LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Liverpool all'ultimo respiro, super Aston Villa

© foto di Giacomo Morini

17.55 - Questi i risultati finali delle quattro sfide delle 16 dell'ottava giornata di Premier League:

Brighton-Tottenham 3-0 (giocata alle 13.30)

Burnley-Everton 1-0

Liverpool-Leicester 2-1

Norwich-Aston Villa 1-5

Watford-Sheffield United 0-0

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1

1' - Partiti!

6' - Tanto possesso della formazione di casa, la squadra di Klopp alla ricerca del vantaggio.

10' - Pressione alta da parte dei calciatori del Leicester, partita complicata per il Liverpool.

12' - Altra ottima chiusura di Soyuncu che sbarra la strada a Sadio Mané.

13' - Grande occasione per i padroni di casa, traversone di Alexander-Arnold per Milner che si coordina con il destro mandando di un soffio alto.

18' - Non si placa la spinta del Liverpool che continua ad attaccare a testa bassa.

26' - Grande partita fin qui di Dennis Praet, protagonista l'ex Sampdoria che si guadagna un corner.

32' - Sta giocando a viso aperto il Leicester sul campo del Liverpool.

33' - Occasione per il Liverpool, traversone di Alexander Arnold per Firmino che in spaccata manda di poco a lato.

39' - Soyuncu aveva impegnato Adrian con una punizione ravvicinata, sbandierato il fuorigioco.

41' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO MANE'! Nel momento più difficile arriva il vantaggio del Liverpool, ripartenza affidata a Mané che tutto solo in area di rigore non sbaglia.

44' - Liverpool ad un passo dal raddoppio, Mané scambia con Firmino e calcia trovando però la parata di Schmeichel.

46' - Grande salvataggio di Lovren in scivolata dopo la giocata di Jamie Vardy che stava per calciare tutto solo davanti ad Adrian.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

46' - Primo cambio per il Leicester, dentro Albrighton al posto di Barnes.

47' - Grande occasione per il Liverpool, spaccata di Salah e ottima respinta di Schmeichel.

53' - Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore del Liverpool dopo la trattenuta di Soyuncu ai danni di Salah.

55' - Ci ha provato Salah su calcio di punizione ma il suo mancino si infrange contro la barriera.

57' - Altra occasione per il Liverpool, Mané dopo il triangolo con Salah spedisce sull'esterno della rete.

65' - Altro tentativo del Liverpool per il raddoppio, destro in diagonale di Firmino che termina di un soffio a lato.

67' - Liverpool sempre pericoloso, mancino in area di rigore di Robertson che trova la respinta di Schmeichel.

71' - Altra conclusione del Liverpool stavolta di Wijnaldum, para a terra Schmeichel.

78' - Due cambi per Klopp, dentro Henderson e Origi.

80' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO MADDISON! Seconda rete in stagione per Maddison che festeggia la convocazione in nazionale, passaggio in verticale di Ayoze Perez per Maddison che ristabilisce la parità.

85' - Colpo di testa di Van Dijk su azione di corner, sfera di poco alta sopra la traversa.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

93' - CALCIO DI RIGORE PER IL LIVERPOOL! Intervento scomposto in area di rigore di Albrighton ai danni di Mané.

94' - Silent check appena terminato, confermato il penalty per i padroni di casa.

95' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO MILNER! Esplode Anfield, dagli undici metri James Milner non sbaglia e manda alle spalle di Schmeichel.

---FINE PARTITA---

BURNLEY-EVERTON 1-0

1' - Partiti!

9' - Pieters ha provato una difficile conclusione da posizione defilata, sfera che termina ampiamente a lato.

16' - Al momento di scoccare il mancino viene anticipato l'ex Arsenal Iwobi.

20' - Keane richiama all'ordine i compagni della retroguardia, qualche sbandata della formazione ospite.

22' - Ci ha provato su azione di corner Yerri Mina, il colpo di testa dell'ex Barça termina alto sopra la traversa.

38' - Spesso inquadrato in tribuna dalle telecamere l'ex capitano dello United Roy Keane.

44' - Qualche problema per Pieters che lascia momentaneamente il campo per le cure mediche del caso.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

52' - Partita che fa fatica a decollare, ci ha provato Richarlison con il destro non impegnando più di tanto il portiere del Burnley.

57' - Everton in dieci! Doppia ammonizione per Coleman, si fa complicata per gli ospiti.

63' - Tanto possesso palla da parte dell'Everton che è in inferiorità numerica.

72' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO HENDRICK! Super gol del Burnley, angolo e pallone sul secondo palo per Hendrick che si coordina benissimo con il destro al volo e spara alle spalle di Pickford.

75' - Nell'Everton c'è spazio anche per l'ex Juventus Moise Kean.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

NORWICH-ASTON VILLA 1-5

1' - Partiti!

7' - Traversone basso interessante da parte dell'Aston Villa, sfera che viene spazzata.

15' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO WESLEY! Ospiti in vantaggio con il brasiliano Wesley, assist dell'ex Ajax El Ghazi per il destro dell'attaccante dei Villans che da pochi metri non sbaglia.

18' - Non sfrutta a dovere il calcio d'angolo a favore la squadra di casa che rimane in zona d'attacco.

24' - Qualche problema per l'estremo difensore dell'Aston Villa Heaton che per il momento stringe i denti e rimane in campo.

25' - Ci ha provato El Ghazi alla ricerca del raddoppio, il suo destro viene deviato in corner.

26' - Traversa dell'Aston Villa, sul corner ci ha provato lo stesso El Ghazi di testa ma sfera che termina sulla traversa.

30' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO WESLEY! Dopo la traversa arriva il raddoppio degli ospiti, ancora il brasiliano Wesley a segno.

38' - CALCIO DI RIGORE PER L'ASTON VILLA!

39' - WESLEY SBAGLIA IL RIGORE! Si fa ipnotizzare dal portiere avversario e manca l'appuntamento con la tripletta.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO GREALISH! Dopo il rigore fallito sul finire di primo tempo, arriva il tris dei Villans. Non sbaglia Grealish che sfrutta il secondo assist vincente della partita di El Ghazi.

61' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO HOURIANE! C'è spazio anche per il poker dell'Aston Villa, Norwich alle corde. In rete Houriane con un bel destro.

65' - Nonostante il grande vantaggio, l'Aston Villa continua ad attaccare.

67' - Esce uno dei mattatori della sfida, fuori El Ghazi dopo due assist e una traversa colpita.

83' - GOL DEL ASTON VILLA! HA SEGNATO DOUGLAS LUIZ! Appena entrato in campo Douglas Luiz cala il pokerissimo per l'Aston Villa.

88' - GOL DEL NORWICH! HA SEGNATO DRMIC! Entrato quattro minuti fa al posto di Pukki, Josip Drmic accorcia le distanze.

---FINE PARTITA---

WATFORD-SHEFFIELD UNITED 0-0

1' - Partiti!

8' - Angolo in favore dello Sheffield che vuole sfruttare il momento negativo degli Hornets.

10' - Al momento del tap-in viene anticipato Gray, Watford vicino al vantaggio.

15' - Continuano a premere i padroni di casa nel tentativo di trovare il vantaggio, buon impatto con la sfida.

19' - Sheffield vicino al vantaggio, brutto intervento in area di rigore di Cathcart e serve una gran parata a Foster per evitare l'autorete del compagno.

26' - Sheffield che ci ha provato con Lundstram, sfera che termina a lato.

33' - Colleziona calci d'angolo lo Sheffield senza riuscire a sbloccare il punteggio.

42' - Roberto Pereyra sbaglia l'appoggio vincente in area di rigore per Welbeck, sospiro di sollievo per lo Sheffield.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - Incredibile gol fallito dal Watford, ripartenza a campo aperto di Welbeck che tutto solo in area di rigore spara sul portiere.

55' - Continua a premere il Watford che rimpiange l'occasione fallita in precedenza.

60' - Spinge la formazione di casa mentre lo Sheffield prepara qualche cambio.

64' - Deulofeu punta e salta un avversario ma il suo traversone termina direttamente sopra la traversa.

70' - Rimane dolorante a terra l'ex Roma Holebas dopo un brutto scontro di gioco in mezzo al campo.

71' - Per lo Sheffield c'è spazio anche per la bandiera Sharp, il dieci entra al posto di Robinson.

79' - Partita che non si sblocca, il Watford ha bisogno di un successo dopo la clamorosa sconfitta contro il Manchester City.

87' - Qualche problema anche per Roberto Pereyra che è rimasto dolorante a terra.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

15.45 - Queste le quattro sfide in diretta dalle 16:

Brighton-Tottenham 3-0 (giocata alle 13.30)

Burnley-Everton

Liverpool-Leicester

Norwich-Aston Villa

Watford-Sheffield United

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dell'ottava giornata della Premier League. Dalle 16 in diretta con quattro sfide in contemporanea.