza, sfera che termina ampiamente a lato.

11' - Respinto il tentativo dei padroni di casa affidato a Sarr.

22' - Nessuna grande occasione da rete fino a questo momento.

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della sedicesima giornata di Premier League. Dalle ore 16.00 andremo a seguire in diretta tutti e tre i match in programma. Queste le partita:

Everton-Chelsea 3-1 (giocata alle 13.30)

Bournemouth-Liverpool

Tottenham-Burnley

Watford-Crystal Palace