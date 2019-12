LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Liverpool imprendibile, cinquina di Mourinho

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.53 - Ecco i risultati finali delle tre sfide giocate questo pomeriggio alle ore 16:

Everton-Chelsea 3-1 (giocata alle 13.30)

Bournemouth-Liverpool 0-3

Tottenham-Burnley 5-0

Watford-Crystal Palace 0-0

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 0-3

1' - Partiti!

7' - Prova i primi affondi la squadra di Klopp per allungare il vantaggio in vetta.

15' - Ci ha provato Oxlade-Chamberlain senza riuscire però a tenere il pallone in campo.

20' - Primo lampo dei padroni di casa, prova a colpire l'ex Solanke che manda di un soffio a lato del palo.

25' - Ci prova nuovamente il Liverpool, tentativo dalla distanza di Milner e sfera che termina di poco a lato.

34' - Problemi fisici per Nathan Aké, costretto a lasciare il campo l'ex Chelsea e dentro Simpson.

35' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO OXLADE-CHAMBERLAIN! Arriva il vantaggio del Liverpool quando mancano dieci minuti al termine del primo tempo, lancio di Henderson per il taglio in area di rigore dell'ex Arsenal che beffa Ramsdale con un tocco al volo.

39' - Arriva l'ammonizione per Joe Gomez, fallo tattico ai danni di Dominic Solanke.

40' - Problemi da una parte e dall'altra, alza bandiera bianca Dejan Lovren ed al suo posto in campo Alexander-Arnold.

44' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO KEITA! Arriva il raddoppio del Liverpool, straordinaria giocata di Salah che di tacco libera Naby Keita che sigla il primo gol stagionale.

46' - Grande occasione per il Liverpool, mancino dal limite di Firmino che termina di un soffio a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO SALAH! Arriva il tris del Liverpool, filtrante di Keita per Salah che davanti a Ramsdale non sbaglia.

58' - Per il Bournemouth fuori Billing ed in campo il roccioso Cook.

63' - Qualche problema per Callum Wilson che si accascia a terra, è pronto un cambio per i padroni di casa.

65' - Sicuramente non un cambio offensivo per Howe, fuori l'attaccante infortunato ovvero Wilson ed in campo il mediano Gosling.

69' - Imbucata di Henderson per Salah che arriva in area di rigore e calcia con il mancino ma arriva puntuale la respinta di Ramsdale.

76' - Visto il risultato arriva anche l'esordio stagionale per il giovanissimo Curtis Jones nel Liverpool al posto di Robertson.

82' - Tentativo di conclusione al volo da parte di Alexander-Arnold che non inquadra lo specchio della porta.

87' - Fuori Oxlade-Chamberlain per il Liverpool ed in campo Xherdan Shaqiri.

93' - Conclusione dalla distanza di Henderson, ottima risposta di Ramsdale in tuffo.

---FINE PARTITA---

TOTTENHAM-BURNLEY 5-0

1' - Partiti!

5' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO KANE! La squadra di Mourinho si porta subito in vantaggio grazie alla rete del solito Harry Kane.

9' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO LUCAS MOURA! Inizio incredibile di match per gli Spurs che dopo quattro minuti raddoppiano con Lucas Moura, tap-in vincente del brasiliano dopo il mancino di Son respinto.

16' - Palo del Tottenham! Ancora in verticale la formazione di Mourinho. Imbucata di Son per Sissoko che calcia con il mancino e trova il montante.

17' - Salvifico Tarkowski, grande intervento del centrale ospite per chiudere Dele Alli che si era presentato a tu per tu con il portiere avversario.

21 - Palo del Burnley! Colpo di testa da posizione ravvicinata da parte di Brady e sfera che sbatte sul palo.

26' - Ospiti ancora pericolosi, traversone di Brady per il colpo di testa di Jay Rodriguez ma si fa trovare preparato Gazzaniga.

32' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO SON! Spurs d'applausi, arriva anche il tris. Contropiede micidiale affidato a Son che si fa praticamente tutto il campo palla al piede e scarica alle spalle del portiere avversario.

38' - Poco fortunato questo pomeriggio Jay Rodriguez, il colpo di testa dell'ex Southampton termina di poco a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Beccato in posizione irregolare Wood e l'azione pericolosa del Burnley si spegne.

52' - Brutto colpo subito da Harry Kane, gomitata involontaria nello stacco di testa da parte di Tarkowski.

54' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO KANE! Cala il poker il Tottenham, azione personale in area di rigore di Harry Kane che di destro scarica un siluro sotto la traversa.

57' - Tenta la conclusione in area di rigore Brady, pallone che termina altissimo.

60' - Ci ha provato di testa Harry Kane, tentativo fallito.

65' - Fuori il neozelandese Wood ed in campo l'ex Udinese Vydra.

71' - Tifosi del Tottenham in piedi per applaudire l'ex Lennon entrato adesso in campo al posto di Brady.

74' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO SISSOKO! Pokerissimo degli Spurs, c'è gloria anche per Sissoko. Il francese sfrutta l'assist di Kane e si rifà del palo colpito nel primo tempo.

80' - Problemi per Aurier, in campo adesso il giovanissimo Oliver Skipp.

---FINE PARTITA---

WATFORD-CRYSTAL PALACE 0-0

1' - Partiti!

9' - Inizio promettente per i padroni di casa che stanno assediando l'area avversaria.

10' - Ci ha provato McArthur dalla distanza, sfera che termina ampiamente a lato.

11' - Respinto il tentativo dei padroni di casa affidato a Sarr.

22' - Nessuna grande occasione da rete fino a questo momento.

34' - Primo cartellino giallo della sfida, ammonito Doucouré del Watford.

38' - Cartellino giallo anche Wilfred Zaha in una sfida avara di emozioni.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - Si sveglia il Watford, grande destro dalla distanza di Deulofeu che manda di un soffio a lato.

65' - Partita sicuramente non molto divertente anche se il Watford ha disperato bisogno di una vittoria.

68' - Soltanto Gerard Deulofeu tra i più attivi degli Hornets.

73' - Il Crystal Palace prova a vincere la partita, in campo adesso Christian Benteke.

79' - Nel Watford adesso in campo anche il centravanti Gray.

82' - Si rivede Sarr in zona offensiva ma il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa.

89' - Gray si divora il gol della vittoria, l'attaccante del Watford calcia addosso a Guaita.

94' - Altra occasione fallita dai padroni di casa, brutto errore di Sarr a tu per tu con il portiere.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della sedicesima giornata di Premier League. Dalle ore 16.00 andremo a seguire in diretta tutti e tre i match in programma. Queste le partita:

Everton-Chelsea 3-1 (giocata alle 13.30)

Bournemouth-Liverpool

Tottenham-Burnley

Watford-Crystal Palace