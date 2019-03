LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Leicester ed Everton in vantaggio

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

CARDIFF-WEST HAM 1-0

16.00 - PARTITI!

4' - GOL DEL CARDIFF! VANTAGGIO DI HOILETT! Cross morbido di Murphy, che pesca Hoilett in area. Aggancio di quest'ultimo, che calcia con forza e non dà scampo all'estremo difensore!

16' - Lancio in profondità per Morrison, che si ritrova in ottima posizione. Si alza però la bandierina: è fuorigioco.

24' - Qualche problemino fisico per Hoilett, ma nulla di grave per l'autore del gol dell'1-0.

HUDDERSFIELD-BOURNEMOUTH 0-1

16.00 - PARTITI!

10' - Mooy calcia una punizione da diversi metri fuori dall'area indirizzata verso il palo destro, ma il portiere sventa la minaccia.

20' - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO WILSON! Gran suggerimento centrale per Wilson, che si ritrova in area davanti al portiere e non sbaglia: freddo, spedisce in rete!

LEICESTER-FULHAM 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Ricardo Pereira porta palla, arriva sul fondo e mette al centro, senza però trovare compagni liberi.

19' - Vardy si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

21' - GOL DI TIELEMANS! LEICESTER AVANTI! Vardy per una volta veste i panni del rifinitore e imbecca Tielemans al centro. Conclusione dell'ex Monaco, che da distanza ravvicinata spedisce in fondo al sacco!

NEWCASTLE-EVERTON 0-1

16.00 - PARTITI!

5' - Sigurdsson prova i riflessi al portiere con un tiro da appena fuori area. L'estremo difensore però non si fa sorprendere.

18' - GOL DELL'EVERTON! VANTAGGIO DI CALVERT-LEWIN! Cross al centro al bacio per la testa di Calvert-Lewin. Quest'ultimo salta più in alto di testa, schiaccia il pallone di testa e supera così l'estremo difensore!

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 0-0

16.00 - PARTITI!

10' - Arriva subito il primo giallo della partita: se lo becca Romeu.

17' - Kane decide di calciare forte dalla distanza ma il risultato è da dimenticare.

24' - Giallo per Valery.

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.