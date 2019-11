LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Liverpool soffre ma vince, pari dell'Arsenal

© foto di Giacomo Morini

17.59 - Terminano adesso le sfide delle 16, ecco i risultati finali:

West Ham-Tottenham 2-3 (giocata alle 13.30)

Arsenal-Southampton 2-2

Bournemouth-Wolves 1-2

Brighton-Leicester 0-2

Crystal Palace-Liverpool 1-2

Everton-Norwich 0-2

Watford-Burnley 0-3

ARSENAL-SOUTHAMPTON 2-2

1' - Partiti!

2' - Primo pericolo apportato dagli ospiti, tentativo di Armstrong che termina a lato.

9' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! L'Arsenal è sotto in casa, nuovamente a segno l'ex Liverpool con un destro potente.

17' - Altro tentativo degli ospiti, il mancino di Ward-Prowse viene respinto dalla difesa dell'Arsenal.

18' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO LACAZETTE! Arriva il pareggio dell'Arsenal, destro murato di Aubameyang e sulla respinta arriva Lacazette che con il destro spedisce in fondo al sacco.

35' - Molto attivo sulla corsia mancina Tierney per l'Arsenal in questo pomeriggio.

39' - Prova a bissare Danny Ings, il suo tentativo termina però a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

46' - C'è subito spazio per Pepé nell'Arsenal per questo secondo tempo.

51' - Vicino al gol del vantaggio l'Arsenal, Aubameyang da pochi metri spedisce a lato con il destro.

53' - Nuovamente Aubameyang pericoloso per i padroni di casa.

66' - Arriva anche il giallo per Pepé che non sta incidendo fin qui.

69' - CALCIO DI RIGORE PER IL SOUTHAMPTON! Tierney ha atterrato Ings in area di rigore.

71' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO WARD-PROWSE! Ward-Prowse si incarica della battuta del calcio di rigore, mancino respinto da Leno ma sulla ribattuta il centrocampista dei Saints non sbaglia.

96' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO LACAZETTE! All'ultimo respiro arriva il pareggio dell'Arsenal, destro vincente di Lacazette praticamente a tempo scaduto.

---FINE PARTITA---

BOURNEMOUTH-WOLVES 1-2

1' - Partiti!

12' - Conclusione dalla distanza da parte di Joao Moutinho, pallone a lato.

21' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO MOUTINHO! Capolavoro di Joao Moutinho su calcio di punizione da posizione defilata, pallone che termina all'incrocio dei pali.

30' - Si muove molto Callum Wilson alla ricerca del gol del pareggio.

32' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO JIMENEZ! Arriva il raddoppio degli ospiti, traversone basso di Adama Traoré e tap-in vincente del solito Raul Jimenez.

38' - Si mette male per i padroni di casa, doppia ammonizione ed espulsione per Francis.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

59' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO COOK! Nonostante l'inferiorità numerica, il Bournemouth accorcia le distanze. Colpo di testa di Cook vincente.

63' - Spinge il Wolves per chiudere il match, colpo di testa di poco a lato di Raul Jimenez.

83' - Il Bournemouth spinge ancora, colpo di testa di Nathan Aké che termina di poco alto sopra la traversa.

---FINE PARTITA---

BRIGHTON-LEICESTER 0-2

1' - Partiti!

3' - Subito pericoloso il Leicester, colpo di testa di Ayoze Perez che termina di poco a lato.

7' - Grande parata di Ryan del Brighton che dice di no al colpo di testa da parte di Vardy.

27' - Sta spingendo adesso il Brighton alla ricerca del gol del vantaggio.

29' - Grande occasione per il Leicester, destro di Barnes dal limite e sfera che sfiora il palo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

61' - Qualche problema fisico per Evans del Leicester.

62' - Più gravi del previsto i problemi per Evans, al suo posto dentro Wes Morgan.

64' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO PEREZ Contropiede vincente del Leicester che si porta avanti, Vardy arriva in area di rigore e serve il pallone per il tap-in vincente di Ayoze Perez.

71' - Il Leicester si divora la palla del raddoppio, Maddison servito da Vardy perde il tempo giusto per calciare tutto solo davanti al portiere avversario.

75' - Leicester nuovamente pericoloso, Barnes calcia e sfiora il palo.

79' - CALCIO DI RIGORE PER IL LEICESTER!

82' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO VARDY! Glaciale dal dischetto Jamie Vardy che chiude definitivamente i conti.

---FINE PARTITA---

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 1-2

1' - Partiti!

12' - Fa fatica il Liverpool a creare pericoli nell'area di rigore dei padroni di casa.

17' - Grande occasione per il Palace, destro di Ayew che termina di pochissimo a lato.

23' - Quanta fatica per il Liverpool, sicuramente meglio il Crystal Palace.

24' - Traversa! Tomkins su azione di calcio di punizione arriva di testa e colpisce la parte alta della traversa.

35' - Poco o nulla della capolista fin qui.

42' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! HA SEGNATO TOMKINS! Arriva il meritato vantaggio del Palace, angolo di Milivojevic per il colpo di testa perfetto di Tomkins.

44' - GOL ANNULLATO! Fallo in attacco di Ayew e viene quindi annullato il gol di Tomkins.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Mané riceve in area di rigore e calcia ma spedisce a lato.

49' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO MANE'! La sblocca il Liverpool, pallone in mezzo di Robertson per Mané che calcia con il mancino: palo e gol.

52' - Ci prova Townsend dalla distanza, pallone di poco a lato.

65' - Si prende un rischio il Palace, contropiede del Liverpool e destro di Firmino murato da Guaita.

75' - Ci ha provato dalla distanza Schlupp, pallone che termina di poco a lato.

78' - Benteke ad un passo dal gol dell'ex con una splendida rovesciata che termina di poco a lato della porta di Alisson.

82' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO ZAHA! Arriva il pareggio meritato del Palace, destro perfetto in area di rigore di Zaha su assist di Townsend.

85' - GOL DEL LIVERPOOL! HA SEGNATO FIRMINO! Nuovamente avanti il Liverpool, mischia in area di rigore su azione di corner e arriva il destro vincente di Roberto Firmino.

92' - Zaha si divora il gol del pareggio, grande occasione fallita dal Crystal.

---FINE PARTITA---

EVERTON-NORWICH 0-2

1' - Partiti!

6' - Qualche problema fisico per Sigurdsson che fatica a rialzarsi.

7' - L'islandese stringe i denti e rimane in campo.

11' - Per il Norwich ci ha provato Trybull di testa, pallone tra le braccia sicure di Pickford.

30' - Grande occasione per il Norwich, tentativo di Hernandez che viene respinto da Pickford.

42' - Ancora Norwich pericoloso con Catwell ma resiste l'Everton.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DEL NORWICH! HA SEGNATO CANTWELL! Vantaggio degli ospiti, pallone in profondità di Pukki per Cantwell che tutto solo davanti a Pickford non può sbagliare.

68' - Anche per questa sfida rimane in panchina Moise Kean.

76' - Super parata di Krul che nega la gioia del gol a Sigurdsson.

92' - GOL DEL NORWICH! HA SEGNATO STIEPMANN! Arriva il gol del Norwich che chiude l'incontro, marcatore Stiepmann.

---FINE PARTITA---

WATFORD-BURNLEY 0-3

1' - Partiti!

15' - Farraginosa la manovra del Watford che è costretto a vincere questo pomeriggio.

17' - L'ex Milan Deulofeu spreca una buona occasione per portare avanti il Watford.

32' - Sembra essersi placata la spinta del Watford.

37' - Ci ha provato Capoue dalla distanza, pallone ampiamente a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO WOOD! Su azione di calcio d'angolo si porta avanti il Burnley, mezza rovesciata di Wood che batte Foster.

56' - Per il Watford in campo anche Deeney.

64' - Ci ha provato Hendrick trovando però la risposta di Foster che non si fa battere per la seconda volta.

81' - CALCIO DI RIGORE PER IL BURNLEY!

82' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO BARNES! Raddoppio del Burnley, dal dischetto Barnes non sbaglia.

88' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO TARKOWSKI! Tap-in vincente del centrale e partita in ghiaccio, male il Watford.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della tredicesima giornata della Premier League. Dalle 16 andremo a seguire in diretta tutti e sei in match, ovvero:

West Ham-Tottenham 2-3 (giocata alle 13.30)

Arsenal-Southampton

Bournemouth-Wolves

Brighton-Leicester

Crystal Palace-Liverpool

Everton-Norwich

Watford-Burnley