LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Liverpool di misura, bene il Norwich

17.55 - Ecco i finali della gare della seconda giornata di Premier League giocate oggi:

Arsenal-Burnley 2-1 (giocata alle 13.30)

Aston Villa-Bournemouth 1-2

Brighton-West Ham 1-1

Everton-Watford 1-0

Norwich-Newcastle 3-1

Southampton-Liverpool 1-2

1' - Partiti!

6' - Il Liverpool comanda il gioco, sempre in possesso la squadra di Klopp.

17' - Ci prova il Southampton in contropiede, Redmond punta Oxlade-Chamberlain ma guadagna soltanto un calcio d'angolo.

18' - Tentativo dei padroni di casa, dopo il corner girata di Adams e sfera che termina di poco a lato rispetto alla porta di Adrian.

21' - Yoshida! Che occasione per i Saints, colpo di testa ravvicinato di Yoshida ma grandissima risposta di Adrian.

31' - E' il Southampton a fare la partita, qualche minuto fa Valery ha fallito il destro che poteva cambiare la storia della sfida.

36' - Nessuna vera occasione da rete per il Liverpool che sta soffrendo.

38' - Traversone con il contagiri di Romeu per il colpo di testa di Adams, sfera di poco alta sopra la porta di Adrian.

44' - Indiavolato Adams nei Saints, il dieci del Southampton sta mettendo in seria difficoltà la retroguardia dei Reds.

45' - Concessi due minuti di recupero.

46' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO MANE'! - Nonostante la sofferenza arriva il vantaggio degli ospiti, stupenda conclusione dal limite di Mané che con il destro beffa un incolpevole Gunn.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - Punizione dal limite dell'area di rigore in favore del Liverpool, giudicato irregolare l'intervento di Romeu ai danni di Matip.

50' - Salah ci ha provato con il mancino su calcio di punizione, sfera che si infrange sulla barriera.

55' - Tentativo di Milner, deviazione di Matip che stava per diventare decisiva e la sfera termina di un soffio a lato.

65' - Firmino! Il brasiliano si divora la rete del raddoppio, Mané per Firmino che tutto solo davanti a Gunn con il destro manda a lato.

68' - Conclusione terribile dalla distanza dell'ex Ings, pallone che termina di un soffio alto sopra la traversa.

71' - GOL DEL LIVEPOOL! HA SEGNATO FIRMINO! Azione personale del brasiliano che si riscatta dopo l'errore di poco fa, rientra sul destro e batte Gunn in diagonale.

79' - Liverpool in pieno controllo della sfida, due gol di distanza a dieci minuti dal termine.

83' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! - Clamoroso errore di Adrian, il portiere spagnolo spazza addosso ad Ings che sigla il gol che accende il finale.

85' - Ings! Ad un passo dal raddoppio il Southampton, traversone di Valery per la zampata di Ings che manda di un soffio a lato.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINALE---

EVERTON-WATFORD 1-0

1' - Partiti!

4' - Calcio di punizione da buona posizione in favore dell'Everton.

6' - Digne prova la conclusione da fuori, pallone di poco a lato.

10' - GOL DELL'EVERTON! HA SEGNATO BERNARD! Il brasiliano parte da sinistra, si accentra ed all'ingresso dell'area di rigore lascia partire il destro che fredda Foster.

14' - Cartellino giallo per Coleman, intervento duro ed irregolare ai danni di Roberto Pereyra.

23' - Il Watford guadagna un corner, gli Hornets provano a spingere per ristabilire la parità.

24' - Cathcart! Occasione per il Watford, colpo di testa ravvicinato del difensore centrale e ottima risposta d'istinto di Pickford.

35' - Ci ha provato Holebas con il mancino a giro su punizione, pallone che termina a lato.

37' - Confronto accesso in area di rigore tra Deuloufeu con Mina, l'ex Milan reclamava un calcio di rigore.

41' - Poteva fare sicuramente meglio Richarlison, colpisce di testa tutto solo in area di rigore ma sfera che termina alta.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - Subito un tentativo a giro con il destro di Pereyra, sfera che termina sul muro dell'Everton e sarà angolo.

53' - Spinge il Watford, rimane in panchina per il momento nell'Everton l'italiano Moise Kean.

57' - Deeney! Grandissima occasione per gli ospiti, Deuloufeu in profondità per Deeney che calcia di prima intenzione ma è super la risposta di Pickford.

63' - Cambio per l'Everton, entra Walcott al posto di Richarlison.

67' - Il Watford si gioca la carta Welbeck, l'ex Arsenal in campo al posto di Hughes.

70' - L'Everton ha ripreso in mano il pallino del gioco, tra poco in campo anche Moise Kean.

73' - E' arrivato il momento di Moise Kean che entra al posto di Calvert Lewin.

82' - Everton a protezione della propria area di rigore, il Watford tenta di spingere.

88' - Moise Kean vicino al primo gol, tentativo dal limite dell'ex Juventus con la sfera che termina di poco alta.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

92' - Ancora Kean pericoloso, girata con il destro in area di rigore e sfera che sfiora il palo.

---FINALE---

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH 1-2

1' - Partiti!

2' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO KING! Subito un calcio di rigore per gli ospiti, King è freddo sotto porta e realizza dagli undici metri.

12' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO WILSON! Gli ospiti nel giro di 10 minuti raddoppiano, ci pensa Wilson che calcia con Heaton che devia ma non riesce ad evitare il raddoppio.

24' - Fin qui amara la prima al Villa Park per l'ambizioso Aston Villa neopromosso.

30' - Wilson prova a sfondare in area di rigore, giudicato falloso il suo intervento.

37' - Attacca l'Aston Villa ma non trova il modo per mettere in difficoltà la difesa del Bournemouth.

42' - Tanti palloni scodellati in mezzo per El Ghazi e Wesley ma troppo imprecisi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Aston Villa che preme sulla corsia di Trezeguet, abbastanza attenta e concentrata la difesa del Bournemouth.

58' - Conclusione ravvicinata di Trezeguet, sfera salvata sulla linea da Cook.

68' - L'Aston Villa spinge ma non riesce a superare la linea difensiva del Norwich.

71' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO DOUGLAS LUIZ! - L'Aston Villa accorcia le distanze, destro splendido dal limite di Douglas Luiz con la sfera che si insacca vicino all'incrocio dei pali.

76' - Inserisce Solanke il tecnico Howe per far rimanere alto il Bournemouth.

85' - Preme l'Aston Villa in questo finale alla ricerca del pareggio.

---FINALE---

BRIGHTON-WEST HAM 1-1

1' - Partiti!

15' - E' il West Ham a fare la partita, latitano le occasioni da rete.

21' - Squadra compatta il Brighton che concede pochissimi spazi agli Hammers.

22' - Murray sfiora soltanto la sfera in area di rigore a pochi metri da Fabianski.

24' - Ottimo lavoro di Ogonna che protegge la sfera mentre Murray si stava involando verso la porta di Fabianski.

28' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO TROSSARD! All'Amex Stadium sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio, girata perfetta in area di rigore di Trossard che batte Fabianski.

30' - ANNULLATO IL VANTAGGIO DI TROSSARD! Giudicato irregolare il tocco di mano di March che aveva scodellato il pallone per Trossard.

42' - Il Brighton continua a spingere, non pervenuto fin qui il West Ham.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Si fanno sentire negli Hammers le assenze di Haller e Felipe Anderson fermi per infortunio.

56' - Buona opportunità sprecata da Pascal Gross quasi dal dischetto del calcio di rigore, sfera che termina alta.

61' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO HERNANDEZ! - Alla prima occasione della ripresa non sbaglia Hernandez, il Chicharito non perdona davanti al portiere avversario con il piatto destro.

64'- Prova subito la risposta il Brighton, Trossard dal limite con il destro e pallone di un soffio a lato.

65' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO TROSSARD! Errore di Diop, pallone per Trossard che lo salta e dal limite scarica il destro che batte Fabianski.

81' - E' il Brighton ad attaccare, vuole la seconda vittoria consecutiva la formazione di casa.

82' - Occasione per il Brighton, colpo di testa ravvicinato di Propper che termina tra le braccia di Fabianski.

86' - Occasione per il West Ham, Snodgrass semina il panico in area di rigore e calcia con il mancino trovando la risposta in tuffo dell'estremo difensore.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINALE---

NORWICH-NEWCASTLE 3-1

1' - Partiti!

5' - Subito pericoloso Pukki, girata del finlandese e risposta convinta di Dubravka.

8' - Sempre Pukki pericoloso, stavolta con il destro sfiora il palo della porta di Drubavka.

16' - Problemi per Miguel Almiron, il trequartista del Newcastle prova a rimanere in campo.

17' - Ci ha provato nuovamente Pukki, sfera di poco a lato.

25' - Nuovo tentativo di Pukki con il mancino, parata in due tempi di Dubravka.

33' - GOL DEL NORWICH! HA SEGNATO PUKKI! Arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa, alla quarta conclusione va in gol Pukki. Il finlandese firma un super gol al volo di destro su sviluppi di calcio d'angolo.

38' - Pallone scodellato in mezzo da Shelvey per Ki, colpo di testa e parata di Krul in due tempi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

48' - Primo tentativo di Joelinton, pallone che termina a lato e Newcastle in attacco.

58' - Il Norwich si affida a Pukki, il finlandese spauracchio della difesa del Newcastle.

64' - GOL DEL NORWICH! ANCORA PUKKI! Raddoppiano i padroni di casa, destro ad ingresso area di rigore di Pukki che batte per la seconda volta Dubravka.

75' - GOL DEL NORWICH! TRIPLETTA DI PUKKI! Gol da rapace d'area di rigore per Pukki, arriva la tripletta del finlandese che incrocia con il sinistro battendo per la terza volta Dubravka.

89' - Norwich in controllo, buio pesto invece per il Newcastle questo pomeriggio.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

93' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO SHELVEY! - Accorcia il Newcastle nel finale, girata e palo rete di Shelvey a pochi metri da Krul.

---FINALE---

15.50 - Ecco le formazioni ufficiali delle sfide:

Aston Villa (4-3-3): Heaton; Al-Muhammadi, Engels, Ming, Taylor; McGinn, Douglas Luiz, Grealish; Trezeguet, Wesley, El Ghazi.

Bournemouth (4-4-1-1): Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Daniels; Wilson, Lerma, Billing, Fraser; King; Wilson.

Brighton (5-4-1): Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Burn, March; Gross, Stephens, Propper, Trossard; Murray.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Masuaku; Wilshere, Rice; Snodgrass, Fornals, Lanzini; Chicharito.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gbamin, Gomes; Richarlison, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin.

Watford (4-2-2-2): Foster; Femenia, Dawson, Cathcart, Holebas; Doucouré, Capoue; Hughes, Pereyra; Deulofeu, Deeney.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis; Trybull, Leitner; Buendia, Stiepermann, Cantwell; Pukki.

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Lascelles, Dummett; Krafth, Hayden, Shelvey, Ki, Ritchie; Almiron, Joelinton.

Southampton (3-5-2): Gunn; Bednarek, Yoshida, Vestergaard; Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Adams, Redmond.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Mané.

15.40 - Ecco le cinque sfide di Premier League delle ore 16 che seguiremo in diretta:

Aston Villa-Bournemouth

Brighton-West Ham

Everton-Watford

Norwich-Newcastle

Southampton-Liverpool

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta delle cinque partite di Premier League che avranno il via alle ore 16.