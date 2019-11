LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Liverpool a +11 sul City, cade il Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.55 - Terminano adesso le sfide delle ore 16 della quattordicesima giornata di Premier League, ecco i risultati:

Newcastle-Manchester City 2-2 (giocata alle 13.30)

Burnley-Crystal Palace 0-2

Chelsea-West Ham 0-1

Liverpool-Brighton 2-1

Tottenham-Bournemouth 3-2

LIVERPOOL-BRIGHTON 2-1

1' - Partiti!

4' - Penetrazione centrale di Oxlade-Chamberlain che arriva al limite e calcia, ribattuto.

10' - Rischia l'ammonizione l'ex Inter Montoya per un intervento scomposto ai danni di Sadio Mané.

16' - Vicino al vantaggio il Liverpool, conclusione di Firmino che viene respinta in tuffo da Ryan.

18' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO VAN DIJK! Arriva il vantaggio dei Reds, colpo di testa vincente di Van Dijk che adesso proietta a più undici sul City il Liverpool.

20' - Ryan dice nuovamente di no a Firmino.

24' - GOL DEL LIVEPOOL! HA SEGNATO VAN DIJK! Arriva anche la doppietta di Van Dijk, traversone su corner di Alexander-Arnold e inzuccata vincente del difensore olandese.

34' - Firmino prova l'imbucata geniale per Salah che viene però fermato.

36' - Occasione per il Brighton, destro di Propper che trova però la pronta risposta di Alisson.

40' - Ci prova nuovamente Propper che stavolta si guadagna un calcio d'angolo.

45' - Altro intervento da applausi di Ryan sul gran tiro da parte dell'ex Arsenal Oxlade-Chamberlain.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

60' - Liverpool in totale gestione della sfida in questo momento.

65' - Discesa di Robertson lungo la corsia sinistra, pallone messo in mezzo per Oxlade-Chamberlain e sfera che termina di un soffio a lato.

76' - ROSSO PER ALISSON! Uscita lontano dalla propria area di rigore di Alisson, mano del portiere e rosso diretto per l'ex Roma.

78' - Fuori Oxlade-Chamberlain ed in campo il portiere Adrian.

79' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO DUNK! Punizione battuta a sorpresa dal Brighton, Adrian immobile e Dunk manda in rete.

87' - Brighton vicino al pareggio, conclusione dalla distanza di Mooy che viene respinta in tuffo da Adrian.

89' - Stava per combinarla grossa Adrian, colpo di testa di Maupay non trattenuto e sfera che viene salvata sulla linea.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

CHELSEA-WEST HAM 0-1

1' - Partiti!

3' - Subito pericoloso il Chelsea, traversone di Emerson per Giroud che non ci arriva di un soffio.

6' - Tentativo anche del West Ham, spaccata di Antonio che termina di poco alta sopra la traversa.

8' - Mount riceve da Pulisic e calcia dal limite ma arriva la parata del portiere degli Hammers.1

13' - Brutto colpo subito da Pablo Fornals, gioco fermo per almeno un minuto.

18' - Pedro prova a colpire ma viene murato.

24' - Super parata di Kepa che dice di no al colpo di testa ravvicinato di Antonio.

28' - La partita la fa il Chelsea senza riuscire a sbloccare il punteggio.

40' - Scatta in profondità Giroud ma viene beccato in posizione irregolare.

43 - Martin salva il risultato con un grande intervento sul destro ravvicinato da parte di Mateo Kovacic.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO CRESSWELL! II Chelsea è sotto. Grande azione di Cresswell che penetra in area di rigore, rientra sul destro e fredda Kepa.

60' - West Ham vicino al raddoppio, colpo di testa su corner di Balbuena ma arriva la risposta di Kepa.

61' - Ancora Kepa decisivo per il Chelsea, grande parata sul tentativo di Michael Antonio.

64' - Dentro Kanté e Willian adesso per il Chelsea.

68' - L'arbitro annulla il raddoppio di Antonio per il West Ham.

73' - Per il West Ham in campo anche Yarmolenko al posto dell'ex Lazio Felipe Anderson.

76' - Per il West Ham è arrivato il momento di scendere in campo per Sebastian Haller.

90' - Occasione per il Chelsea con Pulisic ma la sfera termina di poco a lato.

---FINE PARTITA---

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 3-1

1' - Partiti!

5' - Pericolosi gli ospiti con Groeneveld che viene fermato dall'intervento di Gazzaniga.

11' - Altro tentativo degli ospiti, colpo di testa di Wilson che termina alto.

19' - Grande occasione fallita dal Tottenham con Son.

22' - GOL DEGLI SPURS! HA SEGNATO DELE ALLI! Vantaggio della formazione di Mourinho, gol di Dele Alli che sfrutta al meglio l'assist di Son.

26' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO SANCHEZ! Arriva anche il raddoppio degli Spurs, stavolta è vincente il centrale colombiano Sanchez.

27' - ANNULLATO IL GOL DI SANCHEZ! Un tocco di mano ravvisato dal VAR ed annullato il raddoppio della squadra di Mourinho.

32' - Per gli ospiti ci ha provato Stacey, pallone di poco a lato.

41' - Spurs pericolosi in questo finale, ci prova Son ma sfera che termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - GOL DEGLI SPURS! HA SEGNATO DELE ALLI! Rigenerato dalla cura Mourinho Dele Alli, l'inglese firma la rete del raddoppio.

57' - Scatenato Dele Alli che calcia con il destro spedendo di poco alto sopra la traversa.

69' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO SISSOKO! C'è gloria anche per Moussa Sissoko, arriva il tris della formazione di José Mourinho con il destro vincente del francese.

74' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO WILSON! Accorcia le distanze il Bournemouth con la rete di Wilson.

79' - Tottenham vicino al poker con il tentativo parato di Son.

89' - Esce dal campo anche Son, dentro Lo Celso.

96' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO WILSON! Proprio nel finale arriva il secondo gol del Bournemouth, doppietta per Harry Wilson.

---FINE PARTITA---

BURNLEY-CRYSTAL PALACE 0-2

1' - Partiti!

9' - Qualche problema fisico per il centrale dei padroni di casa Ben Mee.

15' - Prova a rendersi pericoloso Chris Wood, attento Guaita.

22' - Partita che non si sblocca e con pochissime occasioni.

32' - Ci prova McNeill ma ci mette nuovamente una pezza Guaita.

36' - Cambio per il Burnley, problemi per Taylor che viene sostituito da Pieters.

39' - Annullato il vantaggio del Crystal Palace per una posizione di fuorigioco di Jordan Ayew.

47' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO ZAHA! Si sblocca Wilfred Zaha, destro vincente e Crystal Palace avanti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - Palo del Burnley! Tentativo di Pieters che colpisce il montante.

51' - Occasione fallita per il raddoppio dal Crystal con Jordan Ayew.

59' - Si divora il pareggio il Burnley con Wood che tutto solo in area di rigore manda alto sopra la traversa.

73' - Manca la scossa per il Burnley che è sotto davanti ai propri tifosi.

79' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO SCHLUPP! Entra in campo e chiude l'incontro, arriva il raddoppio firmato dall'ex Leicester Schlupp.

84' - Ci ha provato Tarkowski ma sfera che termina alta.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della quattordicesima giornata di Premier League. Alle 16 andremo a seguire in diretta quattro match, questo il programma:

Newcastle-Manchester City 2-2 (giocata alle 13.30)

Burnley-Crystal Palace

Chelsea-West Ham

Liverpool-Brighton

Tottenham-Bournemouth