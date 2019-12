LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Il Tottenham pareggia con Alli!

© foto di Federico De Luca

Chelsea-Aston Villa 1-1

1' - Comincia la partita!

24' - GOL GOL GOL! Chelsea avanti! James fa partire il cross dalla fascia e pesca il solito Abraham in area: colpo di testa vincente per il giovane attaccante di Lampard che porta i Blues in vantaggio!

42' - GOL GOL GOL! Pareggia il Tottenham! Elmohamady riceve sulla fascia e va al traversone. Trezeguet si fa trovare pronto in area e spedisce all'angolino per l'1-1!

21.47 - Fine primo tempo!

Leicester-Watford 0-0

1' - Comincia la partita!

23' - Maddison si trova libero in area dopo un bel passaggio e decide per il tiro. Palla in out sulla sinistra.

21.47 - Fine primo tempo!

Manchester Utd-Tottenham 1-1

1' - Comincia la partita!

6'- GOL GOL GOL! Manchester United in vantaggio! Palla vagante nell'area di rigore del Tottenham, Rashford è il più lesto a fiondarcisi su e spingere in fondo al sacco!

18' - Rashford preoccupa ancora Gazzaniga: su calcio di punizione calcia direttamente a rete, senza centrare la porta di un soffio.

29' - Rashford, ancora, calcia fortissimo dal limite. Il pallone diretto sulla destra viene però respinto da Gazzaniga.

39' - GOL GOL GOL! Pareggia il Tottenham! Il redivivo Alli, ancora una volta decisivo: palla in area, dopo un rimpallo il centrocampista del Tottenham si ritrova il pallone sui piedi e ribadisce in fondo al sacco!

21.47 - Fine primo tempo!

Southampton-Norwich 2-0

1' - Comincia la partita!

23' - GOL GOL GOL! Passa il Southampton! Ward-Prowse batte un calcio di punizione e scodella al centro per Ings, che impatta il pallone di testa e sigla l'1-0!

43' - GOL GOL GOL! Raddoppio Southampton! Shane Long veste i panni dell'assist-man e confeziona un ottimo pallone per Bertrand, che non sbaglia e raddoppia il risultato!

21.47 - Fine primo tempo!

Wolverhampton-West Ham 1-0

1' - Comincia la partita!

23' - GOL GOL GOL! Segna Dendoncker per i Wolves! Joao Moutinho batte un corner e innesca Dendoncker in area: nello spazio vuoto è quest'ultimo a trovare il tempo per siglare l'1-0!

21.47 - Fine primo tempo!

