LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Nuovo pareggio del Bournemouth

CRYSTAL PALACE-EVERTON 0-0

16.00 - Inizia il match

3' - Crystal Palace in avanti con Benteke che scatta in profondità, tutto fermo per una sua posizione irregolare di partenza.

9' - Aggancio perfetto in area di Calvert-Lewin che prova subito un passaggio a rimorchio verso il centro, Guaita e attento e blocca a terra.

15' - Calcio d'angolo per l'Everton affidato a Digne, il suo traversone viene allontanato dalla difesa del Crystal Palace.

20' - Se ne sono andati i primi venti minuti senza sussulti fra Crystal Palace ed Everton e risultato in perfetto equilibrio.

25' - Ancora un corner per l'Everton con Digne che scodella un pallone verso l'area, Guaita blocca in presa alta.

30' - Attacca il Crystal Palace con Van Aanholt che conquista un pallone dal limite dell'area, Keane si oppone e sventa l'occasione.

36' - Calvert-Lewin!! Occasione per il Crystal Palace!! Colpo di testa del centravanti della formazione di casa che stacca bene ma mette alto sopra la traversa.

39' - Ancora Everton in avanti con Calvert-Lewin che controlla in area di rigore ma si chiude la difesa del Crystal Palace.

16.46 - Finisce il primo tempo con Crystal Palace ed Everton ferme sullo 0-0.

17.01 - Si riparte.

47' - Calcio d'angolo per il Crystal Palace con Milivojevic ma il suo traversone termina direttamente fra le braccia di Pickford.

53' - Zaha viene lanciato in campo aperto ma si è alzata la bandierina dell'assistente del direttore di gara che segnala una posizione irregolare.

56' - Ci prova l'Everton con una conclusione da buona posizione di Digne, ma l'ex Roma calcia sul fondo.

64' - Tiro dalla bandierina per il Crystal Palace con Milivojevic ma il suo cross teso viene respinto in corner da un giocatore dell'Everton.

70' - Prosegue il giro palla dell'Everton che cerca di creare pericoli alla porta del Crystal Palace con azioni ragionate.

75' - Siamo giunti alla mezzora del secondo tempo con Crystal Palace ed Everton ferme sullo 0-0.

78' - Tosun!! Occasione per l'Everton!! Aggancio perfetto dell'attaccante all'interno dell'area, la sua conclusione però viene parata da Guaita.

85' - Cinque minuti al termine del match con Crystal Palace ed Everton che provano a portare a casa l'intera posta in palio.

17.50 - Finisce a reti bianche la sfida fra Crystal Palace ed Everton.

FULHAM-CARDIFF 1-0

16.00 - Fischio d’inizio.

4' - Babel si allarga sulla sinistra e prova un traversone verso il centro dell'area di rigore, la difesa del Cardiff si salva e allontana.

10' - Gioco spezzettato da diversi calci di punizione a Londra fra Fulham e Cardiff con il punteggio sempre fermo sullo 0-0.

13' - Mitrovic!! Occasion per il Fulham!! L'attaccante entra in area e calcia con potenza, Etheridhe si supera e respinge.

21' - Niasse riceve in area di rigore e prova la conclusione di prima intenzione, pallone abbondantemente sul fondo.

28' - Problemi fisici per Odoi. L'esterno del Fulham è costretto ad alzare bandiera bianca, in campo al suo posto Christie.

35' - Attacca il Fulham con Bebel che crossa verso il centro dell'area, Morrison mette in calcio d'angolo.

41' - Ancora Babel in area di rigore tenta la conclusione di potenza ma finisce per colpire la schiena di un avversario.

46' - Saranno ben nove i minuti da recuperare.

16.53 - Squadre al riposo a Londra con Fulham e Cardiff che chiudono il primo tempo a reti bianche.

17.10 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

49' - Mitrovic!! Occasione per il Fulham!! Passaggio filtrante per l'attaccante che conclude in porta calciando però alto sopra la traversa.

53' - Calcio di punizione per il Cardiff affidato a Camarasa ma il suo traversone è impreciso. Recupera il Fulham.

59' - Spinge adesso il Fulham con Bebe ma il suo invito verso il centro dell'area è impreciso e si perde sul fondo.

64' - Ancora Fulham con Hoilett che scodella un pallone verso il centro dell'area, si salva la difesa del Cardiff.

69' - Cardiff in avanti con Hoilett che cerca lo spazio all'interno delle maglie del Fulham, passaggio impreciso e occasione che sfuma.

73' - Fulham in avanti con un cross di Bryan per il centro dell'area, Etheridge chiama il pallone e lo fa suo.

75' - Punizione per il Cardiff con Peltier che crossa verso il centro dell'area, Ream devia in corner.

80' - Gol di Babel!! Fulham in vantaggio!! L'esterno controlla all'interno dell'area un passaggio di Christie e conclude in diagonale trovando il vantaggio.

85' - Ultimi cinque minuti di gara con il Fulham avanti 1-0 sul Cardiff.

SOUTHAMPTON-BOURNEMOUTH 3-3

16.00 - Il direttore di gara dà il via alla sfida.

3' - Ci prova la formazione di casa con una conclusione dalla distanza di Ward-Prowse che viene però respinta dalla retroguardia del Bournemouth.

10' - Il Southampton fa girare il pallone con rapidità nel tentativo di scardinare la difesa del Bournemouth.

12' - Gol di Long!! Southampton in vantaggio!! Redmond pesca all'interno dell'area di rigore l'attaccante che mette alle spalle di Boruc.

18' - Redmond!! Occasione per il Southampton!! L'esterno d'attacco della formazione di casa scaglia una conclusione potente dalla distanza con il pallone che si perde di un soffio sul fondo.

21' - Gol di Gosling!! Pareggio del Bournemouth!! Scambio in area fra il centrocampista e Wilson con una conclusione rasoterra del primo che si perde alle spalle di Gunn.

27' - Palo di Long!! Occasione per il Southampton!! L'attaccante riceve in area di rigore ma la sua conclusione a botta sicura trova solo il montante.

34' - Gol di Wilson!! Vantaggio del Bournemouth!! Conclusione potente dell'attaccante ospite con il pallone che si insacca in rete e completa la rimonta.

40' - Cinque minuti alla fine del primo tempo con il Bournemouth avanti 2-1 sul campo del Southampton.

16.48 - Non c'è più tempo. Finisce la prima frazione di gara con il Bournemouth in vantaggio per 2-1 sul Southampton.

17.03 - Inizia la ripresa.

50' - Bertrand!! L'esterno del Southampton si avventa su un pallone vagante e conclude di prima intenzione, pallone che termina alto.

54' - Simpson!! Occasione per il Bournemouth!! Stacco di testa dell'esterno ospite ma la sfera lambisce il palo e finisce sul fondo.

56' - Gol di Ward-Prowse!! Pareggia il Southampton!! Il centrocampista scambia con Hojbjerg e calcia in diagonale trovando l'angolino basso.

64' - Ci stiamo avviando verso il 20' del secondo tempo con il risultato che è ancora in equilibrio ma il mach è molto bello.

68' - Gol di Targett!! Southampton in vantaggio!! Colpo di testa del centrocampista della squadra di casa con la sfera che si insacca alle spalle di Boruc.

73' - Hojbjerg!! Occasione per il Southampton!! Inserimento in area del centrocampista che conclude di prima intenzione e il pallone si perde sul fondo.

80' - Continua ad attaccare adesso il Southampton con Long che conclude con potenza dalla distanza, Bednarek si oppone con il corpo.

85' - Passaggio filtrante per King che dal limite dell'area fa partire una conclusione che si perde a fondo campo.

88' - Gol di Wilson!! Pareggio del Bournemouth!! Partita infinita quella di Southampton con gli ospiti che trovano la parità con Wilson, abile a sfruttare l'ottimo passaggio filtrante di Fraser.

WATFORD-WOLVERHAMPTON 1-2

16.00 - Si parte.

4' - Iniziativa del Watford affidata a Deulofeu ma l'azione personale dell'ex Milan viene fermata dalla retroguardia dei Wolves.

8' - Ripartenza veloce del Wolverhampton con Jonny che però sbaglia completamente il passaggio verso Jota favorendo il recupero del Watford.

13' - Watford in avanti con Pereyra che raccoglie un pallone dal limite e conclude verso la porta trovando la respinta di un avversario.

21' - Ancora Watford in avanti con Joao Moutinho ma il suo suggerimento verso l'area è impreciso.

23' - Neves!! Occasione per il Wolverhampton!! Il centrocampista scatta verso la porta e conclude con potenza, Foster respinge.

29' - Ci prova il Watford con Deulofeu che tenta un passaggio filtrante senza però precisione. Pallone che termina a fondo campo.

34' - Jimenez!! Occasione per il Wolverhampton!! L'attaccante riceve un passaggio filtrante in area e calcia in diagonale trovando l'opposizione in scivolata di Cathcart.

39' - Hughes!! Colpo di testa nell'area piccola del numero 19 del Watford ma il pallone si perde a fondo campo.

41' - Gol di Jimenez!! Wolverhampton in vantaggio!! Cross preciso di Ruben Neves per la testa dell'attaccante che stacca più in alto di tutti e insacca il vantaggio per i Wolves.

16.47 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Wolverhampton avanti 1-0 sul campo del Watford.

17.02 - Riprende il match.

49' - Gol di Gray!! Pareggia il Watford!! Opportunista l'attaccante della formazione di casa che insacca la rete del pareggio.

55' - Jota!! Occasione per il Wolverhampton!! Sfiora il raddoppio il team ospite con un colpo di testa dell'attaccante che termina di poco a lato.

59' - Iniziativa del Wolverhampton affidata a Joao Moutinho che però ha poco spazio per agire complice il pressing del Watford.

66' - Gray prova la conclusione dalla lunga distanza, il pallone viene respinto dalla retroguardia ospite.

70' - Serie di finte di Pereyra sul lato sinistro del campo. Il trequartista del Watford prova l'ingresso in area ma Bennett devia in corner.

76' - Joao Moutinho!! Conclusione potente del centrocampista portoghese con il pallone che si perde sopra la traversa.

78' - Gol di Jota!! Vantaggio del Wolverhampton!! Cross per l'attaccante che si coordina bene e manda il pallone alle spalle di Foster.

84' - Il Watford cerca il gol del pareggio con Deulofeu ma il suo traversone viene allontanato dalla difesa del Wolverhampton.

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 36a giornata di Premier League.