LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Iniziano i secondi tempi

HUDDERSFIELD-WEST HAM 1-0

16.00 - PARTITI!

6' - GOL DELL'HUDDERSFIELD! HA SEGNATO PRITCHARD! Aggancio perfetto di Pritchard al limite dell'area e tiro preciso che non lascia scampo a Fabianski!

13' - Occasione per Arnautovic, che aggancia il pallone e lo angola alla destra di Lossl, che però è reattivo e riesce a respingere.

18' - Tiro dalla lunghissima distanza di Mooy, che però non termina molto lontano dall'incrocio dei pali.

25' - Felipe Anderson cavalca sulla fascia e cerca un compagno in area di rigore: nessuno si fa trovare pronto e palla in calcio d'angolo.

35' - Brutto intervento da parte di Jorgensen, cartellino giallo per lui.

42' - Gioco momentaneamente fermo, Lowe rimane a terra dopo un duro scontro.

16.50 - FINE PRIMO TEMPO!

17.05 - RIPARTITI!

LEICESTER-BURNLEY 0-0

16.00 - PARTITI!

4' - Pallone indirizzato verso Wood, ma Schmeichel legge la traiettoria e contiene l'offensiva avversaria.

12' - Ottimo traversone di Albrighton verso Vardy al centro area, Hart legge bene la traiettoria e fa sua la sfera.

17' - Vardy sfiora il vantaggio! Conclusione potente del numero 9 che viene respinta efficacemente da Hart!

25' - Che occasione per Ghezzal, che riceve il pallone sulla corsa e calcia diretto verso lo specchio: difensore avversario che in scivolata sventa il pericolo.

32' - Wood cerca di innescare un compagno in area di rigore, ma la difesa è attenta e respinge.

40' - Punizione battuta moto bene da Gudmundsson verso lo specchio di porta, Schmeichel è attento e manda la palla in corner.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

50' - Albrighton riceve un buon pallone per concludere, ma la difesa avversaria è attenta e riesce a murare.

NEWCASTLE-BOURNEMOUTH 2-1

16.00 - PARTITI!

5' - I padroni di casa provano a fare gioco col possesso palla, senza trovare ancora gli spazi giusti.

7' - GOL DEL NEWCASTLE! RETE DI RONDON! Dopo un rimpallo fortunoso Rondon si ritrova il pallone tra i piedi e a pochi passi non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa!

16' - Aggancio perfetto di Ibe su un cross da zone laterali, buona anche la conclusione che però viene intercettata da un difensore avversario.

21' - Ci prova Fraser sugli sviluppi di una punizione, ottimo l'intervento di Dubravka.

25' - Adam Smith non è in grado di proseguire la gara, al suo posto Daniels.

35' - Fraser cerca di innescarsi in area sul filo del fuorigioco, ma l'arbitro ravvede la posizione irregolare.

40' - GOL DEL NEWCASTLE! RADDOPPIA RONDON! Ancora una volta Rondon, che raccoglie perfettamente il cross di Kenedy e di testa batte per la seconda volta Begovic!

45'+6 - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO LERMA! Durante il maxi recupero arriva il gol di Lerma, che a tempo quasi scaduto dimezza lo svantaggio e riporta in partita i suoi!

16.53 - FINE PRIMO TEMPO!

17.08 - RIPARTITI!

SOUTHAMPTON-WATFORD 1-0

16.00 - PARTITI!

4' - Ci prova subito Lemina a cercare un compagno in area, pallone troppo lungo per tutti.

11' - Success si ritrova tra i piedi un ottimo pallone dal limite dell'area, la conclusione viene ribattuta in angolo.

16' - Opportunità per Gabbiadini, che col mancino prova ad impensierire Foster: pallone che termina di pochissimo sul fondo.

22' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO GABBIADINI! Si fa trovare pronto l'attaccante italiano dopo un calcio d'angolo di Ings, e a pochi passi da Foster non può sbagliare!

32 - Ottima azione da parte di Deulofeu, che avanza verso l'area e angola il su tiro sulla destra, attento McCarthy a respingere.

35' - Yoshida impatta molto bene un cross dalla destra, ma non indirizza verso lo specchio di porta.

40' - Ings non è in grado di continuare la gara, viene sostituito da Austin.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

47' - Gabbiadini di libera molto bene per la conclusione, ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa.

15.40 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.30 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della dodicesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.